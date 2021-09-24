Девелоперы и мэрия хотят поделить развитие Екатеринбурга на пятилетки

Крупные застройщики предложили создать на основе генплана программу развития Екатеринбурга. Цель — объединить усилия и финансовые ресурсы власти и девелоперов, чтобы развивать город комплексно.

Совещание, в рамках которого крупнейшие застройщики обсудили с представителями администрации Екатеринбурга и правительства области корректировку генерального плана развития города, прошло на площадке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Одним из наиболее обсуждаемых моментов стало предложение председателя комитета по строительству СОСПП Валерия Ананьева.

Бюджетных средств, выделяемых на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, немного. Тем обиднее, если они точечно и непредсказуемо для нас, застройщиков, распыляются по городу. Здесь строится жилье, тут — садик, там — парк. Мы предлагаем вместе с городом разработать среднесрочную программу комплексного развития города, которая бы определяла сроки и районы строительства объектов инфраструктуры, — заявил глава «Атомстройкомплекса».

По его мнению, приоритетными должны стать районы, где реализуются муниципальные и областные программы по расселению, обновлению ветхого и аварийного жилфонда, возводится большой объем нового жилья силами сразу нескольких застройщиков. Если появится среднесрочная программа развития, всем будет понятно, куда будут вливаться бюджетные деньги, когда и где ждать появления дорог, школ, садиков. Это позволит всем участникам рынка работать по общему плану, искать варианты строительства в рамках ГЧП, и тем самым усиливать эффект работы. Фактически, такие пятилетние программы должны стать этапами реализации генплана развития города.

Участники совещания поддержали идею.

Я только «за», — заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и подчеркнул, что сегодня в принципе так и происходит: — Мы смотрим районы, которые активно развиваются, и стараемся делать все, чтобы развитие шло комплексно. Но нам нельзя упускать из виду и те территории, где уже сложилась застройка и есть нехватка инфраструктурных объектов.

Рустам Галямов, вице-мэр Екатеринбурга, глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, считает, что предложение правильное, но труднореализуемое, поскольку в тех районах, где объемы уже построенного жилья велики, придется «нагонять» в строительстве инфраструктуры.

Михаил Вяткин, руководитель Союза архитекторов Свердловской области, отметил, что для любого постиндутриального города, в том числе Екатеринбурга, нужна двухуровневая система разработки градостроительных документов: долгосрочный директивный мастер-план и среднесрочный план на пять лет.

При таком подходе можно отразить приоритеты: районы сдерживания и стимулирования застройки. Причем, сдерживание — это не запрет. Просто если сегодня стимулируют развитие одного района, все силы брошены на него, он указан в среднесрочной программе, то другой район делать тоже можно — но в одиночку, не рассчитывая на помощь бюджетных средств, — пояснил свою мысль архитектор. И добавил: — Все правильно: если мы будем вкладываться вместе и работать по одному плану — мы создадим комфортную городскую среду.

В итоге участники совещания договорились собрать и пронализировать данные, характеризующие демографическую ситуацию в Екатеринбурге и другую информацию, необходимую для прогнозирования потребности в объектах социальной инфраструктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эти данные будут рассмотрены на следующем заседании комитета по строительству СОСПП и лягут в основу дальнейшей работы по определению перспективных районов для комплексного развития городской среды.

Отметим, термин «комплексное развитие территорий» активно обсуждается в последнее время, в том числе в связи с принятием соответствущего закона в марте 2021 г. Как рассказывал DK.RU, документ предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. Скорость принятия закона смутила горожан, но чиновники уверяют, что первоочередная задача законопроекта — помочь жителям региона быстрее съехать из домов, находящихся в критическом состоянии.

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков, комментируя принятие документа, заявил, что закон о КРТ на территории региона «имеет хорошую тенденцию к внедрению». Пезидент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников высказывал сомнения в эффективности такого механизма. По его мнению, для запуска КРТ необходимо больше работать именно над процедурой голосования жителей.