«Спасибо, что не музей». Власть, бизнес, студенты — о работе с историческим наследием

«Мы часто слышим, что Екатеринбург — не самый прогрессивный в РФ город в плане сохранения архитектуры. Но у нас немало зданий, в которые вдохнули новую жизнь, приспособив под актуальные задачи».

Сохранение объектов культурного наследия (ОКН) стало одной из тем для обсуждения на «Иннопром-2021». Под разными углами тема освещалась на нескольких секциях. Пока в одном зале представители федеральной и областной власти обсуждали с предпринимателями возможное развитие исторического наследия Уралмаша как креативного кластера, в другом студенты уральских вузов представили экспертам — также представителям власти — свой взгляд на то, как и для чего можно реконструировать несколько исторических объектов на территории области.

«Для чего» — пожалуй, один из основных вопросов этой дискуссии, в которой участвовали заместитель министра инвестиций Свердловской области Юлия Курносенко, замглавы МУГИСО Сергей Сосновских, начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин, генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) Максим Прачик. Взгляд бизнеса на вопрос представлял Алексей Бусыгин, директор ООО «Сторинг», — эта компания сегодня в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) реставрирует усадьбу Железнова на ул. Розы Люксембург в Екатеринбурге.

Работать с архитектурными памятниками сегодня мало кто хочет. Это связано с многочисленными ограничениями, которые накладывает статус ОКН и на территорию, где он расположен, и на его восстановление, и на дальнейшее использование. Очень часто у исторических зданий с охранным статусом две траектории судьбы — либо они разрушаются, либо из них предлагают сделать музей. И сложно сказать, что лучше: чтобы здание воспринималось людьми как часть города, оно должно быть вовлечено в его жизнь. Музей воспринимается как нечто законсервированное, неживое, — так раскрыли основной вопрос модераторы мероприятия.

Участники дискуссии отметили, что ревитализация ОКН — то есть вовлечение памятников архитектуры в дальнейшую хозяйственную деятельность — сегодня декларируется государством как основная стратегия работы с историческими зданиями.

Но на деле барьеров очень много, я за то, чтобы постепенно снижать их количество, — отметил Сергей Сосновских. — Я сам юрист, я вижу, как в некоторых случаях можно изменить нормы, чтобы в итоге всем стало лучше. Ведь объективно работать с ОКН без привлечения сторонних инвестиций в нынешних условиях практически невозможно. А бизнесу нужны точки притяжения, которые позволят вернуть затраты на реставрацию объекта.

По мнению замглавы МУГИСО, одна из задач, которые сегодня стоят перед властями, — сделать все возможное, чтобы объекты культурного наследия стали привлекательными для бизнеса.

Юлия Курносенко, замминистра инвестиций Свердловской области, сообщила, что в нашем регионе внедрены несколько механизмов, способствующих сближению бизнеса и исторического наследия, в том числе в рамках ГЧП.

Предприниматели имеют возможность взять недвижимость в аренду за 1 рубль на очень долгий срок — до 49 лет. Конечно, есть существенное ограничение для такого соглашения — объект должен быть в неудовлетворительном состоянии, зачастую это почти руины, требуются серьезные инвестиции в его восстановление. Другой вопрос — механизм ГЧП, который обладает существенными преимуществами. Например, концессия предоставляет возможность получить здание для последующего ведения бизнеса без капитальных вложений в получение прав на данный объект и земельный участок, — отметила Юлия Курносенко.

Действует в регионе и еще один инструмент для работы с ОКН. В прошлом году Корпорация развития Среднего Урала запустила портал для привлечения инвесторов к эффективному использованию объектов культурного наследия. Ресурс аккумулирует сведения об охраняемых зданиях, расположенных на территории области: помимо исторической справки на портале представлены возможные пути приспособления объекта с учетом охранных обязательств.

Пока такая подробная информация, с просчетом затрат, с возможным видом использования, есть по 11 объектам, еще по двум — на подходе. Сделать предстоит еще много, — сообщил директор Корпорации Максим Прачик. — Далеко не ко всем объектам культурного наследия применимы стандартные инвестиционные подходы и решения. Поэтому мы вовлекли молодежь в проекты ОКН: у юного поколения может быть совсем другой взгляд на применение этих зданий.

Среди студентов свердловских вузов, обучающихся по таким специальностям, как архитектура и градостроительство, дизайн, урбанистика, проектирования зданий и сооружений, Корпорация запустила конкурс «ОКН Project: ревитализация объектов культурного наследия». Два проекта, подготовленных в рамках конкурса, были представлены на «Иннопром-2021».

Первый касался комплекса исторических зданий в центре Екатернибурга, на улице Розы Люксембург — это бывшая усадьба Тарасова-Гребенькова, на территории которой долгое время размещался завод «Тонус». Студенты Уральского филиала РАНХиГС разработали проект, упор в которой сделан на креативном пространстве. В ОКН предполагается разместить:

коворкинг, который при необходимости можно использовать как лекторий;

ивент-площадку;

отдельный бьюти-коворкинг для представителей малого бизнеса, работающего в индустрии красоты (паркмахерские, барбер-шопы, косметология);

магазины крафтовой продукции (дизайнерские коллекции ождежды и т. п.);

кофейню;

мастерские и фотостудию.

Ребята не просто «прикинули» возможное применение помещений, но и просчитали экономический эффект от реализации их проекта.

Еще один студенческий проект касался исторического здания в Ирбите. Поскольку Ирбит — город с хорошим туристическим потенциалом, авторы проекта проанализировали рынок гостеприимства, а заодно изучили рынок социальных услуг. В итоге: предложили сделать на втором этаже небольшой отель, на первом разместить семейный центр с кафе и детской комнатой, еще часть помещений отдать также под бьюти-коворкинг.

Представители власти положительно оценили оба проекта.

Спасибо, что не музей! Мы, как орган охраны памятников, всегда заинтересованы в том, чтобы памятник жил, развивался, эксплуатировался. Наша задача передать исторические объекты будущим поколениям — то есть даже не вам, студентам, а вашим детям, которые еще и не родились. Чем больше жизни в здании, тем выше вероятность, что это произойдет, — высказал свое мнение директор регионального Управления госохраны ОКН Евгений Рябинин.

Он также добавил, что зачастую Екатеринбург называют «не самым прогрессивным в РФ городом по части сохранения архитектуры».

Но у нас немало зданий, в которые вдохнули новую жизнь, приспособив под современные виды деятельности. Среди таких, к примеру, здание бывшей школы на ул. Малышева, 6 — сейчас здесь прекрасный социальный центр для людей с особыми возможностями. Мельницу Борчанинова и мельницу Симанова застройщики отлично вписали в современные жилые комлпексы — территория получила новое развитие, при этом сохранились исторические здания. Это хороший пример сохранения исторического наследия, — подчеркнул Евгений Рябинин.

Представитель бизнеса, директор ООО «Сторинг» Алексей Бусыгин, также отметил удачность предложенных решений, но при этом, по его мнению, с точки зрения бизнеса их нужно докручивать.

Бизнес — это все-таки про деньги. Восстановление ОКН само по себе, как правило, не окупается. Другое дело, что может иметь место синергетический эффект: когда исторический памятник придает особую статусность территории, повышает ее привлекательность и тем самым позволяет развивать с коммерческой точки зрения соседние объекты. Либо ОКН можно использовать под специализированный бизнес: в Тюмени, к примеру, большинство исторических особняков в центре города используются под рестораны, общепит и подобные заведения — разрушающихся объектов там нет. То есть бизнес готов участвовать в восстановлении памятников, но коммерческая отдача обязательно должна быть, — заключил Алексей Бусыгин.

При этом все участники дискуссии отметили, что пока реставрация ОКН с коммерческой точки зрения — занятие вряд ли выгодное. «Это больше о культуре, о социальной ответственности», — таким было единодушное мнение всех экспертов.

Наверное, нужна политическая воля, чтобы все-таки работа с ОКН стала экономически оправданной. Значит, будем совместно с властью разного уровня, с институтами, отвечающими за развитие территорий, продумывать еще какие-то варианты, разрабатывать новые предложения, от которых в итоге выиграют все: бизнес получит прибыль, общественность — возможность пользоваться памятниками истории, а сами памятники — новую жизнь, — резюмировал Сергей Сосновских.

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В публикации использованы фотографии Ирины Смирновой.