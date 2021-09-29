Рынок жилья в Екатеринбурге «перекосило»: студии слишком дороги, «трешки» — недооценены

Покупать квартиры семейного формата выгоднее, чем компактные. Последний раз ценовые пропорции так ломались в 2006–2007 гг. Но нынешний перекос задержится ненадолго, считает аналитик Михаил Хорьков.

В 2020 г. из-за пандемии и запуска программы льготного кредитования на рынке жилья сформировался ажиотажный спрос. В результате возник ценовой перекос.

Цена кв. метра в компактных квартирах слишком высока, и в этом сегменте не наблюдается потенциала для дальнейшего опережающего роста цен. Многие квартиры семейного формата, рассчитанные на 3–4 человека, оказались, наоборот, недооцененными. Поэтому здесь есть потенциал для выравнивания, — говорит руководитель аналитической службы УПН Михаил Хорьков.

Он отмечает, что в последний раз ценовые пропорции на рынке Екатеринбурга так ломались в 2006–2007 гг. Когда на волне роста цен люди скупали дешевые объекты. В результате быстрее всего подорожали комнаты в коммунальных квартирах и жилье в отдаленных районах. Потом потребовалось несколько лет, чтобы эти объекты снова вернулись в свою ценовую нишу и стали предлагаться по реальной стоимости.

Сегодняшний перекос, скорее всего, задержится на год-два.

По оценке УПН, на первичном рынке жилья сейчас рекордно высокий объем предложения: 28 тысяч нереализованных квартир. Качество квартир не всегда соответствует «упаковке» проектов.

В последние годы наиболее важным показателем стал внешний вид проекта, его упаковка и визуальное восприятие. Но часто бывает, как с коробкой конфет, купленной в магазине. Приходишь домой, открываешь и понимаешь, что купил коробку, а не конфеты», — считает Михаил Хорьков.

По его мнению, осень скорее всего охладит рынок недвижимости, поскольку многие семьи поспешили купить жилье, опасаясь, что льготную ипотеку не продлят. Кроме того, рост цен с каждым месяцем отсекает от рынка часть потенциальных покупателей.

Напомним, что этой осенью вторичный рынок жилья в Екатеринбурге стал дефицитным. Несмотря на рост цен (+18%), за месяц спрос в этом сегменте увеличился на 13%. Предложение же ограничено.

Ранее DK.RU писал, что девелоперы форсируют строительство жилья в Екатеринбурге. Сейчас в Екатеринбурге активно строится почти 3 млн кв. м жилья, во втором квартале прошлого года этот показатель был на уровне 2,5 млн кв. м. При этом число нереализованных новостроек на рынке остается рекордно высоким — 27 тыс. квартир.

Свердловские новостройки входят в топ-20 самых дорогих в стране. Наш регион занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем 1 кв. м в новостройке России стоит 103,95 тыс. руб.