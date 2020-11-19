«Меры поддержки привели к тому, что приходится призывать людей работать за МРОТ»

2020 г. полностью разрушил сферу международного туризма, но, на удивление, ни один туроператор еще не объявил о банкротстве. Как туристический бизнес переживает сложные времена?

Антон Потапов, замдиректора по коммерческим вопросам компании «Европорт»:

— Начну издалека. Туристическая отрасль действительно пострадала из-за пандемии, но, как показывает практика, мы пострадали примерно так же, как авиаотрасль, общепит или ивент-индустрия. Вся сфера услуг чувствует себя не очень бодро.

Мы пережили почти все кризисы, кроме 1998 г., просто потому, что на тот момент мы еще не существовали. Компания «Европорт» — это дочернее предприятие авиакомпании «Уральские авиалинии», так что проблемы авиации и туризма мы знаем как никто другой. В нашей жизни был кризис 2008 г., кризис 2014-2015 гг. И сейчас в нашей жизни опять присутствует кризис.

У нас обороты — как у среднего бизнеса, но являемся мы крупным предприятием, так решило государство. Связано это с тем, то наша компания — это дочернее предприятие другого, крупного, юрлица. Так что ни один пакет поддержки малого и среднего бизнеса, которые приняли в первую волну пандемии, для нас не подошел, во всем нам было отказано.

Все это произошло в апреле-мае, когда неопределенность была колоссальная, все сидели дома. Мы в тот момент боролись за бизнес, строили сценарии развития, но понимали, что спасения ждать неоткуда.

Поддержка пришла в июне-июле, когда были запущены беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудников. Оглядываясь назад, мы понимаем, что если бы у нас была возможность не брать этот кредит, мы бы лучше его не брали. Сейчас это для нас ярмо. Объясню, почему. Данная государственная мера поддержки сейчас не дает нам возможности оптимизировать бизнес: сокращать персонал и издержки.

В реальности наша отрасль будет в упадке еще минимум полгода, и то через полгода все только начнет запускаться, нам придется все строить с нуля. И в этой ситуации, при таких прогнозах, по-хорошему нам следовало бы уменьшить штат, но мы не можем. Так что занимаемся тем, что придумываем работу и задачи для всех сотрудников. Мне приходится идти впереди команды с флагом в руке и призывать людей работать за МРОТ.

Это морально очень сложно. Никогда за всю историю компании руководящий состав не брал столько больничных, как в этом году. Мы постоянно на грани выгорания, когда уговариваем сотрудников остаться, просим их продолжать работать. Но есть и позитивные моменты.

Нынешнее руководство Ростуризма проделало серьезную работу, чтобы поддержать отрасль. Во-первых, объявлен тренд на развитие внутреннего туризма. Это логично и правильно.

Несмотря на то, что 2020 г. полностью разрушил сферу международного туризма, он дал старт развитию внутреннего туризма в каждой отдельной стране.

Причем речь идет о качественном туризме, а не о дешевых турах, которые не приносят прибыли, а дают лишь оборотные средства. Дешевые направления — это летние туры в Сочи, туры в Калининград и Санкт-Петербург. Почему мы их не любим? Потому что не может туристическая путевка стоить 6 тыс. руб. за четыре ночи, это откровенный демпинг, который непонятно кому нужен.

Мы поняли, что нужно работать над качеством и обратились к банальному импортозамещению. Оказалось, что всё, зачем ехали в Норвегию, можно найти в Мурманске, поездку в Финляндию легко заменит тур в Карелию, а альтернативой турам в Исландию станут поездки на Камчатку. Причем и по цене тоже. За счет такого подхода нам удается пока что держаться на плаву.

Также Ростуризм запустил программу субсидирования для развития внутреннего туризма. Да, на эти деньги нельзя купить подержанный автобус, чтобы возить туристов, но можно построить объекты размещения либо разработать туристский маршрут. В итоге 500 проектов получат финансирование уже до конца года.

Еще очень полезной оказался туристический кешбэк. Эта программа позволила отрасли получить живые деньги от туристов.

Летом 2020 г. уже была открыта Турция, был Краснодарский край, были другие направления, но 70% всех поездок в этот период исполнялись в рамках долговых обязательств за несовершенные поездки в период ограничений. То есть эти туры были проданы давно, в рамках раннего бронирования, и все деньги разлетелись по поставщикам.

В тот момент мы понимали, что у нас, во-первых, есть миллионные обязательства перед туристами, которые мы по объективным причинам не можем выполнить, а во-вторых, мы не можем вернуть деньги за оплаченную услугу, потому что поставщики не готовы к возвратам, у них денег нет.

С августа начался тестовый решим кешбэка, в котором принимают участие 90% туроператоров и 40% отелей. Эта программа приносит живые деньги в отрасль, потому что туристы приходят с деньгами.

Кто-то скажет, что этих мер поддержки мало, что они не являются суперэффективными. Но давайте вспомним, что все, что для туристической отрасли делало государство до пандемии — это хлопало по плечу, дарило грамоты и хвалило за хорошую работу.

На данный момент обанкротилось ровно ноль туроператоров. Есть агентские сети и турагентства, которые приостановили свою деятельность, но официального банкротства туроператоров не зафиксировано. Дело в том, что многие не ведут никакой деятельности. Наверняка начнутся разборки — кто, кому и что должен, но это будет в 2021 г.

Что касается планов, прогнозов и будущего: 17 марта 2020 г. мы думали, что Россию не закроют. 27 марта предполагали, что пересидим майские праздники и выйдем. 20 июня, когда открыли Краснодарский край, появилась мысль, что в августе-сентябре все начнет потихоньку открываться. Сейчас мы не верим, что международное авиасообщение восстановится в марте 2021 г.

Были пессимистичные прогнозы, согласно которым предполагалось, что до марта 2021 г. мы посидим, а полностью отрасль восстановится к 2023 г. Сейчас я не верю и в это.

Материал написан по итогам выступления спикера на круглом столе «Малый бизнес после пандемии: крах или новые возможности?» в рамках международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен».

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