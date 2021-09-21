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Стройки встанут, сроки будут сорваны — строители просят Евгения Куйвашева о помощи

Стройки встанут, сроки будут сорваны — строители просят Евгения Куйвашева о помощи
Иллюстрация: DK.RU

Из-за роста цен на материалы правительство РФ разрешило пересматривать стоимость муниципальных контрактов. Но в Свердловской области дело тормозится — нет соответствующего нормативного акта.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Правительство РФ разрешило пересмотреть контракты на строительство, реконструкцию, капремонт и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и увеличить цены на 30%.  

После чего в 40 регионах страны были приняты необходимые нормативные акты. Власти Свердловской области с этим не торопятся. Строители заявляют о возможности остановки всех работ на муниципальных объектах.

«Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой содействовать в принятии регионального документа, позволяющего повышать стоимость контрактов.

Наши подрядчики делают перерасчет, но им отказывают в проведении повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Основание — заказчик строительства не входит в перечень заказчиков, указанных в постановлении 1315, потому что в области не подписан региональный акт, зеркальный постановлению правительства РФ, — говорит генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей», член правления СРО «Лига проектных организаций» Сергей Ренжин (цитата по Znak.com).

По его словам, если нормативный акт не появится, случится катастрофа — может остановиться строительство муниципальных объектов, произойдет серьезный срыв сроков производства работ.

Напомним, что управление ФАС по Свердловской области подтвердило резкий рост цен на стройматериалы — до 60%. Больше всего подорожали теплоизоляционные материалы, металлопродукция и пиломатериалы.

Участники рынка объясняют «взлет» цен ростом стоимости сырья, энергоносителей, горюче-смазочных материалов и перевозок. Что касается древесины и пиломатериалов, то причиной роста цен стал усилившийся спрос на внешних рынках и снижение объемов заготовки в 2020 г.

Как рассказал DK.RU генеральный директор крупнейшего уральского поставщика стройматериалов, компании «УралИнтерьер» Юрий Балуев, рассчитывать на скорое снижение цен не стоит, поскольку на рынке продолжается ажиотажный спрос на стройматериалы.

Спрос ослабнет примерно к концу октября (сентябрь-октябрь — это в принципе период сезонного роста спроса, так как строители завершают свои объекты), и мы еще до конца года вступим в период ценовой коррекции, — прогнозирует он.

Автор: Виктория Говорковская
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