Они живут на Урале и хотят работать только здесь. Лауреаты премии «Человек года» за 10 лет

«Зачем я тащу этот воз, не проще ли все бросить? Ответа нет. Единственный выход — гнать от себя этот вопрос и идти вперед». Принципы, по которым живут и работают обладатели статуэтки «Человек года».

Церемония вручения Одиннадцатой ежегодной премии «Человек года» состоится уже сегодня: ровно в 19.00 (17.00 мск) сразу на нескольких площадках — на сайте DK.RU, в наших соцсетях, у наших партнеров ЕАН и JustMedia.ru, на мультимедийной платформе WBCMedia, а также в эфире «Четвертого канала» и «Студии-41» — будет транслироваться награждение победителей.

Как рассказывал DK.RU, в этом году сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести премию в привычном офлайн-формате, и организаторы приняли решение провести церемонию онлайн. Ведущим вечера станет известный журналист и телеведущий Евгений Енин.

Пандемия и коронакризис повлияли не только на формат мероприятия, но и на само наполнение премии: в этом году не было предусмотрено самовыдвижение, изменилось число номинаций и среди них появились две «антикризисные» — «Трансформация бизнеса».

Но главные принципы «Человека года» остались неизменными: победа на коммерческой основе не допускается, лауреатов выдвигает само деловое сообщество, а главную, надотраслевую, номинацию выбирает редакция «Делового квартала». И, думается, сегодня зрителей, которые будут смотреть церемонию, ждет много приятных сюрпризов.

Пока же DK.RU предлагает вспомнить о тех, кто уже становился главным лауреатом премии. Причем, несмотря на то, что статуэтка «Человек года» вручается ежегодно с 2010 г., наших героев не десять, а одиннадцать.

В прошлом году «Деловой квартал» провел сразу два торжественных мероприятия: после традиционной премии «Человек года» он пригласил самых известных и уважаемых екатеринбуржцев на церемонию вручения премии ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019.

Идея ее проведения родилась не просто так. В 2019 году совпал ряд знаковых юбилеев. Свердловской области исполнилось 85 лет. «Деловому кварталу», одному из старейших деловых изданий современности не только в Екатеринбурге, но и в России, — 25 лет. Сочетание таких дат дало повод укрупнить оптику, взглянуть на развитие делового сообщества с высоты прошедшей четверти века и отметить выдающихся уральцев, внесших значительный вклад в развитие региона за эту эпоху. Главную награду взял тяжеловес, ставший легендой при жизни.

лауреаты премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА» за десять лет 2010 г. — Михаил Ходоровский, генеральный директор Группы Синара

2011 г. — Михаил Максимов, в то время занимал пост министра инвестиций и развития Свердловской области

2012 г. — Владислав Тетюхин, создатель медицинского центра восстановительных технологий в Нижнем Тагиле (умер 11.04.2019 г.)

2013 г. — Игорь Ковпак, президент ГК «Кировский»

2014 г. — Валерий Ананьев, генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»

2015 г. — Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка

2016 г. — Андрей Симановский, собственник ГК «Сима-Ленд»

2017 г. — Давид Гайдт, экс-гендиректор «Газпром трансгаз Екатеринбург»

2018 г. — Сергей Скуратов, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии»

2019 г. — Валерий Малышев, владелец сети клиник «Здоровье 365» и девелоперской компании «Ривьера Инвест Екатеринбург»

2019 г., «Легенда эпохи» — Эдуард Россель, первый губернатор региона, член Совета Федерации от Свердловской области.

DK.RU собрал правила жизни и бизнеса главных лауреатов премии «Человек года», чтобы поучиться у них мудрости, терпению и управленческому мастерству.

Эдуард Россель, «Легенда эпохи»

1I Я всю жизнь попадал в тяжелейшие ситуации — как нарочно. Даже когда я стал свердловским губернатором в 1990 г., мне достался регион с 5 млн человек, полным отказом от госзаказов, 1,5 млн безработных, массой пенсионеров без пенсий и бюджетом в 19 млрд руб. против сегодняшних 300 млрд. И надо было из этой ситуации выходить. Промышленность мне помогали поднимать Андрей Козицын, Дмитрий Пумпянский, Игорь Алтушкин. Была задача: сохранить весь человеческий потенциал региона, и мы сумели спасти всю промышленность, всю бюджетную сферу, и то, что вы сегодня видите — это следствие того, что мы сумели сохранить.

2I Нужно быть очень настойчивым, если чего-то хочешь добиться. Нужно не падать духом, всегда надеяться на лучшее, потому что после самой черной ночи всегда приходит день.

3I Я убежден: у нас самая красивая область в России, и люди здесь очень красивые и интеллектуально чрезвычайно грамотные. Я всегда говорил молодежи: «Не покидайте Свердловскую область, иначе пожалеете когда-нибудь. Оставайтесь навсегда здесь!».

4I Я когда избирался, мне говорили: «Ага! Мы за вас проголосуем, а вы в Москву уедете!», а я отвечал: «Никогда! До последнего вздоха я буду здесь». Я здесь жил и живу сейчас, просто шесть дней работаю в столице. Поверьте, пройдет не более 15 лет и вы не узнаете Екатеринбург — это будет совсем другой город! Я хочу пожелать всем здоровья, успехов в работе и долголетия — чтобы вы увидели, какими шагами наша область пойдет вперед!

Валерий Малышев, Человек года-2019

1I Залог успеха любого бизнеса — честное выполнение взятых обязательств: если дал слово, должен его сдержать. Это начинается с мелочей: вовремя прийти на назначенную встречу. Я по знаку зодиака весы, я долго и сложно принимаю решения, но если принял, ни на шаг не отступаю. В управлении бизнесом важно доверие. Я выбираю людей, которым можно доверить проекты.

2I Занимаясь бизнесом, всегда ставишь себе какую-то планку. Мне было очень интересно попробовать себя в качестве застройщика элитной недвижимости. Мы с партнерами долго вынашивали и обсуждали эту идею, взвешивали «за» и «против». Конечно, в этом была доля риска. В то же время реальных предложений в сегменте элитной недвижимости было (и есть) не так много. Мы посчитали, что наш проект жизнеспособен. Уверенность в своих силах придавал опыт в девелопменте. В общем, мы набрались смелости и в 2016 г. вышли на площадку «Ривьеры».

3I Я бы не занимался ни медицинским направлением, ни девелопментом, если бы мне это не нравилось. Медицинский бизнес приносит мне определенные плоды — как материальные, так и эмоциональные. Строительный бизнес мне тоже нравится — проезжая по городу, я вижу, какие хорошие дома построила наша компания.

4I По большому счету неважно, буду ли я жить в построенном мной доме. Привести в порядок все исторические объекты, соседствующие с клубным домом «Ривьера», для меня дело чести. Я живу в Екатеринбурге и хочу, чтобы люди продолжали со мной здороваться, а не перешептывались за спиной.

Сергей Скуратов, Человек года-2018

1| Мы родились на Урале и хотели бы работать только здесь, но конкуренция заставляет выстраивать бизнес федерального масштаба. Так что «Уральские авиалинии» — федеральная компания. Но она по-прежнему зарегистрирована в Екатеринбурге и платит здесь налоги: 3,16 млрд руб. во все бюджеты по итогам 2017 г. Любой другой перевозчик, который приходит в Свердловскую область, просто забирает доходы в Москву. А мы создаем на Урале мощную инфраструктуру и рабочие места. Оказываем спонсорскую помощь на сотни миллионов рублей екатеринбургским театрам, командам мастеров в разных видах спорта, детским клубам, инвалидам. Это сотни миллионов рублей. Поэтому «Уральские авиалинии» достойны уважения — и с этой точки зрения, и со многих других.

2| Многие говорят, что компетентность пилотов в стране падает. Я тоже с опаской об этом думаю и летаю не всеми авиакомпаниями. Нельзя выехать на лозунгах: «Повысим безопасность полетов!» Надо представлять, куда и сколько денег вложить, чтобы расшить узкие места. Мы свои узкие места знаем и, зарабатывая десятки миллиардов, большую часть этих денег вкладываем в авиакомпанию.

3| Высшие учебные заведения предлагают хорошую подготовку, но летать их выпускники не умеют. А мы — производственная структура, которой нужны пилоты, на 100% соответствующие всем требованиям. Поэтому наши инструкторы, летавшие еще на ИЛ-86, занимаются с ними по пять месяцев. Это сложный и дорогой процесс — подготовка одного летчика обходится компании в $60-70 тыс. Мы купили тренажерный центр — фантастическую машину, создающую почти идеальную иллюзию полета. Обучать по такой технологии значительно дешевле, чем на действующих машинах, как делали в прежние времена, нарезая бесконечные круги над Кольцово.

Давид Гайдт, Человек года-2017

1| Я — руководитель старой школы. Но вы никогда не услышите от меня, что молодежь ничего не умеет. Молодые лучше стариков уже потому, что впереди у них — целая вечность. Им не хочется ждать, когда начальник освободит насиженное место. Они пытаются доказать свою состоятельность, и что еще важнее, не боятся ответственности. Говорят: поручите — мы справимся. И допускают ошибки — много ошибок. Но это лучше, чем тихо дожидаться пенсии.

2| Две черты отличают хорошего руководителя. Первая — он умеет собрать вокруг себя людей и повести за собой. Вторая — он добивается процветания не лично для себя, а для компании, которую возглавляет. Иногда приходится выходить за рамки служебных полномочий — жизнь подкидывает ситуации, о которых в инструкциях ничего не говорится. Хуже, когда кресло директора занимает случайный человек, главная задача которого — не делать резких движений. Беда в том, что сегодня таких управленцев все больше, и это создает ощущение тотальной некомпетентности.

3| Преодолевать консерватизм подчиненных — тяжкий крест управленца. Всякий раз, когда вы затеваете что-то новое, находятся желающие объяснить, почему из этого ничего не выйдет. Свою точку зрения они подкрепляют аргументами, зачастую — вполне рациональными. Но истинная причина обычно в том, что ваши сотрудники не хотят выходить из зоны комфорта. Задача руководителя — убедить их: перемены неотвратимы. Чтобы ни у кого не осталось возможности уклониться от генеральной линии. Тогда люди возьмутся за общее дело как за свое. Если с первого захода не получится, можно объяснить дважды. В третий раз с вопросами никто уже не приходит.

Андрей Симановский, Человек года-2016

1| Мой девиз — «Любящий свое дело превращает его в искусство» — сложился сам собой. Потому что удача отворачивалась от меня, когда я занимался тем, что мне не нравится, то есть нелюбимым делом. И лишь когда я занимался тем, что мне по душе, у меня все получалось. Добиваться успеха мне помогало интуитивное понимание — надо любить свое дело и пытаться быть лучшим. После этого есть серьезные основания, что будут деньги (хотя это не главное).

2| Я никогда не боялся ставить запредельные цели, потому что понимал: если не получится, то и не страшно, — они же запредельные. Наверное, дело еще и в моей безбашенности, в нежелании принимать какие-либо системные рамки. Обычно людям, которые не видят рамок, ничего не удается достичь — их сносит волной равнодушия, трудностей, семейного быта и прочих факторов, которые всем известны. На мой взгляд, запредельные задачи невозможно выполнить без того, чтобы работа превратилась в твою жизнь, оставив на втором плане семью, личные желания, друзей и отдых. Существует глобальная разница между работой в общепринятом смысле и занятием любимым делом, неважно, ворочаешь ты миллиардами, печешь хлеб или ремонтируешь обувь.

3| У каждого предпринимателя наступает такой момент в жизни, когда он спрашивает себя: «Зачем я тащу этот воз? Не проще ли все бросить?» Ответа на этот вопрос нет. Единственный выход — гнать от себя этот вопрос и идти вперед. Иначе, на мой взгляд, человек попадает в ловушку, из которой не выберется, — поиск смысла жизни способен убить любой бизнес.

Михаил Ходоровский, Человек года-2010

1| Мне интересно участвовать в отладке механизма, который гармонизирует все отношения — менеджмента, акционеров, клиентов, парт­неров. Любая система становится эффективной, когда в ней последовательно реализован принцип целостности. Если какой-либо из элементов работает самодостаточно, без взаимосвязи с остальными, то общая результативность будет ниже. А вот если все движется в одном согласованном потоке, то появляется дополнительный эффект — синергетический. Если поймешь суть этих процессов, ты совершенно не ощущаешь гнета заданности, не воспринимаешь это как голую механику. Когда ты видишь, как нечто, которое достаточно долго готовилось, формировалось, наполнялось ресурсами, на твоих глазах переходит в новое качество и наконец дает результат, это приносит удовлетворение. И это один из самых сильных для меня мотивов в ежедневной работе.

2| Я не верю в интуитивные озарения. Есть теория управления, наработанная практика — они доступны для всех. Не думаю, что существуют какие-то особые секреты, исключительно определяющие успех бизнеса. Уверяю, правила построения систем управления одинаковы для всех. Но каждый сам принимает решение, как ими пользоваться и пользоваться ли вообще. Всегда есть искушение сделать что-то по наитию. Наверное, это тоже правильно, но до определенного масштаба бизнеса. Как только этот порог перешагиваешь (в каждой сфере деятельности он свой) — начинается работа по-взрослому.

3| Корпоративное управление — не яркие бантики и не декорации. В Группе Синара инсталлирована система разделения компетенций по уровням управления, и мне это нравится. Это грамотный и цивилизованный подход. Я элемент системы, отвечаю за ее эффективную работу.

4| Не надо всем рассказывать о том, как и что делать. Нужно работать — спокойно, без шума, без пафоса, без громких заявлений, которые, скорее, ближе к предсказаниям оракулов.

5| Сложно разделить личную жизнь и работу. Я оцениваю себя по результатам, которых достигает компания. И не вижу здесь никакого парадокса.

Владислав Тетюхин, Человек года-2012

1| У меня было несколько причин втянуться в проект по созданию медицинского центра восстановительных технологий в Нижнем Тагиле. Во-первых, это дань тем, с кем проработал всю жизнь, а на Урале я с 1956‑го года. Благодаря уральцам и салдинцам в частности была создана целая титановая отрасль. Еще одна причина: после окончания своей деятельности в качестве генерального директора и президента ВСМПО-АВИСМА появилось время развивать интересное для себя направление плюс полнее реализовать возможности титана. Третья причина — попытаться сделать такой центр, в котором будет не только сильная операционная база (это есть в стране), но и мощная реабилитационная составляющая, чего нет в российских ЛПУ.

2| Я мог внести в этот проект столько денег, сколько у меня было, но этого бы не хватило на такой масштабный центр, который задумывался. У нас был выход только в государственно-частном парт­нерстве.

3| Меня нельзя назвать человеком бизнеса. Я делаю все это не ради личного заработка. Мои потребности весьма скромны. Миллиардная яхта, личный «боинг» — маразм. Передо мной никогда не стоял вопрос, как потратить два миллиона, потому что всегда было интереснее, как их заработать, чтобы вложить в развитие сначала завода, а теперь центра. Так интереснее жить, хотя, признаюсь честно, постоянные трудности, которые продиктованы не рынком, а бюрократией, убивают интерес.

4| Любая трудность, которая зависит от тебя и твоего окружения, — одно дело, а сложность, которая от тебя не зависит, поэтому нет способа активного воздействия на нее, — это морально трудно. Капать, капать, капать — можно, мы это и делаем, но получается долго. Мы только пишем и пишем во все инстанции, которые могут содействовать, но пока — увы. Когда все затевалось, думал, что нас примут с распростертыми объятиями, но этого нет. Разочарование и ярость? Это непродуктивные чувства. Жалеть, что ввязался? Бесполезно. У меня — терпение, надежда, спортивная злость.

Владимир Черкашин, Человек года-2015

1| Репутация — значимый фактор в оценке бизнеса. Всегда можно отследить, не было ли у компании крупных ошибок в прошлом. И личные встречи не означают, что проект одобрен. Последние слова всегда: «Оставляйте заявку, будем смотреть». Никаких других сигналов быть не может.

2| Расти банку — полезно, потому что появляются совершенно новые задачи. Как, например, управлять коммуникационным центром на 400 человек? Это отдельная управленческая, коммуникационная и кадровая задача. Интересно находить системные решения, чтобы не застаиваться. А к масштабу мы привыкли.

3| Я с огромным интересом размышляю над тем, что будет завтра определять экономику в мире. В Америке сегодня 35 млн фрилансеров. Они производят услуг на $900 млрд. Это уже определяет структуру экономики. Мы будем ощущать это на себе? Наверно, с некоторым опозданием — да. Надо искать то будущее, в котором будет жить банк.

Валерий Ананьев, Человек года-2014

1| Люди вообще рождены, чтобы лазать по деревьям, охотиться на дичь, убегать от врагов — все время двигаться. Сейчас враги поменялись, дичь — тоже, но надо постоянно быть в тонусе. Производственная жизнь дает интерес.

2| Абсолютно все застройщики хотят одного — чтобы им не мешали. Постоянно выходят десятки поправок в закон, у нас не было такого, чтобы хотя бы месяц мы пожили спокойно и не пришлось бы изучать чего-нибудь нового. В нашей отрасли командуют юристы, а не профессионалы. И одни юристы никогда не могут понять других, не зря же говорят, что на двоих юристов приходится пять мнений. Это ужасно! Отрасли и так тяжело, экономика не растет, денег у людей становится все меньше, при этом стоят задачи по увеличению объемов строительства в стране. Как мы это все будем делать, если нам не то что не помогают, а мешают?!

3| Продуктивность работы человека не зависит от времени. Человек, работающий целыми днями, будет деградировать. Лучше бы он еще успевал отдыхать, спортом заниматься, книжки читать. К сожалению, это не всегда получается. Например, летом мы вынуждены просить наших бетонщиков работать по 12-16 часов. Но все-таки даже в разгар строительного сезона сутками у нас работают объекты, но не люди. Я и от себя этого не требую, и тем более от других.

4| Бизнес у нас, конечно, жесткий. А что, бывает нежесткий? Ничто не дается даром. Но вы попробуйте у самого богатого человека забрать его дело, самое тяжелое, и заставьте отдыхать. Я думаю, что он скоро начнет искать себе работу, иначе отдыхать будет неинтересно.

Как это было до пандемии

А еще мы хотим напомнить читателям и зрителям, как проходят церемонии вручения премии «Человек года» в обычное время.

Вот так это было в 2018 г.:

А в 2019 г. состоялась юбилейная, десятая церемония:

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Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Соорганизаторы события — телекомпания «Четвертый канал» и торгово-деловой центр Limerance. Медиапартнеры — информационное агентство ЕАН, информационное агентство JustMedia.ru, мультимедийная платформа для бизнеса WBCMedia.

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».

Стать партнером премии: +7 (904) 544-98-37, savina@ek.apress.ru (Татьяна Савина)

Для СМИ: +7 (912) 232-85-83, ivanova-ke@ek.apress.ru (Ксения Иванова)

Использованы фрагменты интервью «Деловому кварталу» разных лет. Фото: Игорь Черепанов, архив DK.RU