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Совладельцы УГМК будут развивать еще одну угольную компанию на Кузбассе

Совладельцы УГМК будут развивать еще одну угольную компанию на Кузбассе
Иллюстрация: kru.ru

В УК «Анжерская-Южная» (занимается добычей угля) появились новые учредители – доли получили Андрей Козицын, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Компания займется разработкой новых запасов угля.

#УГМК#НОВОСТИ

Совладельцы УГМК Андрей Козицын, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев получили доли в ООО «Угольная компания Анжерская-Южная» (занимается добычей и обогащением угля, Кемеровская область), сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные Kartoteka.ru. С 7 сентября им принадлежит по 13,77% долей компании (в сумме — 41,3%). Оставшиеся доли перераспределены между действующими собственниками Еленой Дробиной (13,77%, было 17,5%), Геннадием Айвазяном (13,77%, было 20%), Муртазом Гочелашвили (20%, было 37,5%), Максимом Нахшуновым (11%, было 25%).

Как добавляет издание, Елена Дробина также возглавляет принадлежащий УГМК «Кузбассразрезуголь».

Угольная компания «Анжерская-Южная» зарегистрирована в 2015 г., спустя три года она приобрела обанкротившееся «ОЭУ блок №2 шахта Анжерская-Южная». Под данным «Ъ», компания собиралась инвестировать в разработку новых запасов угля 7,2 млрд руб., что аналитики считали избыточным при разведанных угольных запасах (7 млн т). Теперь, когда в правление «Анжерской-Южной» вошли совладельцы УГМК, инвестиционные планы, вероятно, будут пересмотрены.  

Как писал DK.RU, «УГМК-Холдинг» активно развивает собственные предприятия сырьевого комплекса, входящие в УК «Кузбассразрезуголь». С 2014 г. Компания планировала открыть там четыре новых обогатительных комплекса. По собственным оценкам, УГМК занимает 12% рынка производства угля в России и 2,3% в структуре мировой торговли углем.

При этом топ-менеджеры УГМК занимаются и непрофильными проектами. Так, в августе 2021 г. Андрей Козицын стал учредителем «Фабрики здорового питания» — предприятие займется производством готовых пищевых продуктов и блюд. А чуть ранее стал владельцем мотосалона премиум-класса и открыл торговый центр Veer Mall на проспекте Космонавтов, инвестиции в который составили 10 млрд руб. Еще одним направлением интересов металлурга стала аренда и управление недвижимостью — Андрей Козицын запустил новый бизнес — «Центр Авиации».

Напомним также, что все трое совладельцев УГМК входят в топ-200 богатейших бизнесменов России за 2021 г. по версии Forbes.

Автор: Мария Смирнова
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