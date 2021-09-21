Стройки встанут, сроки будут сорваны — строители просят Евгения Куйвашева о помощи

Из-за роста цен на материалы правительство РФ разрешило пересматривать стоимость муниципальных контрактов. Но в Свердловской области дело тормозится — нет соответствующего нормативного акта.

Правительство РФ разрешило пересмотреть контракты на строительство, реконструкцию, капремонт и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и увеличить цены на 30%.

После чего в 40 регионах страны были приняты необходимые нормативные акты. Власти Свердловской области с этим не торопятся. Строители заявляют о возможности остановки всех работ на муниципальных объектах.

«Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой содействовать в принятии регионального документа, позволяющего повышать стоимость контрактов.

Наши подрядчики делают перерасчет, но им отказывают в проведении повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Основание — заказчик строительства не входит в перечень заказчиков, указанных в постановлении 1315, потому что в области не подписан региональный акт, зеркальный постановлению правительства РФ, — говорит генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей», член правления СРО «Лига проектных организаций» Сергей Ренжин (цитата по Znak.com).

По его словам, если нормативный акт не появится, случится катастрофа — может остановиться строительство муниципальных объектов, произойдет серьезный срыв сроков производства работ.

Напомним, что управление ФАС по Свердловской области подтвердило резкий рост цен на стройматериалы — до 60%. Больше всего подорожали теплоизоляционные материалы, металлопродукция и пиломатериалы.

Участники рынка объясняют «взлет» цен ростом стоимости сырья, энергоносителей, горюче-смазочных материалов и перевозок. Что касается древесины и пиломатериалов, то причиной роста цен стал усилившийся спрос на внешних рынках и снижение объемов заготовки в 2020 г.

Как рассказал DK.RU генеральный директор крупнейшего уральского поставщика стройматериалов, компании «УралИнтерьер» Юрий Балуев, рассчитывать на скорое снижение цен не стоит, поскольку на рынке продолжается ажиотажный спрос на стройматериалы.