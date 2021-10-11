«ЭФЕС» на 100+ TechnoBuild: «Застройка должна формировать вкус горожан»

Региональный застройщик «ЭФЕС» в четвертый раз принял участие в Международном форуме 100+. На этот раз компания презентовала уникальный виртуальный офис продаж современного и эстетичного ЖК.

В 100+ TechnoBuild-2021 участвовали девять стран, 225 экспонентов, прошло более 120 секций, выступило около 500 спикеров, в том числе ведущие иностранные специалисты. Тема нынешнего форума — «Диалог регионов».

В мерроприятии приняли участие топовые инженеры, архитекторы, руководители конструкторских и архитектурных бюро, ведущие мировые урбанисты. Были рассмотрены проблемы градостроительства и отраслевые тренды, например, экологическое строительство, комфортное проектирование среды и перспективы в области строительного нормирования.

Форум 100+ родился восемь лет назад из запроса застройщиков региона, с целью обмена опытом и дальнейшего развития отрасли. Одна из главных задач мероприятия — привлечение дополнительных инвестиций в регион, как в натуральном так и в технологическом выражении, для чего необходимы соответствующие условия, комфортная деловая и жилая среда. Именно над формированием качественной городской среды активно работает компания «ЭФЕС». Генеральный директор компании Алексей Белоусов подчеркивает:

Качество строительства — это одно из преимуществ нашей компании. Мы с большой скрупулезностью относимся к созданию комфортного современного жилья, начиная с момента формирования земельных участков и до последующего строительства и управления ЖКХ построенных домов. Сегодня «ЭФЕС» в строительном сегменте занимает свою нишу, с присущим только ему характером застройки, где качество переходит в эстетику, формируя, в том числе, уровень культуры потребителя. Соответствие качества ценообразованию — это еще один важный вопрос, который мы решаем, удовлетворяя запросы наших клиентов.

Основной тренд современного строительства — переход на цифровые технологии, создание виртуальной трехмерной модели как в BIM-проектировании, так и в продвижении продукта на рынке. Компания «ЭФЕС» первая на Урале открыла виртуальный офис продаж жилого комплекса «Уральский», который был представлен в первой части стенда на 100+ TechnoBuild.

Мы продемонстрировали рабочий инструмент продаж, который более чем за два года отлично себя зарекомендовал, — рассказал Ярослав Куликов, маркетолог компании. — Этот высокотехнологичный инновационный продукт позволяет вывести продажи первичной недвижимости на новый уровень.

Уникальность этого инструмента подчеркнул и Георгий Уморин, директор «Graff interactive» — компании-разработчика.

— Виртуальная реальность помогает покупателю недвижимости непосредственно в офисе продаж увидеть все преимущества жилого комплекса на разных стадиях строительства. Путешествуя по виртуальному жилому кварталу, клиент может оценить масштаб застройки, внутреннее пространство придомовой территории, может подняться на лифте на любой этаж, посетить любую интересующую его квартиру и забронировать ее еще до того, как она фактически будет построена.

Нередко такой подход влияет на решение покупателя, и он выбирает квартиру, наиболее подходящую себе по вкусу, а не ту, о которой задумывался изначально.

— Интересно то, что в будущее жилье покупатель может погрузиться до мелочей. Рассмотреть двор, свой подъезд, отделку и мебель в квартире, вид из окна и другие детали, — подтверждает Ксения Пушкарева, специалист отдела продаж ЖК «Уральский», которая каждый день в реальном времени общается с потребителями.

Вторая часть стенда компании была посвящена управлению жилым фондом, что для «ЭФЕСа» является одним из ключевых направлений деятельности. В этой части был продемонстрирован инновационный продукт «УМНОЕ ЖКХ». Этот инструмент позволяет выстроить полноценное взаимодействие жителя дома с управляющей компанией. Благодаря мобильному приложению собственник квартиры может легко через смартфон решать такие задачи:

передача показания приборов учета;

оплата квитанций за коммунальные услуги;

заказ платных услуг, не входящих в основной перечень УК, + их оплата;

диспетчерская служба в два клика;

коммуникация с жителями: (проведение опросов, оценка работы УК, рассылка информации жителям как массово, так и локально);

интеграция с инженерным оборудованием: открывание входной двери в подъезд без ключа при помощи смартфона, шлагбаума для въезда в паркинг или во двор,

Система также позволяет работать в личном кабинете абонента, а видеонаблюдение за территорией, есть не только у охраны в подъезде, но и в смартфоне каждого жителя ЖК. Есть и система детекции автотранспорта и распознавания лиц, ведь завтра эти функции станут такими же привычными, как и вызов такси из мобильного приложения.

6 октября форум посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым, сенатором Аркадием Чернецким и заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Никитой Стасишиным они осмотрели выставочную часть 100+ TechnoBuild.

Губернатор поставил задачу поднять планку форума до статуса строительного ИННОПРОМа. В связи с наращиванием темпов жилищного строительства и продвижения строительной отрасли в Российской Федерации эта задача находит отклик в федеральной повестке. Способствовать ее решению будет и «Гильдия строителей Урала», участником которой является компания «ЭФЕС».