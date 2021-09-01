Арбитражный суд отказал во взыскании с госпиталя им. В.В.Тетюхина 1,4 млрд руб.

Если суд и в последующих инстанциях откажет в удовлетворении исковых требований истца, то медицинский центр сможет избежать финансовых трудностей и банкротства.

Арбитражный суд Свердловской области не стал удовлетворять иск Корпорации развития Среднего Урала к Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру им. В.В.Тетюхина о взыскании долга в размере 1,4 млрд руб., сообщает 66.ru. Данные средства были выданы на строительство медицинского учреждения. Сообщается, что мнение суда по поводу этого дела будет опубликовано через пять дней. Стороны судебного процесса воздержались от комментариев.

Напомним, что в апреле 2021 г. КРСУ обратилась в суд с требованием к госпиталю вернуть заемные средства, выданные 9 лет назад на строительство медицинского центра — 1,4 млрд руб. вместе с процентами.

В ходе переговоров госпиталю было предложено несколько моделей урегулирования возникшей ситуации, но ни один из вариантов не был принят менеджментом АО «ГВИТ» [компания-учредитель госпиталя]. Сегодня у корпорации нет иного механизма для защиты, — заявляли в апреле представители КРСУ.

В свою очередь «Тетюхинский госпиталь» подал встречный иск с требованием выкупить 26,5% акций компании, т. к. по договору КРСУ должна была получить долг именно в виде акций.

На данный момент клиника считается частным медицинским учреждением. После смерти Владислава Тетюхина, основателя медицинской огранизации, губернатор сообщил, что регион может выкупить его долю у наследников, однако те были настроены категорически против. Об этом в интервью DK.RU рассказывал сын Владислава Тетюхина — Дмитрий Тетюхин.

Добавим, что с 1 августа госпиталь им. В.В.Тетюхина прекратил основную деятельность — эндопротезирование (замещение суставов сложной конструкцией из металла, керамики или особо прочной пластмассы). Руководители медицинского центра связывают это с отказом Минздрава в квотах на операции.