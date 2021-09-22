Свердловская область стремительно теряет компании с иностранным участием

В 2018 г. их было 690, к 2021 г. осталось 345. В основном это производственные предприятия. Большинство зарегистрированы на Кипре, второе место делят Германия и Сейшельские острова.

По данным API «Контур.Фокус», с 2018 г. количество зарубежных учредителей в бизнесе региона сократилось на 50%. При этом число юрлиц снизилось лишь на 19%.

Это может свидетельствовать как об оттоке иностранного капитала из страны, так и о сокращении числа компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, — отмечает аналитик данных Владимир Савельев.

Среди учредителей свердловских компаний есть как иностранные организации, так и физлица. Всего их 360. 6% «прописаны» в Германии, 3% — в Великобритании, 3% — в Китае, 34% — на Кипре, 6% — на Сейшельских островах, 4% — в Белизе, 4% — на Виргинских островах.

Чаще всего свердловские компании с иностранным участием заняты в отраслях, связанных с производством.

Самые успешные компании с иностранным участием в 2020 г.:

1. «СЛК Цемент». Занимается производством неметаллической минеральной продукции. Оборот составил 14 млрд 916 млн руб., прибыль — 2 млрд 939 млн руб. Учредитель компании — немецкая фирма «Дюккерхофф ГМБХ», доля ее капитала 100%.

2. «РМ Групп». Основной вид деятельности — оказание финансовых услуг. Ее оборот в 2020 г. составил 82 млн 289 тыс. руб., прибыль — 2 млрд 668 млн руб. Учредитель зарегистрирован на Кипре. Доля капитала «Бонтал Трейдинг Лимитед» в свердловском бизнесе равна 100%.

3. «Уральские локомотивы». Оборот — 43 млрд 224 млн руб., прибыль по итогам 2020 г. — 2 млрд 620 млн руб. Учредитель — «Урал Локомотивз Холдинг БВ» зарегистрирован в Нидерландах. Доля капитала 100%.

4. ОАО «Уральская Горно-металлургическая компания». Оборот — 152 млрд 970 млн руб., прибыль — 2 млрд 059 млн руб. Учредители — пять компаний, зарегистрированные на Виргинских островах, Кипре, в Панаме и Лихтенштейне.

5. ПАО «Надеждинский металлургический завод». Оборот — 18 млрд 533 млн руб., прибыль — 1 млрд 173 млн руб. Учредители — «Халдивор Файнанс Лимитед» и «Нокомис Селект Инк», зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах. Доля капитала каждого — около 30%.

Ранее DK.RU сообщил, что совладельцы УГМК Андрей Козицын, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев будут развивать угольную компанию на Кузбассе: они получили доли в ООО «Угольная компания Анжерская-Южная». Она занимается добычей и обогащением угля, Кемеровская область.

При этом топ-менеджеры УГМК занимаются и непрофильными проектами. Так, в августе 2021 г. Андрей Козицын стал учредителем «Фабрики здорового питания» — предприятие займется производством готовых пищевых продуктов и блюд. А чуть ранее стал владельцем мотосалона премиум-класса и открыл торговый центр Veer Mall на проспекте Космонавтов, инвестиции в который составили 10 млрд руб. Еще одним направлением интересов металлурга стала аренда и управление недвижимостью — Андрей Козицын запустил новый бизнес — «Центр Авиации».

Напомним также, что все трое совладельцев УГМК входят в топ-200 богатейших бизнесменов России за 2021 г. по версии Forbes.