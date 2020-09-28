«Эти согласования незаконны». Прокуратура требует изменить правила застройки Екатеринбурга

В екатеринбургскую гордуму поступил протест прокурора, касающийся правил землепользования и застройки города (ПЗЗ), сообщает ЕАН. В документе надзорного ведомства говорится, что требование ПЗЗ о согласовании архитектурно-градостроительного облика (АГО) зданий незаконно.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства должны включаться в предельные параметры только в составе такого градостроительного регламента, который установлен применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. Муниципальное образование “г. Екатеринбург” в перечень исторических поселений не включено и не входит, — говорится в обращении.

По мнению прокуратуры, эту норму необходимо исключить из ПЗЗ.

Отметим, ранее незаконность нормы уже была неоднократно доказана в суде. В первый раз истцом выступала компания Prinzip. Как рассказывал DK.RU, в начале 2020 г. строительная компания оспорила в суде 32 статью «Правил землепользования и застройки» Екатеринбурга, согласно которой мэрия требует согласовывать архитектурно-градостроительный облик (АГО) домов, проектирующихся в городе. Застройщик не мог получить разрешение на строительство ЖК «Парк Победы» на Уралмаше и пошел в суд. Проект прошел экспертизу, но споткнулся на этапе согласования эскизного проекта в мэрии.

В суде выяснилось, что необходимость согласовывать архитектурный облик строящихся объектов есть только в исторических поселениях федерального или регионального значения. Екатеринбург таковым не признан. Свердловский областной суд согласился, что местная норма идет вразрез с федеральной и признал требования мэрии чрезмерными. Позднее с этим решением согласился Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

В сентябре 2020 г. аналогичное решение было принято по иску ООО «Робек». Арбитражный суд Уральского округа признал незаконным отказ департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга согласовать архитектурно-строительный облик реконструируемого магазина «Робек» на ул. Академика Бардина, 50. Ранее компанию в споре с мэрией поддержали Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Между тем мэрия подготовила новые правила застройки — указанная норма из них исключена. Однако сама новая редакция вызывает много споров. Как писал DK.RU, одно из главных нововведений ПЗЗ — отмена действующих сегодня правил на максимальную застройку участка в 60% (40% отдается под благоустройство). Также ликвидируются отступы в 3 метра от границы участка — сейчас это расстояние отводится для дорог и благоустройства. По мнению некоторых экспертов, изменения могут привести к чрезмерному уплотнению застройки.

Протест прокуратуры гордума будет рассматривать одновременно с новыми правилами ПЗЗ. Отметим, по мнению бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева, который весной 2020 г. стал общественным советником мэра по градостроительным вопросам, отказ от существующего сегодня сотношения в застройке и благоустройстве — это откат в 90-е.