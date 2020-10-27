«Метры сексом не занимаются». Гордума утвердила спорный градостроительный документ

Речь идет о новых правилах землепользования Екатеринбурга (ПЗЗ), которые предусматривают возможность более плотной застройки. Ранее документ отклонила профильная комиссия думы.

За документ, который первоначально депутаты отвергли, в итоге проголосовали 24 народных избранника. Против было пятеро.

Напомним, спорный документ был представлен общественности несколько месяцев назад. Как писал DK.RU, он появился по инициативе застройщиков, которые потребовали привести ПЗЗ в соответствие с федеральными нормами, в частности, предлагалось увеличить коэффициент строительного использования территории (КСИТ).

Документ был вынесен на обсуждение гордумы «незапланированно и без предупреждения», написал в своем аккаунте в Facebook депутат Михаил Вечкензин. Обсуждение шло более двух часов. Противники принятия документа упирали на то, что строительство инфраструктуры не успевает за возведением новых жилых кварталов.

Уже сегодня в Екатеринбурге дефицит в 60 тыс. школьных мест, на решение проблемы понадобится 60 млрд руб. Можно ли деньги от налогов застройщиков, которые получит бюджет города, направить на решение этой проблемы? На этот вопрос ни мэр Высокинский, ни его заместитель Бирюлин не смогли ответить утвердительно. Как и не смогли озвучить четких планов городской администрации по переходу на работу школ в одну смену (поручение президента). Зачем тогда помогать застройщикам зарабатывать больше, если городу от этого может стать только хуже? — написал по итогам заседания гордумы депутат Михаил Вечкензин.

В свою очередь представители строительной отрасли заявили, что без принятия документа отрасль столкнется с кризисом, и это плохо скажется на экономике всего города. От лица строителей на заседании выступил Вячеслав Трапезников, глава Гильдии строителей Урала. Он заявил, что КСИТ, которого добиваются застройщики, уже сейчас действует практически для всей застройки в Екатеринбурге.

Только сейчас это делается через сложный, инвестиционно убивающий механизм утверждения проекта планировки. Строители просто обратились к главе с просьбой формализовать процесс, потому что город действительно строится в этом КСИТе, — сказал Трапезников.

Также, по словам Вячеслава Трапезникова, увеличение КСИТ повысит интерес банков к инвестированию средств в екатеринбургские стройки.

Это оживит данный сектор экономики, в том числе и ускорит освоение перспективных территорий, а также участков, застроенных ветхим жильем, — найти деньги на расселение людей станет гораздо проще, — приводит слова Трапезникова агентство ЕАН.

Кроме того, глава Гильдии строителей заверил, что плотность застройки не повлияет на дефицит школ.

Квадратные метры сексом не занимаются. Дефицит школ надо снижать строительством школ, — заявил Трапезников.

После всех споров документ был принят. Теперь на каждом квадратном метре участка разрешается возводить 4 кв. м зданий (до этого действовала норма в 3 кв. м); максимальная застройка земельного участка увеличена с 60% до 100%. Кроме того, застройщики могут не согласовывать внешний вид проектов в Главархитектуре.

Отметим, по мнению бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева, который весной 2020 г. стал общественным советником мэра по градостроительным вопросам, отказ от существующего сегодня сотношения в застройке и благоустройстве, а также отмена согласования внешнего вида зданий — это откат в 90-е.

Я считаю, что то, что происходит сейчас с ПЗЗ — это пролоббированное застройщиками решение, которое будет иметь для города пагубные последствия, в большинстве крупных городов архитектурный облик все равно согласовывается. И здесь вопрос не в том, что это какая-то бюрократическая процедура, а в том, что эта процедура имеет важное значение, чтобы в городе накапливалась информация. Когда это является муниципальной услугой, то в единую базу попадают все объекты, которые в городе планируются к строительству. И эта база прозрачная и доступная для всех. Когда все это уходит в такое непонятное поле, это создает несколько серьезных минусов. Первое: по большому счету никто в городе не знает, что утверждается и в каком виде будет построено. Второе: информация об этом не накапливается, соответственно, нет единой базы, которая позволяет узнать планы по архитектурному развитию, — таким мнением Тимур Абдуллаев поделился с DK.RU.

Депутат Михаил Вечкензин также считает, что принятый сегодня документ в итоге плохо отразится на городе.