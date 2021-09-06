На изумрудом месторождении в поселке Малышева шахтеры снова намерены бастовать

В СМИ поступила информация, что работники предприятия спустились в шахту и не хотят подниматься на поверхность, пока не решится несколько вопросов. На место выехали представители ФСБ и прокуратуры.

В Свердловской области работники изумрудно-бериллиевого месторождения АО «Мариинский прииск» (входит в госкорпорацию «Ростех», находится в поселке Малышева) объявили забастовку.

В понедельник, 6 сентября, группа шахтеров спустилась под землю с запасом еды. Люди не намерены подниматься на поверхность, пока не будут выполнены их требования. Работники месторождения требуют, чтобы им выплатили положенную премию: они получили только 10%, хотя обычно им платят до 60% премии. Также спустившиеся в шахту требуют, чтобы на работе восстановили их ранее уволенного товарища. Об этом пишет ЕАН, ссылаясь на собственный источник на месторождении.

В «Ростехе» ситуацию пока не прокомментировали.

В настоящий момент на Мариинском прииске нет никакой забастовки. Шахта работает в штатном режиме, — заявили в АО «Мариинский прииск».

Известно, что на место выехали представители прокуратуры и начальник отделения ФСБ по Асбесту. Пока они наблюдают за ситуацией и ждут 15.00, времени окончания смены, тогда станет понятно, кто из работников поднялся на поверхность, а кто остался бастовать.

Год назад на месторождении сложилась аналогичная ситуация. Сразу 200 шахтеров грозились объявить забастовку из-за того, что не уже два месяца не получали зарплату. Как только о подготовке голодовки стало известно СМИ, работникам шахты выплатили деньги.

Ранее DK.RU сообщал, что свердловские металлурги по итогам первого полугодия фиксируют огромные прибыли. Производства не только восстановились после 2020-го, но и обогнали по цифрам 2019-й год.

Напомним, «Мариинский прииск» создан на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, крупнейшего в Европе и единственного в России. В мире есть еще два подобных месторождения. На «Мариинском» добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно прииск поставляет порядка 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.