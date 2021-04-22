В список богатейших бизнесменов России вошли почти два десятка владельцев активов на Урале

Forbes представил рейтинг богатейших бизнесменов России за 2021 г. В списке — 200 фамилий. Число миллиардеров в рейтинге выросло до 123, а порог вхождения в него впервые поднялся до $550 млн.

Пандемия и последовавший за ней экономический спад переформатировали прошлогодний список богатых персон. В частности, Владимир Лисин, совладелец «Новолипецкого металлургического комбината», переместился со второй на третью строчку рейтинга. В Свердловской области в Группу НЛМК входят ООО «Виз-Сталь», завод НЛМК-Урал (бывший Нижне-Сергинский метизно-металлургический завод), несколько предприятий Вторчермета. Состояние Лисина издание оценило в $26,2 млрд — это на $8,1 млрд больше, чем годом ранее.

Несмотря на снижение российского ВВП на 3,1%, металлургические компании в основном не потеряли в своей стоимости, — комментирует рейтинг издание Forbes.

Положение других бизнесменов с металлургическими активами на Урале это подтверждает.

Так, совладелец «Евраза» Роман Абрамович за год прибавил $3,2 млрд. Текущеее состояние Forbes оценил в $14,5 млрд и поставил Абрамовича на 12-е место рейтинга.

Искандар Махмудов, президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК), за год увеличил состояние на $2,5 млрд — до $9,7 млрд. Отметим, что Махмудов наращивает капитал второй год подряд. Правда, в прошлом году прибавка составила всего $600 млн. При этом в рейтинге текущего года олигарх опустился на три позиции — с 16-го на 19-е место.

Сразу восемь позиций потерял основатель «Реновы» Виктор Вексельберг (среди его уральских активов — аэропорт Кольцово, компания «Т-Плюс» и девелоперские проекты). С состоянием в $9 млрд (минус $1,5 млрд за год) он находится на 20-м месте рейтинга.

Еще один совладелец «Евраза» — Александр Абрамов — опустился с 21-го на 25-е место, при том что его состояние выросло на $2,1 млрд — до $7,6 млрд.

Следом за ним, на 26-м месте, — председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Он поднялся сразу на семь позиций (в рейтинге-2020 был на 33-м месте), увеличив свой капитал до $7 млрд (+$3,9 млрд за год).

На 28-е место рейтинга Forbes поставил генерального директора УГМК Андрея Козицына, оценив его состояние в $6,3 млрд (+$1,5 млрд за год). В прошлом году Козицын находился на 22-м месте.

На 37-м месте — акционер «ОК «Русал»» (на Урале ему принадлежат «Богословский алюминиевый завод» и «Североуральский бокситовый рудник») Олег Дерипаска с состоянием $3,8 млрд (+$1,5 млрд). Он поднялся в рейтинге на четыре позиции — с 14-го места.

На 44-й строчке — еще один совладелец «Евраза» Александр Фролов. Его состояние издание оценило в $3,4 млрд (+$1 млрд за год).

Совладелец УГМК Андрей Бокарев в этом рейтинге занимает 59-е место. В прошлом году он был 56-м. Состояние Бокарева — $2,5 млрд. За год оно увеличилось на $800 млн.

62-ю строчку рейтинга с активами в $2,4 млрд занял председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский. За год он стал богаче на $600 млн.

На 72-м месте находится основной владелец «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков. За пандемийный 2020-й, который стал трудным для титановой корпорации, он увеличил состояние вдвое — до $2 млрд.

В конце первой сотни миллиардеров — еще два представителя УГМК. Коммерческий директор компании Игорь Кудряшкин занимает 94-е место (в прошлом году — 95-е), его состояние оценили в $1,3 млрд (+$300 млн). Эдуарда Чухлебова, который как частный инвестор также входит в УГМК, составители рейтинга поставили на 97-е место, оценив размер состояния в те же $1,3 млрд.

Во второй сотне рейтинга еще два миллиардера — владелец контрольного пакета акций «Группы ЛСР» Андрей Молчанов (104-е место, $1,2 млрд), акционер «Евраза» Геннадий Козовой (113-е место, $1,1 млрд). Также во вторую сотню попали уральские олигархи, чье состояние оценивается миллионами, а не миллиардами долларов: экс-совладелец «ВСМПО-Ависмы», инвестор Вячеслав Брешт (159-е место, $750 млн) и президент компании «Макси-Инвест» Николай Максимов (164-е место, $750 млн).

По подсчетам Forbes, совокупное состояние участников рейтинга поставило новый рекорд — $663 млрд.

Отметим, что в свежем рейтинге богатейших людей мира, который Forbes презентовал чуть раньше, также присутствуют бизнесмены с активами на Урале, напоминает ЕАН. Так, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин занимает в этом списке 369-е место, генеральный директор УГМК Андрей Козицын — 421-е, а президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский расположился на 1299-й строчке.

Добавим, что в 2019 г. Игорь Алтушкин и Андрей Козицын стали лауреатами премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Промышленность». А Дмитрий Пумпянский — в номинации «Социальные проекты бизнеса». В 2020 г. предприниматели вошли в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.