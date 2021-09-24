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Власти утвердили документ, по которому будут определять участки для реновации

Власти утвердили документ, по которому будут определять участки для реновации
Иллюстрация: urbaneconomics.ru

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об установлении порядка определения границ участков, которые попадут в программу комплексного развития территории (КРТ).

#СТРОЙКА#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#НОВОСТИ

В документе прописано, как определять границы жилой застройки, кто принимает решение по КРТ, а также установлены сроки для проведения общего собрания собственников домов, которые попадут в программу.

Границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, могут быть установлены в виде одного внешнего контура, либо в виде одного внешнего контура и одного или нескольких внутренних контуров (в случае необходимости исключения из границ территории, предлагаемой для комплексного развития, иных земельных участков и объектов недвижимого имущества по итогам проведения внеочередных собраний собственников помещений в многоквартирных домах, — приводит выдержки из документа агентство ЕАН.

Также в постановлении указано, какие полномочия во включению территорий в комплексную программу развития есть у областных властей, какие — у органов местного самоуправления.

Так, правительство региона будет принимать решения, если:

  • комплексное развитие территории проводится с привлечением средств областного бюджета;
  • основной подрядчик, развивающий территорию, определен областными властями;
  • территория застройки находится на границах муниципалитетов.

Главы муниципалитетов принимают решение о включении участков в КРТ во всех остальных случаях.

В документе прописаны и правила обследования участков, которые попадут в программу. В отчете, которые будут предоставлять специалисты, должны содержаться сведения о наличии аварийного жилья, количестве людей, которые проживают в зоне КРТ, возможных запретах на строительные работы. Отчет должен сопровождаться фотографиями обследуемой территории.

Один из наиболее острых вопросов — как будут принимать решения по многоквартирным домам, которые находятся в зоне КРТ, но не признаны аварийными — также рассматривается в утвержденном постановлении. Как сказано в документе, дом могут исключить из программы, если более трети собственников проголосуют за такое решение. Принять его владельцы квартир должны в течение трех месяцев с момента включения дома в программу. 

Напомним, закон о комплексном развитии территорий был принят в Екатеринбурге в марте 2021 г. Он предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. В частности, можно заново застраивать и развивать можно территории, на которых находятся;

  • малоэтажные (до 5 этажей) дома 1970 года постройки и ранее; 
  • дома без централизованных сетей;
  • деревянные дома, износ которых оценивается в 60% и выше;
  • дома, капремонт которых будет стоить дороже, чем расселение.

Взамен сносимого жилья собственникам должны предоставить либо жилье аналогичной площади, либо денежную компенсацию. 

Как рассказывал DK.RU, условия, в которых принимался закон, вызвали недовольство горожан. Екатеринбуржцы отмечали, что перед принятием документа не проводились общественные слушания.  Активисты создали петицию, в которой прописали, при каких условиях согласны участвовать в программе. 

У людей должна быть возможность получить равнозначное жилье в своем квартале или микрорайоне. Новый дом должен находиться не дальше, чем в 1 км от сносимого, и должен быть обеспечен аналогичной или улучшенной инфраструктурой. Пока строится новый дом, людей должны обеспечить временным жильем, которое аналогично изымаемому, или компенсировать плату за съемную квартиру, — таким было одно из главных условий активистов.

Сразу после принятия решения эксперты начали говорить о том, что инженерные сети Екатеринбурга могут не пережить реновацию и в первую очередь в городе нужно решать вопрос с развитием коммунальной сферы.

На этой неделе девелоперы обсудили с муниципальными и областными властями корректировку генплана Екатеринбурга, которая в первую очередь была связана с зонами КТР. Застройщики предложили создать план развития города на пять лет и прописать в нем приоритетные районы для развития.

Это должны быть районы, где реализуются муниципальные и областные программы по расселению, обновлению ветхого и аварийного жилфонда, возводится большой объем нового жилья силами сразу нескольких застройщиков. Если появится среднесрочная программа развития, всем будет понятно, куда будут вливаться бюджетные деньги, когда и где ждать появления дорог, школ, садиков. Это позволит всем участникам рынка работать по общему плану, искать варианты строительства в рамках ГЧП и тем самым способствовать комплексному развитию городской среды, — приводил DK.RU слова главы «Атомстройкомплекса» Валерия Ананьева.

Власти с таким предложением согласились.

Автор: Инна Вейн
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