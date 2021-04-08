Жители Екатеринбурга выдвинули условия реновации. Они не хотят уезжать дальше 1 км

На Change.org опубликована петиция от екатеринбуржцев. Они обеспокоены тем, насколько стремительно власти приняли решение о реновации жилья, и требуют соблюдать несколько правил.

Жители Екатеринбурга прописали «единственно возможные» условия реновации. Они указаны в петиции, опубликованной на сайте Change.org и адресованной региональному Минстрою.

Горожане подчеркивают, что закон принимают в спешке и без общественных слушаний, что вызывает беспокойство, пишет ЕАН.

В текущем виде закон выглядит как принуждение к сделке, нарушающее права собственников жилья на частную собственность, на выбор места жительства, на равноценную компенсацию при изъятии жилья, что прямо противоречит Конституции России, — заявляют авторы петиции.

В поправках и подзаконных актах они требуют учесть пять моментов:

1. Пропаганда. Авторы считают, что в СМИ нет важной информации о реновации, не сообщается, затронет ли она ветхие и аварийные дома. Ведь закон позволяет вносить в проект комплексного развития территорий (КРТ) здания, капремонт для которых будет признан излишне дорогостоящим, дома, построенные по типовым проектам в период индустриального домостроения, из типовых материалов для стен и перекрытий — едва ли не любые многоквартирные здания.

Кроме того, в новостях говорится, что реновация будет добровольной, но умалчивается, что непроведение общего собрания собственников по вопросу реновации автоматом включает дом в проект КРТ.

2. Заявительное участие. В проект КРТ должны включать только те неаварийные дома, которые сами подадут заявление после собрания собственников жилья.

3. Обеспечение инфраструктурой. «Готовить проекты расположения объектов необходимо до начала процедуры выселения людей — сперва показать проект, провести по нему общедоступные общественные слушания. Это затрагивает интересы всего района. Срок на слушания по проекту — не менее 2 месяцев».

4. Равнозначное жилье. У людей должна быть возможность получить равнозначное жилье в своем квартале или микрорайоне. Новый дом должен находиться не дальше, чем в 1 км от сносимого, и должен быть обеспечен аналогичной или улучшенной инфраструктурой. Пока строится новый дом, людей должны обеспечить временным жильем, которое аналогично изымаемому, или компенсировать плату за съемную квартиру.

5. Компенсация морального вреда. Люди планировали жизнь на годы вперед, не планировали переезд, и это нужно компенсировать.

Компенсация должна быть, по нашему мнению, не менее 130% от рыночной стоимости старой квартиры, — заявляют горожане.

Те, кто соглашается съехать без возврата на прежнее место, должны получать повышенную компенсацию за свою квартиру, плюс долю от земли под домом.

Развитие города не должно противоречить правам собственников. Застройка ради застройки не является самоцелью. Строительство жилья должно сочетаться с возведением социальных/культурных/деловых/инфраструктурных объектов, — призывают составители петиции.

При этом министр строительства Свердловской области Михаил Волков пояснил, что в регионе не будет проходить реновация, а будет реализовываться программа комплексного развития территорий, пишет «Коммерсантъ». По словам Волкова, сейчас подменяются понятия и программа реновации, предполагающая снос многоэтажных домов, действует лишь в Москве. Программа КРТ, которая стартовала в Свердловской области, пока предполагает снос лишь малоэтажного ветхого жилья.

Напомним, в конце марта стало известно, какие районы в Екатеринбурге попадут под реновацию. Реновация планируется на Втузгородке, в домах Эльмаша и Уралмаша. Это границы улиц Первомайской — Комсомольской — Технологической — Студенческой (Кировский район); границы улиц Краснофлотцев — Шефской — Корепина — Донской (Орджоникидзевский район); границы улиц Баумана — Шефской — Энтузиастов — Донской (Оджоникидзевский район), а также кварталы в границах переулка Суворовского — переулка Черниговского — улицы Донбасской (Орджоникидзевский район).

Закон о комплексном развитии территорий, который позволит местным властям принимать решения по сносу и/или реконструкции старого жилья и строительству новых кварталов, был подписан губернатором, он вступил в силу 3 апреля.

Сразу после принятия решения эксперты начали говорить о том, что коммунальные сети Екатеринбурга могут не пережить реновацию и в первую очередь в городе нужно решать вопрос с развитием коммунальной сферы.