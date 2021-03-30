Коммунальные сети Екатеринбурга могут не пережить реновацию

Активная нагрузка на инженерные коммуникации растет каждый год. Реновация еще более увеличит ее. Справятся ли с этим коммунальные сети города и кто будет платить за их переустройство?

Екатеринбург готовится к большой реновации. Областной закон о замене ветхого жилого фонда новостройками приняли депутаты областного заксобрания и подписал губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщал DK.RU, полпред УрФО Владимир Якушев объявил, что первые договоры о реновации появятся уже в текущем году. Пока принятый документ носит рамочный характер, конкретные параметры должны регулироваться 22 нормативными актами — их будут разрабатывать отдельно. Но уже сейчас многие эксперты говорят о том, что одним из первых надо принимать акт о развитии коммунальной сферы Екатеринбурга — ее состояние в данный момент заставляет экспертов сомневаться в успешности реновации, пишет ЕАН.

«Иженерка не поспевает за темпами стройки»

В коммунальной инфраструктуре Екатеринбурга за последние 20 лет наметилось две тенденции —повышенный износ и растущая из-за активного строительства нагрузка. К примеру, потопам, которые возникают в Екатеринбурге после каждого сильного дождя, город во многом обязан именно возросшим темпам строительства.

Когда в 60-х годах прошлого века закладывали ливневку, рассчитывали на определенную ситуацию, которая существовала. С того времени площадь твердых поверхностей многократно увеличилась. Соответственно, вода в мягкую почву не уходит, а скапливается на асфальте, — такой комментарий после одного из потопов дал в 2015 г. глава МУП «Водоотведение и искусственные сооружения» Александр Репин.

По его словам, при каждой реконструкции улицы обновляется и ливневка, однако этих объемов недостаточно при существующем положении вещей.

К этой проблеме добавляется еще одна: повышенный уровень изношенности. Так, согласно мартовскому отчету в гордуме начальника инвестиционной службы ЕМУП «Водоканала», Дмитрия Миронова, более половины сетей водоснабжения уже выработали свой ресурс. Сегодня средний износ системы оценивается на уровне 70%. Ремонт и реконструкция сетей предприятием проводится в соответствии с собственным графиком, при этом степень износа за последние несколько лет не изменилась.

Реновация потребует перестройки инфраструктуры

Чтобы обеспечить необходимыми ресурсами новостройки, которые будут возводиться в рамках реновации, потребуется перестраивать сети ЖКХ, считает ряд экспертов.

Где-то сети придется усиливать. Потребности среднеэтажных домов, которые, как правило, и попадают под реновацию, ниже, чем у высотных многоквартирников. Если мощностей не хватит, то придется перекладывать сети, — такие слова бывшего главного архитектора Екатеринбурга Михаила Вяткина приводит ЕАН.

Это решение находят единственным логичным и простые горожане:

Реновация должна быть не только перестройкой наземных зданий, но и с полным перекладыванием подземных коммуникаций. Просто потому, что они крайне изношены и могут прорваться в любой момент во многих местах. Это примитивные истины в застройке, — отметил независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.

Впрочем, разом весь город перекапывать не будут: как заявлял ранее председатель законодательного комитета Госдумы Павел Крашенинников, в регионах за один раз будут приниматься решения по 3-4 объектам на территориях, которые будут включены в застройку.

Мэрия Екатеринбурга уже определила границы некоторых участков, которые первыми пойдут под обновление. DK.RU приводил их список. Это кварталы:

в границах улиц Баумана — Шефской — Энтузиастов — Донской (Эльмаш);

улиц Краснофлотцев — Шефской — Корепина — Донской (Эльмаш);

переулка Суворовский — переулка Черниговский — улицы Донбасская (Уралмаш);

улиц Комсомольская — Технологическая — Студенческая (Втузгородок).

Однако более конкретные участки власти назовут лишь в мае 2021 г. Только после этого можно будет оценивать будущую нагрузку на городскую инфраструктуру, уверен Владимир Крицкий, гендиректор «ЛСР.Недвижимость — Урал».

Девелоперы также считают, что разговоры о проблемах с инженерными сетями из-за ведущегося строительства не стоят внимания.

Это вопрос абсолютно любительский, и сам вопрос поставлен некорректно и манипуляционно. Во всех районах Екатеринбурга последние 20 лет ведется активное строительство. И во всех по-прежнему есть вода, тепло и прочие коммунальные блага. И больше того, за счет этой застройки комплексно-инженерная инфраструктура была драматически реновирована за последние годы. И в очередной раз возвращать из пыльного шкафа тезис «Мы все умрем без воды, потому что строители работают» — грубая и неклевая, и устаревшая телега. Ее надо выкинуть. Строители приходят не просто башни ставить, строители приходят с глобальными затратами по инженерной, транспортной и социальной инфраструктуре. И эти страхи, которые 20 лет повторяют, как мантру, они ни разу не оправдались, и в этот раз не оправдаются, — такое мнение высказал предидент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

За чей счет банкет?

Очевидно, механизм оплаты работ по расширению коммунальных сетей будет разработан позже, после основных законодательных актов.

Вячеслав Трапезников отметил, что застройщики заранее закладывают расходы на сети в стройку.

Строители, которые будут заниматься комплексным развитием территории, будут платить за то, чтобы переделать коммуникации, притом платить громадные деньги и перекладывать не только в этом квартале. В тарифы, которые платят строители, заложены средства вплоть до Нязепетровского водохранилища. Не только доведение ресурсов, а генерация ресурсов оплачивается большим, длиннющим рублем, — сказал президент Гильдии строителей Урала.

Бывший главный архитектор Екатеринбурга в свою очередь сказал ЕАН, что эти расходы застройщики могли бы разделить с бюджетом города или области.

Я думаю, что это нельзя перекладывать на тех, кто будет реновировать. Несомненно, это общая задача, и тут должны участвовать и бюджеты, и частные структуры, — сказал Михаил Вяткин.

Схожую позицию в декабре 2020 г. высказал бывший глава Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. По его словам, для реновации всей территории (включая коммунальную и транспортную инфраструктуру) можно воспользоваться механизмом государственно-частного партнерства.

В Екатеринбурге есть определенные локации, которые в силу сложившейся высокой рыночной цены на жилье позволят обеспечить расселение аварийных домов и построить достаточно жилья для расселенных граждан, а часть жилья реализовать, чтобы получить прибыльный проект. Я вижу такие локации. Вижу даже конкретные улицы, где можно это реализовать, — сказал Аркадий Чернецкий.

В ЕМУП «Водоканал» заявили, что в случае реновации территорий предприятие готово реконструировать сети под новые требования, пишет ЕАН. В свердловском филиале ПАО «Т Плюс» агентству также пояснили, что расходы за прокладку сетей возмещаются за счет платы за подключение.

Если расходы будут высокими, застройщикам придется повышать цены. Отметим, что сегодня стоимость жилья в Екатеринбурге и так высока. Как рассказывал DK.RU, в феврале текущего года средняя цена квадратного метра в выставленных на продажу квартирах Екатеринбурга достигла 80,7 тыс. руб. За месяц стоимость объектов выросла в цене на 1,7%. Эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что в ближайщие месяцы рост продолжится — в силу инерции рынка.