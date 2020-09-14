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Обновленные правила застройки Екатеринбурга рассмотрят депутаты

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Обновленные правила застройки Екатеринбурга рассмотрят депутаты
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский внес в гордуму актуализированную версию Правил землепользования и застройки, вызвавших дискуссию в ходе обсуждения.

#ГОРОД#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил внести на рассмотрение Екатеринбургской гордумы актуализированную версию правил землепользования и застройки города.

Пересмотр правил землепользования и застройки в Екатеринбурге инициировали застройщики. В частности, одно из главных нововведений ПЗЗ — отмена действующих сегодня правил на максимальную застройку участка в 60% (40% отдается под благоустройство). Также ликвидируются отступы в 3 метра от границы участка — сейчас это расстояние отводится для дорог и благоустройства. По мнению некоторых экспертов, изменения могут привести к чрезмерному уплотнению застройки. Сами девелоперы говорят о том, что действующие сегодня правила избыточны на фоне федеральных норм. Кроме того, по их мнению, введение новых ПЗЗ позволит более грамотно застраивать город.

Внесение изменений в правила позволит наполнить градостроительный регламент только теми видами разрешенного использования, которые фактически существуют или должны быть установлены в отношении конкретно взятой территории. Также предлагаемые изменения позволят регулировать градостроительную деятельность в части обеспечения возможности синхронизации жилой застройки с объектами социальной и иной инфраструктуры, — цитирует Алексея Храмова, начальника главархитектуры администрации Екатеринбурга, JustMedia.  

Напомним, пойти навстречу застройщикам мэрия согласилась из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Заместитель главы города по капитальному строительству Алексей Бирюлин говорил, что это решение стоит рассматривать как «пакет мер поддержки на фоне текущей экономической ситуации из-за пандемии коронавируса».

Общественные обсуждения проходили с 4 августа по 8 сентября 2020 г. в онлайн-режиме. Теперь поправки должны пройти согласование в профильной комиссии гордумы и получить одобрение на общедумском заседании.

Автор: Анна Хлебникова
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