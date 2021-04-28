С частного госпиталя требуют 1,4 млрд рублей

Власти в лице КРСУ подали очередной иск к госпиталю Владислава Тетюхина. Ранее от медучреждения требовали вернуть проценты по кредиту, теперь к ним добавилась сумма займа.

Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) к АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (учредитель клиники Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле) о взыскании 1,4 млрд руб. Заседание назначено на 25 мая.

В КРСУ DK.RU сообщили, что речь идет о задолженности по заключенному договору займа общим размером 1,2 млрд руб., а также начисленных процентов.

АО «КРСУ» неоднократно проводило переговоры с представителями госпиталя на разных уровнях. В ходе переговоров госпиталю было предложено несколько моделей урегулирования возникшей ситуации, но ни один из вариантов не был принят менеджментом АО «ГВИТ». Сегодня у корпорации нет иного механизма для защиты имущественных интересов Свердловской области, кроме как заявить и утвердить в суде денежные требования, — сообщили в КРСУ.

Ранее власти через суд хотели вернуть проценты по кредиту, который выдали на строительство госпиталя Владислава Тетюхина в 2013 г. в размере 89 млн руб.

Как рассказывал DK.RU, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин вложил в строительство 3,3 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. (25,6% от объема финансирования) в виде займа выделил на строительство областной бюджет через «Корпорацию развития Среднего Урала». Именно проценты по данному кредиту и пытается взыскать КРСУ через суд.

На данный момент клиника считается частным медицинским учреждением. Если госпиталь не погасит займ и проценты по кредиту, то его 25,6% могут отойти области. Более того, после смерти Владислава Тетюхина губернатор сообщил, что регион может выкупить его долю у наследников, однако те были настроены категорически против. Об этом в интервью DK.RU рассказывал сын Владислава Тетюхина — Дмитрий Тетюхин.

После того, как стало известно об иске КРСУ, собственники госпиталя заявили о готовности передать долю в организации областным властям — в соответствии с размером займа.