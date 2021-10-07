Жилой комплекс «Форум-групп» наградили за «Лучшее архитектурное решение»

Организаторы Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS назвали победителей. В числе лучших — объекты известных уральских промышленников.

Заявки на участие в премии 100+AWARDS 2021 подали 156 компаний со всей страны, в шорт-лист вошли 67. Лучшие объекты выбирал экспертный совет из 100 человек. В него входили известные российские и зарубежные архитекторы.

Сегодня на площадке VIII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild состоялась церемония награждения лауреатов премии.

В ней приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

ЖК «Форум Сити» девелопера «Форум-групп» был награжден за лучшее архитектурное решение в области жилого строительства.

Штаб-квартиру РМК признали лучшим объектом в номинации «Нежилое, высотное или уникальное здание». А 3-ю очередь углепогрузочного комплекса в порту Восточный (Врангель, Приморский край) УГМК — лучшим инженерным решением в номинации «Промышленный объект».

Премия 100+AWARDS прошла впервые, организаторы намерены сделать ее ежегодной. Они позиционируют ее как своеобразный российский инженерный Оскар.

Ранее DK.RU рассказал о самых важных заявлениях, сделанных на строительном форуме 100+ Techno Build: о строительстве наземного метро в Екатеринбурге, будущем Академического района и квартала «Екатеринбург-Сити».

Напомним, DK.RU побывал внутри штаб-квартиры РМК — первого в России объекта Нормана Фостера — сразу после завершения строительства и рассказал об «изнанке» здания.