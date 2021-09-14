Девелопер, построивший «Ривьеру», вложил более 600 млн руб. в старинное здание

Валерий Малышев, девелопер и основатель сети медцентров «Здоровье 365», восстанавливает объект культурного наследия (ОКН) на ул. Бажова, 137. В здании откроется самое крупное отделение клиники.

Одноэтажное кирпичное здание на Бажова, 137 — один из объектов культурного наследия Екатеринбурга — уже использовалось в качестве медучреждения. Здесь долгие годы располагался стационар горбольницы № 1. Однако здание обветшало, и в 2017 г. мэрия выставила на торги ОКН и землю под ним за 35 млн руб. Объект выкупил Валерий Малышев.

Как рассказывал ранее DK.RU, одно из условий работы с ОКН, которые власти выдвигают частным инвесторам, — вовлечение в хозяйственнную деятельность. Валерий Малышев решил разместить в памятнике архитектуры поликлиническое отделение сети «Здоровье 365».

Реставрация памятника архитектуры проводится на личные деньги Валерия Малышева. Проект согласован со всеми неоходимыми инстанциями, работы ведутся под их контролем, — рассказал DK.RU управляющий директор ООО «Ривьера-Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов.

Также он сообщил, что непосредственно за одноэтажным историческим зданием возводится 4-этажный корпус, в котором разместится операционный блок, реанимация и стационар.

Все строительно-монтажные работы будут закончены в ближайшие месяц-полтора. Затем корпуса оснастят профессиональным медоборудованием, и в начале следущего года клиника уже примет первых пациентов, — сообщил Евгений Шилов.

Общие инвестиции в этот объект составили 600 млн руб.

При этом, по словам Евгения Шилова, объект на Бажова — не единственное историческое здание, восстанавливаемое на деньги Валерия Малышева.

К концу подходит реставрация усадьбы Звонарева на ул. Карла Маркса, в непосредственной близости к ЖК «Ривьера». Леса со здания уже сняты, идет благоустройство территории. Скоро памятник архитектуры можно будет оценить во всей красе, — рассказал представитель девелоперской компании и добавил, что этот объект будет отдан под жилую недвижимость.

Напомним, в 2019 г. Валерий Малышев стал победителем премии «Делового квартала» «Человек года».

По большому счету неважно, буду ли я жить в построенном мной доме. Привести в порядок все исторические объекты, соседствующие с клубным домом «Ривьера», для меня дело чести. Я живу в Екатеринбурге и хочу, чтобы люди продолжали со мной здороваться, а не перешептывались за спиной, — рассказывал тогда девелопер о своем отношении к объектам культурного наследия.

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Отметим, в последнее время частные инвесторы начали проявлять интерес к восстановлению памятников архитектуры — как самостоятельно, так и в рамках государственно-частного партнерства. Так, через механизмы ГЧП сегодня в регионе восстановлено здание мужского училища в Каменске-Уральском, идут работы по реконструкции усадьбы Железнова, расположенной в Екатеринбурге на ул. Розы Люксембург, 56, и Дом фабриканта на ул. Пролетарской, 3 (также в Екатеринбурге).

Разрабатываются в области и другие механизмы для привлечения инвесторов к восстановлению ОКН. Так, в 2016 г. здание практически разрушенного госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре стало первым объектом культурного наследия, который был реализован на торгах — со стартовой ценой в 1 руб. и обязательством восстановить памятник. Главный корпус, флигель и западный павильон вместе с землей под ними за 23 млн руб. (из них 21,8 млн руб. — стоимость земли) приобрел СКБ-банк, входящий в Группу Синара Дмитрия Пумпянского. Позже банк выкупил восточный павильон и участок под ним, чтобы при реконструкции сохранить целостность ансамбля. Всего на реконструкцию было потрачено 2 млрд руб. Сейчас здесь располагается выставочный центр.

Однако такие случаи — скорее исключение из правил. Как сообщил заместитель председателя комиссии палаты по строительству, развитию дорожной инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин на заседании общественной палаты Екатеринбурга, число утраченных памятников культуры в городе составляет 76. Среди них, к примеру, здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума), построенного в 1929 г. в стиле конструктивизма — в начале 2021 г. его демонтировала корпорация «Маяк», рассказывал DK.RU.

Всего, по последним данным, в Екатеринбурге зарегистрирован 851 объект культурного наследия. Из них 48 памятников находятся в государственной собственности, 157 — в муниципальной, еще 131 — в частной. 90 объектов пребывают в неудовлетворительном и руинированном состоянии и требуют реконструкции, еще 27 вообще не эксплуатируются.