Прокуратура проверяет расходы мэрии Екатеринбург на пиар

Прокуратура Екатеринбурга проверяет выводы Счетной палаты, выявившей финансовые нарушения в пиар-блоке городской администрации (включает департамент информполитики мэрии, МБУ «Радио „Екатеринбург“», а также МАУ «Город»). Проверка инициирована спикером Гордумы Игорем Володиным.

Представители надзорного ведомства уже опросили директора департамента информполитики Алексея Редина и руководителя муниципальной радиостанции «Город FM» Инну Боеву и ждут на разговор вице-мэра Екатерину Куземку, которая в настоящее время находится в отпуске, сообщает «Ура.ру».

Ирина Боева подтвердила вызов в прокуратуру. Первый ее визит состоялся еще 13 августа:

Прокуратура проводит проверки по итогам аудита Счетной палаты. <...> После отпуска меня вызовут еще раз — я это знаю из разговора с прокурором.

Алексей Редин воздержался от комментариев. Представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова заявила, что информация к ней поступит только после окончания проверки, «если она имеет место».

Итоги проверки Счетной палаты были обнародованы в июне 2020 г. Согласно отчету, на который ссылается «Ура.ру», пиар-блок администрации в течение последних лет допускал множественные нарушения в обращении с бюджетными средствами. Так, в 2017-2019 гг. расходы на подпрограмму по «информированию о деятельности органов местного самоуправления» выросли с 65 млн руб. до 108 млн.

Установлено, что корректировки, вносимые в перечень мероприятий, <…> не обоснованы, информация о влиянии изменений объемов финансирования на достижение запланированных значений целевых показателей отсутствует, — говорится в документе.

Кроме того, в 2018 и 2019 гг. мэрия неправомерно включила в подпрограмму два дополнительных мероприятия на сумму 1,75 млн руб. Также в отчете идет речь о недостаточном освоении бюджетных средств, что, по мнению Счетной палаты, говорит об «отсутствии надлежащего планирования и финансово-экономического обоснования потребности в бюджетных средствах».

Екатерина Куземка, в свою очередь, отмечала, что по перечисленным замечаниям «уже были даны исчерпывающие пояснения».

На первый взгляд, в отчете Счетной палаты присутствуют оценочные суждения, не подкрепленные нормативно-правовыми актами, — добавила она.

Также чиновник обратила внимание на то, что не может отвечать за нарушения, которые могли быть допущены до ее прихода на работу в мэрию.

Екатерина Куземка назначена на пост вице-мэра в мае 2019 г., сообщал DK.RU. Она считается политическим оппонентом Игоря Володина.