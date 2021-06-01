Андрей Козицын открывает огромный ТРЦ на Уралмаше. Площади заполнены на 40%

Сегодня состоится открытие Veer Mall — второго по размерам торгового центра города. Старт работы отложили на полгода из-за пандемии, из-за нее же площади пока не заполнены и наполовину.

Во вторник, 1 июня, гендиректор УГМК Андрей Козицын откроет торговый центр на проспекте Космонавтов. По данным РБК, вложения в Veer Mall составили 10 млрд руб., бенефециаром проекта был Андрей Козицын, реализовали проект в партнерстве с «Газпромбанком».

Торговый центр, самый большой в Екатеринбурге после «Гринвича», планировалось открыть в конце 2020 года, но пандемия изменила планы. К моменту открытия площади Veer Mall заполнены на 40%, к осени заполняемость должна достигнуть 70%.

Магазины будут открываться постепенно. Такая ситуация — это последствия коронавируса. У многих наших арендаторов офисы находятся в странах, где соблюдается жесткий карантин. Во многих случаях оперативно просто невозможно согласовать проект и договор, — пояснил Znak.com генеральный директор Veer Mall Алексей Городницкий.

Напомним, новый торговый центр расположен на выезде из города в сторону Верхней Пышмы. По площади (167 тыс. кв. м.) он обгоняет ТЦ «Мега» и «Радуга-парк», но уступает «Гринвичу» (265 тыс. кв. м.).

DK.RU ранее рассказывал, что проект ТРЦ для УГМК разработала архитектурная фирма «Алкута». Компания намеревалась создать «пространство нового уровня: открытого, светлого и проницаемого». В ТЦ будут открыты бутики Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, «Л'Этуаль», «Снежная Королева», «Глория Джинс», «Спортмастер», «Остин», Uniqlo. На первом этаже на площади в 5 тыс. кв. м. расположится гипермаркет Spar. В досуговой зоне посетителей ждет семизальный «Мягкий кинотеатр» IMAX и семейный парк развлечений площадью в 3 тыс. кв. м. с многоуровневыми аттракционами 14-метровой высоты.

Новый ТРЦ строился в первую очередь для жителей «Изумрудного бора» — нового микрорайона из 13 кварталов, где «УГМК-Застройщик» планирует возвести 700 тыс. кв. м жилья. Однако собственники комплекса рассчитывают, что в Veer Mall потянутся и покупатели из Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского.