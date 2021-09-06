Шахтеров изумрудного месторождения уговорили выйти на поверхность. Грядет проверка

В шахту, где рабочие остались после окончания смены, спустился прокурор Асбеста. Он выслушал жалобы рабочих на рост плана и сокращение зарплат и пообещал проверить законность действий руководства.

Прокурор Асбеста Валерий Толмачев спустился в шахту изумрудно-бериллиевого месторождения АО «Мариинский прииск» (госкорпорация «Ростех») в поселке Малышева в Свердловской области и уговорил рабочих, отказавшихся подниматься на поверхность, остановить забастовку. Из забоя на поверхность отказывались подниматься 30 человек.

На месторождении сообщили, что в забой спустились прокурор и главный инженер, они уговорили работников шахты прекратить забастовку и заявили, что на предприятии проверят законность действий руководства. Сейчас работники рудника пишут коллективную жалобу прокурору.

Сообщается, что проблемы на предприятии начались около полугода назад, тогда резко подняли план выработки. Работники говорят, что выполнить новый план, имея старое оборудование, просто невозможно. Так как новый план стал не выполняться, зарплата сразу упала примерно на 25-30 тыс. руб.,

Мы получали 65-70 тыс. в месяц, теперь же — в районе 40. Премия составляет только 10 %. Проблема в том, что раньше мы добывали берилл, который используется в оборонке. Теперь добываем только изумруды, — рассказывают шахтеры.

Напомним, о предстоящей забастовке стало известно сегодня утром. DK.RU писал, что работники шахты спустились в нее и заявили, что не поднимутся на поверхность. Также среди претензий называлось увольнение одного из коллег, будет ли решаться этот вопрос сейчас — неизвестно.

Напомним, «Мариинский прииск» создан на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, крупнейшего в Европе и единственного в России. В мире есть еще два подобных месторождения. На «Мариинском» добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно прииск поставляет порядка 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

Наиболее известные из уральских изумрудов хранятся в музеях и являются национальным достоянием. Семь из десяти лучших изумрудов мира — уральского происхождения. Выдающиеся камни получают имена. Есть, например, «Шахтерская слава», «Президент», «Славный Уральский», «Трилит», «Юбилейный», «Звездарь». В конце января 2018 г. работники прииска нашли крупнейший за последние 10 лет изумруд «Марьин дар» весом 1,54 кг.

В марте 2020 г. Мариинский прииск попал в новостную повестку, когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин разрешил выставить на торги уникальный изумруд «Губернаторский» весом более 1 кг. Камень был найден в начале 2015 г., Гохран признал его уникальным. Начальная стоимость камня составила 20 млн руб.