«Регион готовится ко второй волне коронавируса» — главное из выступления Николая Цуканова

Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел встречу с редакторами уральских СМИ. На мероприятии обсудили подготовку к Универсиаде-2023, инициативу по возврату прямых выборов мэра и конфликт в Среднеуральском монастыре. DK.RU собрал главные заявления полпреда.

Про вторую волну коронавируса

По словам Николая Цуканова, системы здравоохранения регионов Урала готовятся к возможной второй волне коронавируса. При этом, чтобы не допустить дальнейшего распространения пандемии, важны и действия граждан:

Сейчас по городу идешь — человека в маске увидеть сложно. Я благодарен тем, кто выполняет требования. Самое простое — сказать, что врачи виноваты. А мы сами в этом, может быть, виноваты. Посмотрите, сколько школ уже закрылось, о чем мы говорим? Работа с педагогами и родителями была проведена недостаточно? Сколько десятков и сотен классов закрыто? Конечно, надо понимать, что мы должны вместе бороться с этой проблемой. Никакая система здравоохранения не справится, если мы будем наплевательски относиться к своему здоровью К новой волне нужно быть готовым, и они сейчас готовятся. [Проверяют] сколько заблаговременно забронировать коек, остались ли в больницах шлюзы, приобретают лекарства. Самое главное — чтобы не наложилась эпидемия гриппа и ОРВИ на коронавирус. Региональным минздравам есть, над чем работать по прививочным кампаниям. Эта задача номер один.

Про возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга

Николай Цуканов отметил, что готов согласиться с любым решением, которое примут органы власти. Напомним, что в горде инициировали сбор подписей за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщал DK.RU. При этом полпред уверен, в случае возвращения прямых выборов главы города, кардинально ничего не поменяется:

Наверное, мэру было бы приятнее, если бы он получил поддержку на выборах. Но в целом маловероятно, что это повлияет на его работу. Любому сити-менеджеру ничего не мешает опираться на мнение жителей. Если человек мотивирован, не относится формально к своей работе, не вижу разницы, избран он или назначен. В любом случае решение о прямых выборах мэра принимает Заксобрание, губернатор, а мы согласимся с их любым решением… Если бы мне сказали, что сегодня мы решим напрямую выбирать мэра, а завтра мы начнем развиваться, как Сингапур, я бы первый побежал и поставил подпись. Но это не так.

Николай Цуканов также прокомментировал противостояние некоторых городских чиновников и мэра Екатеринбурга. По мнению полпреда, публичный конфликт между представителями власти недопустим:

Депутаты, которые выражали негативное отношение к работе исполнительной власти, почему-то делали это публично. Можно же было сказать совершенно по-другому. Я убежден, все вопросы все власти должны решать непублично. Они должны публично информировать о принятых решениях, обязаны советоваться с гражданами. Но власть не должна конфликтовать публично.

Про подготовку к Универсиаде-2023

Обсудили на встрече и вопрос колоссальной кредитной нагрузки на регион. Напомним, что госдолг Свердловской области приближается к 100 млрд руб. — это крупнейшая цифра за всю историю региона. В ближайшие время область планирует увеличить кредитную нагрузку в связи с расходами на подготовку к Универсиаде, писал DK.RU. Полпред полагает, что действия областных властей в этом вопросе нерациональны:

Конечно, региону надо приложить максимум усилий, чтобы обязательства (по проведению Универсиады) исполнить. Дополнительные кредиты будут брать. Цифры достаточно серьезные. При этом бюджетный кредит совсем незначительный, а остальное — кредиты и займы коммерческих банков. Это означает, что проценты достаточно большие на обслуживание этих кредитов. Экономика работает на обеспечение прибыли банков. Надо работать и взаимодействовать с федеральным министерством, обращаться за помощью, чтобы получить бюджетные кредиты, заместить ими коммерческие.

Про конфликт вокруг схиигумена Сергия

Николай Цуканов рассказал, что сейчас полпредство внимательно следит за тем, как развиваются события в Среднеуральском женском монастыре, где отлучили от церкви схиигумена Сергия. При этом полпред уверен, что пока что вмешательства политических сил не требуется: