«По жалобе арендодателя». В «Дом печати» нагрянул ОБЭП

Конфликт вокруг концертной площадки «Дом печати» пошел на новый виток. После жалобы арендодателя, компании «Татлинъ», экономическая полиция проверяет, как клуб распоряжался заработанными деньгами.

Продюсер клуба Семен Гальперин в своем аккаунте в Facebook рассказал, что генеральный директор ООО «Татлинъ» Станислав Цвеленьев написал заявление в полицию с просьбой проверить деятельность клуба в 2017-2020 гг. По мнению арендодателя, клуб мог выводить деньги в офшоры. Полицейские затребовали с «Дома Печати» документы о работе, чтобы проверить информацию.

Никаких офшоров у нас нет. Теперь в ОБЭПе вместо того, чтобы закрыть дело за отсутствием состава преступления или возбудить дело на Цвеленьева за ложный донос, нам почему-то показывают какой-то договор по корпоративу 2013 года (хотя мы в Доме Печати с 2015-го, да и в этом договоре ничего незаконного нет) и на его основании требуют невероятное количество документов — видимо, в надежде что-нибудь накопать, — написал Гальперин.

Он также добавил, что сейчас в заведении идет ремонт: компания «Бильярд Куб» из Красноярска собирается открыть здесь бар «Чё почем».

DK.RU подробно рассказывал о ситуации с концертной площадкой «Дом печати». Из-за профилактики распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода. Руководство концертной площадки пыталось договориться с арендодателем об отмене или хотя бы уменьшении платы, однако компания «Татлинъ» на это не пошла.

В конце апреля «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель, договор с площадкой будет расторгнут, а документы направят в арбитражный суд. Арендодатель даже не предложил клубу отсрочку по платежам, которая положена концертной площадке как бизнесу, пострадавшему от пандемии.

Отметим, что руководство «Дома печати» пыталось найти компромисс с компанией «Татлинъ».

Мы предложили, пока идет кризис, платить арендодателю 308 рублей с квадратного метра — за такую сумму они арендуют помещения у государства. Это могло бы стать каким-то промежуточным решением, — рассказал владелец «Дома печати» и «Теле-клуба» Олег Кумыш.

Такой вариант арендодателя не устроил, контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

Станислав Цвеленьев, комментируя ситуацию, отмечал, что его компания сама арендует площади типографии у государства и не получила отсрочки по платежам. Однако эта информация не соответствует действительности: АУИПИК еще в апреле выпустило разъяснения, согласно которым малый и средний бизнес может получить отсрочку по арендным платежам за помещения, которые находятся в управлении агентства (документ публиковался на сайте ведомства в апреле, затем был повторно опубликован в мае). Кроме того, такое обоснование для физического выселения «Дома печати» из помещений само по себе курьезно, считают юристы, представляющие интересы клуба.

В конце июня прокуратура вынесла директору «Татлинъ» представление о необходимости дать отсрочку по арендной плате для ООО «Униформс», обслуживающему клуб «Дом печати». Кроме того, арендодателя попросили рассмотреть возможность уменьшения арендной платы для концертной площадки.