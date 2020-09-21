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Политические партии готовятся к довыборам в думу Екатеринбурга

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Политические партии готовятся к довыборам в думу Екатеринбурга
Иллюстрация: Екатеринбургская городская дума

Партия «Яблоко» приняла решение об участии в ноябрьских довыборах по двум округам в думу Екатеринбурга. Кандидатов определят в ходе предварительного голосования с другими партиями.

#ПОЛИТИКА#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Бюро регионального совета свердловского отделения партии «Яблоко» приняло решение об участии в ноябрьских довыборах по двум округам в думу Екатеринбурга. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на Максима Петлина, члена федерального бюро партии.

Он пояснил, что предварительное голосование и дебаты пройдут 24 сентября, кандидатов определят в ходе совместного предварительного голосования с другими партиями и политическими организациями Екатеринбурга, разделяющими ценности «Яблока».

Депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Яблоко» Константин Киселев сказал, что лично он потенциальными союзниками партии на выборах считает ПАРНАС, штаб Навального, «Мемориал», «Голос» и другие структуры.

Со своими кандидатами в ближайшее время определятся и другие политические партии.

Участники Экспертного клуба Екатеринбурга, которых опрашивал DK.RU, полагают, что предстоящие довыборы могут стать интересным событием в местной политической жизни. Так, политолог, д.ф.н., директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин рассказывал, что ожидает оживленную избирательную кампанию в Екатеринбурге: 

На грядущих довыборах могут быть определенные сюрпризы, которые внесут некое оживление в избирательную кампанию, тем более что в ноябре других кампаний не ожидается. Вопрос заключается в том, насколько будет сильным намечающееся противостояние. Конкуренция на выборах носит, с одной стороны, локальный характер, который связан с конкретными избирательными округами в городе, но внимание к этой кампании, по крайней мере, в масштабе региона и города, безусловно, обеспечено.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период. 

Автор: Мария Смирнова
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