Путинские миллионы, московские миллиарды и уральский квартирный ажиотаж

Главные строительные новости страны и Екатеринбурга за две недели: почему уральцы сметают квартиры — поперек рынка, почем продают землю рядом с «белым домом» и кто выиграл путинские миллионы.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Девелоперы хотят синхронизировать строительство жилья и социалки. Власти не против

Крупные застройщики предложили создать на основе генплана программу развития Екатеринбурга. Совещание, в рамках которого ведущие девелоперы обсудили с представителями горадминистрации и правительства области корректировку генерального плана развития уральского мегаполиса, прошло на площадке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Одним из наиболее обсуждаемых моментов стало предложение председателя комитета по строительству СОСПП Валерия Ананьева.

Бюджетных средств, выделяемых на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, немного. Тем обиднее, если они точечно и непредсказуемо для нас, застройщиков, распыляются по городу. Здесь строится жилье, тут — садик, там — парк. Мы предлагаем вместе с городом разработать среднесрочную программу комплексного развития города, которая бы определяла сроки и районы строительства объектов инфраструктуры, — заявил глава «Атомстройкомплекса».

По его мнению, приоритетными должны стать районы, где реализуются муниципальные и областные программы по расселению, обновлению ветхого и аварийного жилфонда, возводится большой объем нового жилья силами сразу нескольких застройщиков. Если появится среднесрочная программа развития, всем будет понятно, куда будут вливаться бюджетные деньги, когда и где ждать появления дорог, школ, садиков. Это позволит всем участникам рынка работать по общему плану, искать варианты строительства в рамках ГЧП, и тем самым усиливать эффект работы. Фактически, такие пятилетние программы должны стать этапами реализации генплана развития города.

Участники совещания поддержали идею.

Я только «за», — заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и подчеркнул, что сегодня в принципе так и происходит: — Мы смотрим районы, которые активно развиваются, и стараемся делать все, чтобы развитие шло комплексно. Но нам нельзя упускать из виду и те территории, где уже сложилась застройка и есть нехватка инфраструктурных объектов.

Михаил Вяткин, руководитель Союза архитекторов Свердловской области, отметил, что для любого постиндустриального города, в том числе Екатеринбурга, нужна двухуровневая система разработки градостроительных документов: долгосрочный директивный мастер-план и среднесрочный план на пять лет.

При таком подходе можно отразить приоритеты: районы сдерживания и стимулирования застройки. Причем, сдерживание — это не запрет. Просто если сегодня стимулируют развитие одного района, все силы брошены на него, он указан в среднесрочной программе, то другой район делать тоже можно — но в одиночку, не рассчитывая на помощь бюджетных средств, — пояснил свою мысль архитектор. И добавил: — Все правильно: если мы будем вкладываться вместе и работать по одному плану — мы создадим комфортную городскую среду.

В итоге участники совещания договорились собрать и проанализировать данные, характеризующие демографическую ситуацию в Екатеринбурге и другую информацию, необходимую для прогнозирования потребности в объектах социальной инфраструктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эти данные будут рассмотрены на следующем заседании комитета по строительству СОСПП и лягут в основу дальнейшей работы по определению перспективных районов для комплексного развития городской среды.

Отметим, термин «комплексное развитие территорий» активно обсуждается в последнее время, в том числе в связи с принятием соответствующего закона в марте 2021 г. Как рассказывал DK.RU, документ предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. Скорость принятия закона смутила горожан, но чиновники уверяют, что первоочередная задача законопроекта — помочь жителям региона быстрее съехать из домов, находящихся в критическом состоянии. Михаил Волков, комментируя принятие документа, заявил, что закон о КРТ на территории региона «имеет хорошую тенденцию к внедрению».

Поперек рынка. В городе растет спрос на квартиры

В Екатеринбурге увеличивается спрос на квартиры на вторичном рынке, отмечают эксперты «Авито Недвижимость». Несмотря на общероссийский тренд к стабилизации спроса в этом сегменте, покупательская активность в Екатеринбурге по итогам августа превысила аналогичные показатели 2020 г. на 22%. В сентябре цифра была чуть ниже — 13%, но положительная динамика по-прежнему сохраняется, подчеркивает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Согласно аналитике сервиса, наиболее востребованными на рынке в августе были двухкомнатные и однокомнатные квартиры — запросы покупателей на такие объекты составили 37% и 35% соответственно от общего числа запросов. Меньшим спросом пользовались трехкомнатные объекты — их искали 18% пользователей «Авито». По 6% и 4% у студий и четырехкомнатных квартир соответственно.

Аналитики сервиса объявлений отмечают, что цены на вторичные квартиры продолжают расти. В августе средняя стоимость квартиры составила 84,4 тыс. руб. за кв. м, что на 18% выше августа 2020 года, — поделились информацией в «Авито Недвижимость». Эксперты объясняют рост цен сравнительно небольшим объемом предложения. Так, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже всего 4,41 тыс. квартир. За последний месяц объем предложения сократился на 5%, с начала года — на 6,5%, а за последний год — на 36,8%. Сроки экспозиции объектов приблизились к отметке трех месяцев.

Меньше квартир на рынке было только в 2006 г., их сейчас очень мало. Если бы не рекордно высокий объем предложения на первичном рынке, то цены на вторичку сейчас росли бы гораздо быстрее. Пока богатое предложение первичного рынка позволяет сбалансировать ситуацию,— цитирует «Ъ-Урал» слова руководителя аналитического руководитель УПН Михаила Хорькова.

Отметим, увеличение стоимости жилья на вторичном рынке Екатеринбурге идет вразрез с общероссийской тенденцией. Как ранее рассказывал DK.RU, рост стоимости готового жилья в России начинает замедляться.

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Уральцы взяли шесть наград федеральной строительной премии

В рамках проведения форума 100+TechnoBuild в Екатеринбурге состоялось вручение наград премии «ТОП ЖК 2021». Сразу шесть наград получил уральский девелопер «Атомстройкомплекс». ЖК «LIVE. Живой квартал», который компания возводит на месте расселенного честного сектора в районе Юг Центра, занял первые места в номинациях «Лучшая среда для формирования добрососедства» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Свердловской области, доступное жилье». Кроме того, проект стал призером в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Свердловской области». Также награды в номинациях «Лучший ЖК, высотные объекты» и «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн на территории ЖК» получил комплекс 37-этажных небоскребов «Чемпион Парк». Награды представителям АСК вручил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

«Атомстройкомплекс» позиционирует себя как компания, миссия которой значительно шире, чем просто строительство. Мы делаем все, чтобы менять наш родной город и жизнь его горожан к лучшему. Высокая оценка наших проектов — это подтверждение того, что мы на правильном пути. А значит, мы и дальше будем вместе с органами власти, с коллегами-девелоперами объединять усилия, опыт и компетенции для того, чтобы повышать стандарты строительства, чтобы делать Екатеринбург ярким, самобытным, самым интересным и удобным городом для жизни и работы, — прокомментировала Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

Добавим, что премия «ТОП ЖК» учреждена федеральным порталом Единый ресурс застройщиков РФ. Организаторы оценивают потребительские характеристики жилья по более чем сотне критериев, в числе которых архитектура, фасадные решения, наличие подземного паркинга, транспортная доступность, наличие объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности от ЖК и т.д.

7 млрд руб. из Москвы. На Урале приведут в порядок больше 100 км дорог

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщил, что в 2021 г. на дорожное строительство в Свердловской области выделили 9,9 млрд руб. Из них 7,3 млрд — из федерального бюджета. Большая часть этих денег уже освоена, уточнил глава региона. В том числе строители значительно продвинулись в строительстве Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Это позволило нам существенно повысить темпы работ на капиталоемких объектах, таких как реконструкция и строительство участков ЕКАД, реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, ремонт транспортной развязки в районе пересечения Объездной дороги и Кольцовского тракта, — рассказал губернатор.

По его словам, в рамках программы получилось начать реконструкцию одного из самых сложных автомобильных участков Екатеринбурга — развязки у концерна «Калина». Кроме того, дополнительно отремонтировано 47 км региональных автодорог. Всего в рамках транша в нормативное состояние приведут 167 км автомобильных дорог. Сегодня практически на всех запланированных участках уже уложено асфальтобетонное покрытие. В ближайшие две недели, до возможного установления снежного покрова, планируется завершить другие срочные работы.

В то же время в регионе назревает проблема в сфере госконтрактов по дорожному строительству. Дело в том, что за последний год цены на стройматериалы значительно выросли, и подрядчики, заключившие контракты по одной цене, к концу работ фиксируют убытки. И если по жилищному строительству проблема еще может решиться (недавно российские власти разрешили крупным подрядчикам повышать стоимость работ на 30%), то в сфере дорожного строительства ситуация остается прежней.

Земля на набережной рядом с Hyatt уйдет с молотка

Участок расположен в районе Октябрьской площади, между парковкой и недостроенным комплексом «Делового центра внешнеэкономической деятельности». В непосредственной близости от него находятся здания правительства Свердловской области и Законодательного собрания, Городской пруд, Свердловский государственный академический театр драмы, Hyatt. Площадь участка — 780 кв. м. Землю нельзя купить, но можно арендовать до 19 мая 2058 г. и возвести на ней капитальное сооружение. Цена вопроса — 25,5 млн руб.

На торги выставили право аренды земли, то есть, договор аренды с муниципалитетом. Участок принадлежит Уралтрансбанку, который сейчас находится в процедуре банкротства. Реализацией имущества занимается Агентство по страхованию вкладов, — говорит директор компании «Торги-ру» Андрей Окулов (цитата по E1.RU).

Напомним, что на месте долгостроя на Октябрьской площади сейчас реализует проект структура УГМК. Две трети здания принадлежит ООО «Навигатор» Андрея Козицына, треть — предпринимателю и экс-депутату гордумы Олегу Хабибуллину.

Дисконт — больше 100 млн руб. В Екатеринбурге ищут покупателя 17 этажей в ЦМТЕ

Центр международной торговли Екатеринбург объявил повторный аукцион на 17 из 24 этажей своего здания. Имущество выставляется на торги в рамках дела о банкротстве собственника бизнес-центра — ООО «Гранит XXI век». Учредители юридического лица — Александр Серебренников, Владимир Титов и покойный Анатолий Сысоев — с 2015 г. судятся между собой из-за долгов и займов компании на сумму более 1,4 млрд руб.

Сейчас имущество находится в залоге у фирмы «МедСервисУрал», связанной с Александром Серебренниковым. Первые торги на помещения в ЦМТЕ должны были пройти 15 сентября. Как сообщал DK.RU, тогда цена лота составила 1,125 млрд руб. В новом объявлении, размещенном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за помещения запросили меньшую сумму. Начальная цена продажи —1012500000 (один миллиард двенадцать миллионов пятьсот тысяч) руб. Задаток — 5% от начальной цены продажи. Шаг аукциона (на повышение) — 5% от начальной цены, — говорится в объявлении.

Заявки будут принимать с 27 сентября по 29 октября 2021 года. 3 ноября подведут итоги.

Напомним, ЦМТЕ представляет собой бизнес-центр класса «А», который входит в состав крупнейшей сети деловых центров World Trade Centers Association, включающей 330 Центров в более 100 странах мира. Ранее DK.RU подробно рассказывал о корпоративных спорах между учредителями бизнес-центра.

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Бизнес добавит. В Екатеринбурге построят первую школу с государственно-частными деньгами

В Екатеринбурге построят первую школу на деньги бизнеса и государства. Речь об учебном заведении №41 в Верх-Исетском микрорайоне.

Старое здание, построенное в 1936 г., снесли два года назад, ученики распределены по другим школам. Бюджетных денег на новое здание нет, поэтому компания «Атомстройкомплекс» выступила с инициативой возвести школу с применением альтернативной модели финансирования. Ранее подобная схема не использовалась, девелопер с нуля подготовил комплект документов для заявки на федеральную субсидию совместно с Kорпорацией развития Среднего Урала, региональными минобром и министерством инвестиций и развития, а также Минстроем РФ и Сбербанком. В итоге проект одобрили, он будет реализован — об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте свердловский губернатор Евгений Куйвашев:

Государственно-частное партнерство — это сравнительно новая история для школьного строительства. Но очень перспективная. До этого у нас все строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, всегда не хватает. Приходилось растягивать проекты на годы. Вовлечение инвесторов же позволяет нам набрать темп. Да и сами они в этом заинтересованы.

По словам главы АСК Валерия Ананьева, по условиям соглашения строительство школы должно быть завершено до декабря 2023 г. В дальнейшем этот опыт можно будет тиражировать.

Наша компания готова взять в работу еще объекты в Екатеринбурге и области. Это позволит ввести до 2025 года значительное количество мест в школах. Альтернативные механизмы финансирования позволят ускорить строительство жизненно важных социальных объектов. И обеспечить сбалансированное развитие города. В этом одинаково заинтересованы и жители, и бизнес, и власть, — сказал гендиректор АСК.

Известно, что земельный участок находится в муниципальной собственности, проектная документация учебного заведения на 925 мест готова, до конца осени состоится передача этого имущественного комплекса через региональное правительство концессионеру для реализации проекта.

Отметим, что за 26 лет работы на рынке «Атомстройкомплекс» возвел и реконструировал порядка 30 детских садов, шесть школ, разработал десятки проектов школ и детсадов, некоторые из них рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране.

Сбор заявок в номинации «Строитель года. Подрядные организации» продлится до 15 октября

«Деловой квартал» продолжает сбор заявок на премию «Человек года» в номинации «Строитель года. Подрядные организации». Выбирать лучшего подрядчика года «Деловой квартал» и СРО «Уральское объединение строителей» начали в 2018 г. Это совместная номинация, которая появилась в ответ на запрос представителей бизнес-сообщества.

Известность и награды в различных конкурсах получают чаще всего крупные строительные фирмы. А имен подрядных и генподрядных организаций мы практически не слышим. Заботясь о строителях, мы учредили эту номинацию, чтобы крупные застройщики увидели молодых, перспективных подрядчиков и смогли привлечь их к работе, — отмечал Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей».

Оставить заявку на участие в номинации «Строитель года. Подрядные организации» можно по ссылке до 15 октября. Победителя наградят осенью 2021 года. Ранее подрядчиками года становились Дмитрий Блохов, глава компании «Юнисила-Урал»; Иван Беляев, глава завода огнестойких светопрозрачных конструкций «УКС Груп».

Напомним, в 2021 г. церемония вручения премии «Человек года» пройдет в 12-й раз. Руководство «Делового квартала» приняло решение провести мероприятие в гибридном формате — онлайн и офлайн. Посмотреть трансляцию можно будет в эфире «4 канала».

В Екатеринбурге появится «Лимпопо-2»

В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка «Лимпопо». Государственная экспертиза одобрила проектную документацию на оздоровительный центр с открытым бассейном. Компания «Бау Микс» подготовила проект по заказу «Кит Екатеринбург», принадлежащего «Моллино Менеджмент». Для второй очереди выделен треугольный участок земли со стороны набережной Исети. Также там расположится небольшая парковка на 25 автомобилей. Комплекс смогут посещать одновременно 50 человек.

Напомним, несколько лет назад владельцы ТРК «Глобус» анонсировали парк отдыха с набережной, аттракционами, садом камней и искусственными водоемами площадью 4,7 га, но реализован проект не был.

Это будет уже второй комплекс с открытым бассейном на Уктусе, в районе уже несколько лет работают термы «Баден-Баден». Второй центр этого бренда планировали построить на берегу Шарташа в районе ЖБИ, но несколько недель назад депутаты городской думы отклонили спорный проект застройки прибрежной территории.

Культурный проект уральского застройщика получит президентские миллионы

Уральский паблик-арт фестиваль ЧО получит порядка 3 млн руб. от Президентского фонда культурных инициатив. Такое решение принято по итогам независимой экспертизы, которая отбирала лучшие проекты в стране. Значение имели актуальность и общественная значимость проекта, соответствие его творческой концепции и тематике, уникальность и реалистичность по бюджету, объем привлекаемых ресурсов и др.

«Атомстройкомплекс» 26 лет работает Екатеринбурге и Свердловской области. Миссия компании основана не только на строительстве жилья, но и на формировании интересного, комфортного, привлекательного для всех жителей пространства. Фестиваль нацелен как раз на это. Ведь там, где людям хорошо живется, там всегда развитие, оптимистичные перспективы и новые возможности, — прокомментировал победу креативный директор АСК Никита Харисов.

Это не первая награда фестиваля ЧО. Проект уральского девелопера отметили сразу в четырех номинациях на федеральном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». Так, ЧО взял серебро в номинациях «Лучшая работа по созданию бренда, оказывающего влияние на развитие и продвижение территорий» и «Лучшая кампания событийного маркетинга», бронзу в номинации «Лучшая разработка нейминга бренда» и золото в номинации «Лучшая разработка нестандартной рекламы».

Напомним, «Атомстройкомплекс» инициировал фестиваль ЧО в 2020 г., проект стал подарком Екатеринбургу от строительной компании по случаю 25-летия со дня ее основания.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс», DK.RU