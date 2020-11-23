«Это не конец». Застройщики вновь выступают против согласования внешнего облика зданий

Строители надеются, что сделать эту норму необязательной для всех категорий застройки поможет прокуратура. Ранее ведомство назвало такое согласование законным только для исторических городов.

Депутаты гордумы Екатеринбурга на своем заседании 24 ноября рассмотрят протест прокуратуры по поводу согласования внешнего облика строящихся зданий. Этот документ поступил в гордуму в сентябре 2020 г. В нем говорится, что требование правил землепользования и застройки (ПЗЗ) о согласовании архитектурно-градостроительного облика (АГО) зданий незаконно, делать это необходимо только в городах, признанными историческими поселениями. А Екатеринбург к таковым не относится. Поэтому, по мнению прокуратуры, такую норму необходимо исключить из правил землепользования и застройки.

Напомним, что осенью в Екатеринбурге разгорелся спор по поводу обновленной редакции ПЗЗ. Ее предложили застройщики города, документ выносился на общественное обсуждение. Но затем его отказались утверждать городские депутаты, считая, что если нормы изменить, то это усилит разрыв между строительством новых объектов и необходимой для них инфраструктуры — садиков, школ, дорог. В результате документ все же был принят и вступил в силу.

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников пояснил DK.RU, что в обновленной редакции ПЗЗ прописано, что согласовывать внешний облик зданий не нужно только для двух ключевых категорий застройки. Это Ж-5 (зона развития жилой застройки) и Ц-2 (общественно-деловая зона) — по этим категориям проходили суды застройщиков с мэрией. Для всех остальных видов застройки необходимость утверждения АГО в администрации осталась.

Федеральный закон не признает того искусственного деления, которое есть у нас на местном уровне. Прокурор города рассмотрела эту ситуацию в комплексе и сочла необходимым внести этот протест в отношении всех остальных категорий — речь идет о сотнях объектов, которые проектируются или строятся. Другое дело, что дума не может удовлетворить протест прокуратуры в полном объеме, поэтому это не конец истории, — считает Вячеслав Трапезников. — Внесение изменений в ПЗЗ — это формализованная процедура, и все будет зависеть от того, насколько обоснованным этот протест сочтут не только в думе, но и в первую очередь — коллеги в администрации города.

При этом застройщики предлагают сделать процесс согласования архитектурно-градостроительного облика добровольной процедурой.

В таком случае это станет действительно важным механизмом, который позволит сбалансировать интересы общества и бизнеса, — считают в «Гильдии».

Напомним, история с отменой согласования АГО началась в Екатеринбурге после судебного прецедента компании Prinzip в споре с мэрией. Затем были и другие суды, в которых застройщики выигрывали. Однако, по мнению бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева, который весной 2020 г. стал общественным советником мэра по градостроительным вопросам, отказ от существующего сегодня сотношения в застройке и благоустройстве — это откат в 90-е, который будет иметь для города пагубные последствия, говорил он DK.RU.