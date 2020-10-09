Иностранцев и туристов мало, но отели Екатеринбурга приблизились к московским показателям

Загрузка гостиниц в городах России приблизилась к докризисному уровню, к этому выводу пришли эксперты Cushman & Wakefield, проанализировав объемы спроса в июле-августе 2020 г. на отели Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

С учетом впечатляющего всплеска внутреннего туризма летом 2020 г., больше других выиграли рынки, туристские достопримечательности которых совмещаются с комфортной и современной городской инфраструктурой. Немаловажным фактором также является возможность добраться до города на автомобиле. В эпоху высоких коронавирусных рисков россияне с большей готовностью путешествуют на средние дистанции на личном транспорте, что в августе обеспечило отличные среднемесячные показатели загрузки отелям Санкт-Петербурга и Казани, — отметила Марина Усенко, партнер, департамент гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield.

Гостиничный рынок Екатеринбурга по понятным причинам отстает от этих городов: в августе среднерыночная загрузка составила 43% (в августе 2019 г. — 57,9%), что вполне сопоставимо с московскими результатами. Заполняемость отелей Москвы в августе составила 39,6% (в августе 2019 г. — 88,9%).

Для сравнения: в Санкт-Петербурге загрузка отелей в августе составила 52,1%, в Казани — 58%, что является довольно успешным результатом даже на фоне августа 2019 года (72,9%). Для сравнения: в апреле и мае этого года казанские отели были заполнены лишь на 4,4% и 5,9% соответственно.

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, региональные рынки в меньшей степени зависят от зарубежного спроса. Именно поэтому они показывают меньшую глубину падения объемов продаж гостиничных услуг, вызванного внешними причинами, в данном случае — Covid-19. В частности, в отелях столицы доля иностранцев в среднем по году составляет 40%, Санкт-Петербурга — около 50%. Поэтому как только границы оказались перекрыты, оба рынка быстро ощутили существенное падение объемов спроса.

В этом смысле крупным региональным рынкам (например, Екатеринбургу и Казани) повезло: они традиционно развиваются за счет внутреннего спроса. Доля иностранных гостей в отелях, как правило, не превышает 5-10%. И поскольку локальный спрос сохранился, полной остановки бизнеса не произошло.

Аналогичную тенденцию аналитики Cushman & Wakefield видят при сопоставлении мегаполисов и региональных городов в других странах. Они прогнозируют, что полное восстановление российского рынка начнется не ранее 2022-2023 гг.

Как ранее писал DK.RU, загрузка екатеринбургских гостиниц значительно выросла по сравнению с весной — если апреле-мае она составляла 10-12%, то к августу выросла до 43-45% (в прошлом году она доходила до 70%).

Рост екатеринбургские отельеры объясняют приездом индивидуальных туристов и групп спортивных болельщиков. По словам управляющего отелем «Эмеральд» Сергея Дерендяева, в Екатеринбург приезжают туристы из Тюмени, Перми, Челябинска. По словам Дерендяева, костяк команды отеля ему удалось сохранить, но во втором квартале доходы гостиницы сократились на 64% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г.

В Angelo by Vienna House в Екатеринбурге рассказали, что в период ограничений пришлось расстаться с 33% сотрудников. А компания Usta Hotels сохранила показатели благодаря созданию на базе отелей обсерваторов: там принимали врачей в период острой фазы пандемии.

При этом в последние полгода в городе закрылась часть хостелов: до коронакризиса их было около 80-ти, теперь — чуть больше 50-ти. По словам руководителя Ассоциации малых гостиниц и хостелов Владимира Окунькова, с проблемами столкнулись те бизнесмены, которые арендовали муниципальные или федеральные земельные участки:

Если им предоставляли льготы, то речь шла об отсрочке аренды, однако из-за отсутствия клиентов им все равно нечем платить.

По его мнению, к концу года загрузка хостелов достигнет лишь 40%.

Весной в колонке на DK.RU управляющий отеля «Эмеральд» Сергей Дерендяев рассказывал, почему гостиничный бизнес оказался в патовой ситуации и как на развитие событий влияет ситуация неопределенности.