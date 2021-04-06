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Гендиректор УГМК Андрей Козицын запустил новый бизнес

Гендиректор УГМК Андрей Козицын запустил новый бизнес
Иллюстрация: ugmk.com

В конце марта завод «Уралэлектромедь» и компания «Вестор» создали фирму «Центр Авиации» — об этом сообщается в ЕГРЮЛ. Вопреки названию она не будет вести деятельность, связанную с авиацией.

#УГМК#КОЗИЦЫН#НОВОСТИ

ООО «Центр авиации» зарегистрировано в Верхней Пышме. 99% компании принадлежит ООО «Вестор» (контролируется Андреем Козицыным), 1% — у Уралэлектромеди (предприятие металлургического комплекса УГМК).

Компания будет заниматься арендой и управлением недвижимостью. Ее уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

Директор «Центра авиации» Глеб Фомин уже возглавляет предприятия, связанные с УГМК — ЗАО «Третья код» и АНО «Медная столица».

Недавно Андрей Козицын продал один из своих активов — банк «Кольцо Урала». Старейший региональный банк, входивший в группу УГМК, приобрел Московский Кредитный Банк.

Уверен, что синергия уникального опыта «Кольца Урала» в Уральском регионе и профессиональных компетенций МКБ только повысит качество сервисов для нас как клиентов банка и сделает наше сотрудничество еще более конструктивным. Помимо этого УГМК получит дополнительные финансовые и организационные ресурсы для развития своей основной деятельности: горного дела и металлургии, — прокомментировал сделку Андрей Козицын.

Ранее DK.RU рассказывал о самом резонансном проекте УГМК в ЕкатеринбургеЛедовой арене. В ее строительство компания инвестирует порядка в 255 млн евро. Многофункциональный комплекс будет вмещать до 15 тыс. зрителей одновременно. В числе «фишек» проекта — ресторан на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 м и иметь панорамный вид на главную площадку. Трибуны можно будет трансформировать под проведение соревнований по 11 видам спорта, а также под концертные выступления. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten.

Впрочем, интересы Андрея Козицына не ограничиваются Свердловской областью: УГМК вложила 100 млн руб. в ледовую арену в Курганской области.

Автор: Виктория Говорковская
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