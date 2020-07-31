«Пинать малый бизнес традиция современности». В Екатеринбурге закрывается бар «Мизантроп»

Бар-клуб «Мизантроп», совладельцем которого является является бизнесмен Антон Гиренко-Коцуба, объявил о закрытии. Собственники не смогли договориться с арендодателями о новых условиях оплаты в период нерабочих месяцев. Напомним, клубы и бары в Свердловской области закрыты для посещения с конца марта.

Бар «Мизантроп» на его историческом месте по адресу ул. 8 марта, 14 закрыт навсегда. История проста и похожа на то, что происходит сейчас с «Домом Печати» и сотнями других заведений по всей необъятной. Введённый, но необъявленный карантин на четыре месяца, арендные счета в полном объеме за всё время простоя и нежелание идти навстречу, обещанная помощь, пострадавшая отрасль и прочие бла-бла. Пинать малый бизнес стойкая традиция нашей современности, причитать и бить набат смысла не видим. Что ни делается — к лучшему, хотя, конечно, расставаться с родными грешными сводами безумно жаль, — сообщили владельцы заведения на странице бара в социальных сетях.

Там также добавили, что бар «Мизантроп» переедет на новое место к середине осени 2020 г., а до тех пор вечеринки будут устраивать на открытой площадке по адресу ул. Добролюбова, 3в.

Отметим, клубы и рестораны оказались в сложном положении из-за введённых ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. Заведения остались без дохода, но с обязательствами по арендным платежам. Не всем собственникам развлекательных заведений удалось договориться о льготных условиях оплаты аренды. Например, DK.RU подробно рассказывал о ситуации с концертной площадкой «Дом печати».

Из-за профилактики распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода. Руководство концертной площадки пыталось договориться с арендодателем об отмене или хотя бы уменьшении платы, однако компания «Татлинъ» на это не пошла.

В конце апреля «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель, договор с площадкой будет расторгнут, а документы направят в арбитражный суд.

Руководство «Дома печати» пыталось найти компромисс с компанией «Татлинъ».

Мы предложили, пока идет кризис, платить арендодателю 308 руб. с квадратного метра — за такую сумму они арендуют помещения у государства. Это могло бы стать каким-то промежуточным решением, — рассказал владелец «Дома печати» и «Теле-клуба» Олег Кумыш.

Такой вариант арендодателя не устроил, контракт был расторгнут в одностороннем порядке. 30 апреля клуб опечатали, при этом грузовик со световым и звуковым оборудованием до сих пор не выпускают из-под шлагбаума.

По поводу бездействия полиции в ситуации с незаконным удержанием имущества представители «Дома печати» обратились в прокуратуру, а по факту незаконного выселения подали иск.