Свердловские застройщики должны «выдавать» по 10 млн кв. м жилья в год

Чтобы остановить старение жилого фонда, российским девелоперам предстоит увеличить объемы строительства до 120 млн кв. м. в год. Уральцы могут взять на себя двенадцатую часть плана, считают власти.

Сегодня на площадке строительного форума 100+ TechnoBuild состоялось одно из самых ожидаемых мероприятий — пленарное заседание «120 миллионов квадратных метров жилья в год. Трансформация строительной отрасли».

В нем приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и ведущие застройщики региона. Они обсудили будущее отрасли.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что к 2030 г. каждый пятый квадратный метр жилья в стране должен быть новым. Он отметил, что в начале 2021 г. Россия столкнулась с вызовами, которые препятствуют развитию жилищного строительства — кадровым дефицитом и удорожанием стройматериалов. Однако правительство предпринимает серьезные меры для поддержки отрасли.

В части поддержки покупательского спроса в стране действует программа льготной ипотеки, которая показала себя эффективной. Что касается мер финансового стимулирования, то заявки на получение инвестиционных бюджетных кредитов подали 83 региона на сумму более 500 млрд руб. Сейчас мы уже рассматриваем второй транш. Это еще порядка 500 млрд руб., — сказал вице-премьер.

По его мнению, в регионах необходимо применять механизм комплексного развития территории.

Федеральные власти ожидают, что к 2030 г. девелоперы нарастят объемы жилищного строительства в полтора раза — до 120 млн кв. м.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что к этому моменту регионам УрФО необходимо выйти на ввод 10 млн кв. м. жилья в год.

Ранее DK.RU писал, что в начале пандемии отдельные аналитики предрекали падение цен на жилье до 40%. Однако последние 12 месяцев оказались едва ли не самыми успешными для девелоперов в истории. Льготная ипотека под 6,5% резко повысила спрос на новые квартиры, и застройщики резко нарастили объем предложения, причем по гораздо более высоким ценам, чем год назад. Сейчас в Екатеринбурге активно строится почти 3 млн кв. м жилья, на рынке продается рекордные 27 тыс. новых квартир, по сравнению с прошлым годом цены на новостройки выросли на 19%, на «вторичку» — на 15%.

В то же время повышение ключевой ставки (с минимума 4,25% в прошлом году до 6,5%) и, как следствие, удорожание ипотеки, повышение ставки по льготной госпрограмме ипотеки и снижение лимитов по ней вместе с высокими ценами привели к снижению спроса. Проблем всем строителям добавляет и сильное подорожание стройматериалов.