Бастовавшим в Свердловской области шахтерам пообещали большие премии и профсоюз

Ситуацию с шахтерами, которые отказывались подниматься на поверхность в поселке Малышева, решают. Ростех рассматривает новые правила начисления премий, также речь зашла о профсоюзе.

Депутат Госдумы Максим Иванов встретился с руководством АО «Мариинсий прииск», где в понедельник шахтеры объявили о забастовке. Было решено, что на предприятии необходимо сформулировать новые правила начисления премий и создать профсоюз.

DK.RU писал 6 сентября, что шахтеры спустились в шахту и заявили, что не поднимутся на поверхность до тех пор, пока не будет решен вопрос с резко сократившимися премиями и не будет принят обратно на работу один из их уволенных коллег.

В конце дня рабочие прииска все же поднялись на поверхность, это произошло после того, как к ним спустились прокурор Асбеста Валерий Толмачев и главный инженер шахты.

Договорились о чем. Во-первых, будут создавать профсоюзную организацию, потому что сейчас ее у них нет. Во-вторых, Ростех уже прислал предложения по изменению правил начисления стимулирующих выплат, — рассказал Максим Иванов ЕАН по итогам встречи.﻿

Известно, что проблемы на предприятии начались около полугода назад, тогда резко подняли план выработки. Работники говорят, что выполнить новый план, имея старое оборудование, просто невозможно. Так как новый план стал не выполняться, зарплата сразу упала в среднем с 70 до 40 тыс. руб. в месяц.

«Мариинский прииск» создан на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, крупнейшего в Европе и единственного в России. В мире есть еще два подобных месторождения. На «Мариинском» добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно прииск поставляет порядка 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

Наиболее известные из уральских изумрудов хранятся в музеях и являются национальным достоянием. Семь из десяти лучших изумрудов мира — уральского происхождения. Выдающиеся камни получают имена. Есть, например, «Шахтерская слава», «Президент», «Славный Уральский», «Трилит», «Юбилейный», «Звездарь». В конце января 2018 г. работники прииска нашли крупнейший за последние 10 лет изумруд «Марьин дар» весом 1,54 кг.

В марте 2020 г. Мариинский прииск попал в новостную повестку, когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин разрешил выставить на торги уникальный изумруд «Губернаторский» весом более 1 кг. Камень был найден в начале 2015 г., Гохран признал его уникальным. Начальная стоимость камня составила 20 млн руб.