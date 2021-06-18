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Застройщикам разрешили менять генплан города ради КРТ

Застройщикам разрешили менять генплан города ради КРТ
Иллюстрация: pixabay.com

Общественные слушания по правилам землепользования и застройки в Екатеринбурге закончились принятием трех решений, которые определят то, как будет проходить программа комплексного развития территорий.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных слушаний, в рамках которых вносились изменения в Правила землепользования и застройки. Обсуждали и грядущую программу комплексного развития территорий (КРТ). Сообщается, что в общественных слушаниях приняли участие три человека, их предложения не были учтены, поскольку они не относились к предмету общественных слушаний. ﻿﻿﻿

На обсуждение были вынесены три важных изменения:

1. Для реализации КРТ можно будет вносить изменения в Генеральный план города. Подготовка документов для программы будет идти параллельно с подготовкой изменений Генплана. До этого документация должна была обязательство соответствовать плану города.

2. Для общественных обсуждений изменений в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ)теперь есть только один месяц. Ранее временные регламенты для обсуждений прописаны не были.

3. Предложения о внесении изменений в ПЗЗ могут выдвигать компании, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории, или компании, созданные Свердловской областью или Российской Федерацией. Ранее такие возможности и ограничения для фирм, занимающихся комплексным развитием территории, не были прописаны в ПЗЗ.

Эти изменения были приняты. Теперь их должна утвердить Екатеринбургская городская дума.

Закон о комплексном развитии территорий был принят в Екатеринбурге в марте 2021 г. Он предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. Скорость принятия закона смутила горожан, но чиновники уверяют, что первоочередная задача законопроекта — помощь жителям региона быстрее съехать из домов, находящихся в критическом состоянии.

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков на пресс-конференции заявил, что закон о КРТ на территории региона «имеет хорошую тенденцию к внедрению». Однако президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников высказал сомнения в эффективности такого механизма. По его мнению, для запуска КРТ необходимо больше работать именно над процедурой голосования жителей.

При этом, как уже писал DK.RU, власти всячески открещиваются от понятия «реновация», которым сами чиновники изначально называли процесс обновления жилищного фонда региона. Михаил Волков пояснял, что программа реновации, предполагающая снос многоэтажных домов, действует лишь в Москве. Программа КРТ, которая планируется в Свердловской области, пока предполагает снос лишь малоэтажного ветхого жилья.

Автор: Александра Клименко
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