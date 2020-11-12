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«По жалобе арендодателя». В «Дом печати» нагрянул ОБЭП

Концерт на площадке заведения
Концерт на площадке заведения. Иллюстрация: официальная группа «Дома Печати»

Конфликт вокруг концертной площадки «Дом печати» пошел на новый виток. После жалобы арендодателя, компании «Татлинъ», экономическая полиция проверяет, как клуб распоряжался заработанными деньгами.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Продюсер клуба Семен Гальперин в своем аккаунте в Facebook рассказал, что генеральный директор ООО «Татлинъ» Станислав Цвеленьев написал заявление в полицию с просьбой проверить деятельность клуба в 2017-2020 гг. По мнению арендодателя, клуб мог выводить деньги в офшоры. Полицейские затребовали с «Дома Печати» документы о работе, чтобы проверить информацию.

Никаких офшоров у нас нет. Теперь в ОБЭПе вместо того, чтобы закрыть дело за отсутствием состава преступления или возбудить дело на Цвеленьева за ложный донос, нам почему-то показывают какой-то договор по корпоративу 2013 года (хотя мы в Доме Печати с 2015-го, да и в этом договоре ничего незаконного нет) и на его основании требуют невероятное количество документов — видимо, в надежде что-нибудь накопать, — написал Гальперин.

Он также добавил, что сейчас в заведении идет ремонт: компания «Бильярд Куб» из Красноярска собирается открыть здесь бар «Чё почем».

DK.RU подробно рассказывал о ситуации с концертной площадкой «Дом печати». Из-за профилактики распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода. Руководство концертной площадки пыталось договориться с арендодателем об отмене или хотя бы уменьшении платы, однако компания «Татлинъ» на это не пошла.

В конце апреля «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель, договор с площадкой будет расторгнут, а документы направят в арбитражный суд. Арендодатель даже не предложил клубу отсрочку по платежам, которая положена концертной площадке как бизнесу, пострадавшему от пандемии.

Отметим, что руководство «Дома печати» пыталось найти компромисс с компанией «Татлинъ».

Мы предложили, пока идет кризис, платить арендодателю 308 рублей с квадратного метра — за такую сумму они арендуют помещения у государства. Это могло бы стать каким-то промежуточным решением, — рассказал владелец «Дома печати» и «Теле-клуба» Олег Кумыш.

Такой вариант арендодателя не устроил, контракт был расторгнут в одностороннем порядке. 

Станислав Цвеленьев, комментируя ситуацию, отмечал, что его компания сама арендует площади типографии у государства и не получила отсрочки по платежам. Однако эта информация не соответствует действительности: АУИПИК еще в апреле выпустило разъяснения, согласно которым малый и средний бизнес может получить отсрочку по арендным платежам за помещения, которые находятся в управлении агентства (документ публиковался на сайте ведомства в апреле, затем был повторно опубликован в мае). Кроме того, такое обоснование для физического выселения «Дома печати» из помещений само по себе курьезно, считают юристы, представляющие интересы клуба.

В конце июня прокуратура вынесла директору «Татлинъ» представление о необходимости дать отсрочку по арендной плате для ООО «Униформс», обслуживающему клуб «Дом печати». Кроме того, арендодателя попросили рассмотреть возможность уменьшения арендной платы для концертной площадки.

 

Автор: Инна Вейн
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