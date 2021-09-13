Цены на жилье не выросли за месяц: покупатели теряют интерес к вторичной недвижимости?

Впервые с пандемийного 2020 г. вторичный рынок недвижимости замедлился в росте, показав в некоторых регионах стагнацию средних ценовых показателей. Дальнейшая перспектива зависит от ипотечной ставки.

Рост стоимости готового жилья в России начинает замедляться. На частичное снижение активности покупателей обращают внимание агенства недвижимости и крупные агрегаторы недвижимости. В ближайшей перспективе они прогнозируют стагнацию средних ценовых показателей, сообщает Коммерсант.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в сентябре составила 91,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Авито-недвижимости» среднее значение по городам-миллионникам оценивают в 93,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно августа этот показатель вырос всего на 0,9%, в то время как с 2020 года рост составил 16%, сообщает ЦИАН. Похожую динамику зафиксировали и другие аналитики. Так, эксперты компании «Этажи» оценивают среднюю стоимость вторичного жилья в России в 76,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц этот показатель вырос на 2,5%, а за год — на 18,8%.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов добавляет, что вторичное жилье постепенно продолжает отвоевывать у новостроек долю рынка, утраченную за период льготного ипотечного кредитования на время пандемии:

Если еще в июне доля готовых квартир составляла 58,4% в структуре запросов, то сейчас это значение увеличилось до 63,9%. Именно этот фактор сейчас способствует росту средних цен на недвижимость. Но влияние этих тенденций постепенно сходит на нет: динамика роста цен замедляется, а средний размер дисконта при заключении сделок за три месяца увеличился с 2,7% до 3,1%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов констатирует, что в этом месяце средние колебания цен на вторичное жилье оказались скорее символическими, составив около 1% и менее. В Москве, по оценкам ЦИАН, месячный рост стоимости жилья оказался одним из наименее выраженных — средний показатель увеличился только на 0,3%, до 259,6 тыс. руб. за 1 кв. м., а агенства, продающие жилье в старом фонде столицы, и вовсе зафиксировали снижение средней цены на 0,1%, до 273,6 тыс. руб. впервые с лета 2020 года.

Усредненная стоимость квартиры в Москве при этом сократилась на 1,8%, до 15,4 млн руб. В целом уровень цен на жилье в Москве остается крайне высоким, а некоторые собственники выставляют на продажу свои объекты по цене, завышенной даже относительно перегретого рынка. Возможно уменьшение цен в августе отчасти показывает, что продавцы начали учитывать текущую конъюнктуру вторичного рынка.

Пока лидером по росту цен на недвижимость среди крупнейших городов страны остается Краснодар. Относительно августа средний показатель здесь за месяц вырос на 2,8%, до 83,2 тыс. руб. за 1 кв. м. В прочих локациях колебания оказались скорее символическими, составив около 1% и менее. С августа в Казани число запросов пользователей сократилось на 11%, в Челябинске — на 7,5%, в Самаре — на 5%. Дальнейшая динамика спроса на рынке вторичного жилья полностью зависит от действий банков после завершения цикла роста ключевой ставки. Эксперты считают, что для поддержания устойчивого спроса средняя ставка по ипотечным займам не должна превышать 10%. Именно от этого будет зависеть дальнейшее ценообразование.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал снижение цен на жилье в стране. Причина этому, по его мнению, — строительный бум, сообщал DK.RU.