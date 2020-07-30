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Екатеринбург остается без больниц и скорой — медучреждения уходят в область

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Екатеринбург остается без больниц и скорой — медучреждения уходят в область
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: архив DK.RU

Минздрав Свердловской области опубликовал план мероприятий по прекращению полномочий управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. 25 городских медучреждений перейдут в ведение облздрава.

#ВЛАСТИ#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Завершить все мероприятия по передаче медорганизаций города в собственность области должны до 1 января 2021 года.

План областного министерства здравоохранения предусматривает несколько этапов. На первом администрация города должна сверить все имущественные документы передаваемых в собственность Свердловской области больниц и предоставить их в минздрав региона. Это необходимо сделать до 1 сентября 2020 г. К тому же сроку минздрав должен высчитать объемы финансирования передаваемых учреждений на 2021 году. Полученные цифры необходимо представить в Министерство финансов Свердловской области, чтобы ведомство запланировало необходимые суммы в бюджете на ближайшие три года.

Среди медицинских учреждений, право управлять которыми отойдет облздраву:

  • центральные городские (клинические) больницы № 1, 2, 3, 6, 7, 14, 36 («Травмологическая), 20, 23, 24, 40;
  • детские городские больницы № 8, 9, 11, 15;
  • детская городская поликлиника № 13;
  • городской центр медицинской профилактики;
  • клинико-диагностический центр;
  • стоматологические поликлиники № 1 и 12;
  • Екатеринбургский клинический перинатальный центр;
  • Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса;
  • МКУ «Ведомственный архив управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга».

Второй этап продлится до 1 отября 2020 г. В этот период две некоммерческие организации — «Детский санаторий «Изоплит»» и «Объединение «Стоматология» — должны сменить учредителей с горздрава на облздрав. Кроме того, до 1 октября текущего года областной минздрав должен определиться со статусом горздрава Екатеринбурга, лишенного больниц.

Третий этап запланирован на ноябрь: к 1 ноября минздраву региона необходимо подготовить постановление правительства, по которому область примет больницы на свой баланс. До 15 ноября МУГИСО должно направить акты приема-передачи медицинских организаций.

Законопроект о переходе полномочий горздрава в облздав сегодня сразу в трех чтениях одобрили депутаты Законодательного собрания Свердловской области, входящие в профильный комитет. Инициативу поддержали все четыре члена комитета, присутствовавшие на заседании, сообщает ЕАН. Изначально сомневался коммунист Александр Ладыгин, но представлявшие проект мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и заместитель губернатора Павел Креков сумели убедить его в обоснованности предложения кабмина.

Я в принципе против того, чтобы у муниципалитетов забирали полномочия. Но здесь тот случай, когда это пойдет на пользу городу. Так, если городское здравоохранение впишут в единую информационную систему, то это повысит оперативность принятия решений. И финансы до больниц будут доходить быстрее. Александр Геннадьевич приводил пример с COVID-19: на доведение средств федерального бюджета до больниц требовалось на две недели больше, чем если бы они уже были в ведении области, — пояснил свое решение депутат (цитата по ЕАН).

По подсчетам чиновников, на реорганизацию потребуется 170 млн рублей из областного бюджета.

Напомним, речь о передаче полномочий екатеринбургского горздрава в ведение области шла уже давно. Окончательное решение созрело после проверки, которую с 16 июня по 13 июля провели сотрдуники федерального ведомства по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Как сообщал DK.RU, проверка показала, что информационные системы, которыми пользуются свердловские больницы, недостаточно интегрированы с региональной системой, что затрудняет полноценный анализ данных об оказании помощи в стационаре и на амбулаторном этапе.

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Свердловскую область одним из худших регионов в стране с точки зрения организации в сфере здравоохранения, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. На совещании в Екатеринбурге федеральный министр подчеркнул, что у него складывается впечатление о «небрежной организации» в работе ведомства. После этого глава региона Евгений Куйвашев принял решение о кадровых перестановках в областном миндзраве. Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство, перевели на должность советника губернатора по вопросам регионального здравоохранения. Также ему поручили курировать объединение горздрава с областной медициной. Новым главой облздрава стал Андрей Карлов.

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