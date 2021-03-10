На Уралмаше к 2030 г. может появиться пятизвездочный отель и бизнес-кластер

Северный район города ждет большая стройка. Ранее в мэрии рассказывали о планах по застройке промзоны территории завода Уралмаш, теперь родился проект по реконструкции памятников архитектуры.

В ближайшие годы Уралмаш ждут серьезные изменения. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) планирует реконструировать площадь Первой Пятилетки.

Первый заместитель руководителя агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Михаил Пономарев рассказал «Коммерсант-Уралу», что на Уралмаше есть пять объектов культурного наследия (ОКН) общей площадью порядка 30 тыс. кв. м, назначение которых можно было бы изменить.

Речь идет о гостинице «Мадрид», здании заводоуправления, проходной Уралмашзавода, лаборатории и жилом доме на улице Ильича, 2. По его словам, АУИПИК рассчитывает переделать промышленную территорию в современную бизнес-зону.

Согласно проекту, в гостинице «Мадрид» должен расположиться пятизвездочный отель. В здании заводоуправления — коворкинг, библиотека и арт-пространство. В жилом доме на Ильича, 2 планируют обустроить хостел. В здании проходной могут разместиться торговые площади и цех для дизайнеров и творческих предпринимателей. Также на площади планируют построить подземный паркинг на 300 мест.

Стоимость реализации проекта креативного кластера и срок его окупаемости пока неизвестны. Поиском инвесторов для проекта занимается агентство совместно с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ):

Уже есть желающие. В течение полугода мы определим самого крупного и финансово стойкого арендатора, который готов взяться за реализацию концепции, — сообщил Михаил Пономарев.

Он также добавил, что креативный кластер может быть создан максимум через восемь лет.

Ранее DK.RU рассказывал, что Агентство по управлению и использованию памятников истории культуры передало здание гостиницы «Мадрид» компании «Великий Шелковый Путь» в аренду за 1 руб. еще в 2017 г. Последние планировали реконструировать памятник архитектуры и организовать в нем китайский культурный центр.

АУИПИК рассчитывал, что «Великий Шелковый Путь» вложит в реконструкцию здания 800 млн руб., на проектирование отводилось два года, а на строительные работы — три.

Позже стало известно, что АУИПИК хотело через суд расторгнуть договор о реконструкции гостиницы, однако фирма «Великий Шелковый Путь» отстояла свое право на аренду памятника на 49 лет.

DK.RU ранее рассказывал, что в планах мэрии Екатеринбурга отдать под застройку большую часть территории Уралмашзавода. Предполагается, что до 2035 г. промзону завода застроят многоэтажными домами, торговым центром и офисниками.