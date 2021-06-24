Нижнетагильский госпиталь Тетюхина требует от КРСУ выкупить долю в компании

АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий (ВИТ)», управляющее предприятие медицинского центра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, подало встречный иск к КРСУ.

Как следует из картотеки Свердловского арбитражного суда, ВИТ требует обязать Корпорацию развития Среднего Урала (КРСУ) выкупить 25% акций госпиталя. Такая договренность была достигнута еще на этапе строительства Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ), однако с течением времени отношения между нынешними собственниками медцентра и властями (КРСУ — одна из структур Министерства инвестиций и развития Свердловской области — прим. ред.) привели к конфликту.

Как рассказывал DK.RU, КРСУ подала иск к госпиталю на возмещение ранее выданного кредита с процентами — в общей сложности сумма составляет 1,4 млрд руб. В госпитале подчеркивают, что денежная форма расчетов за кредит изначально не была предусмотрена: речь шла о передаче КРСУ 25% акций.

Напомним, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин вложил в строительство 3,3 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. (25,6% от объема финансирования) в виде займа выделил на строительство областной бюджет через «Корпорацию развития Среднего Урала». Именно проценты по данному кредиту и пытается взыскать КРСУ через суд.

На данный момент клиника считается частным медицинским учреждением. После смерти Владислава Тетюхина губернатор сообщил, что регион может выкупить его долю у наследников, однако те были настроены категорически против. Об этом в интервью DK.RU рассказывал сын Владислава Тетюхина — Дмитрий Тетюхин.

Сейчас мнение собственников изменилось. При этом вернуть долг в денежном эквиваленте медцентр не может: руководство клиники говорит, что у медцентра просто не хватает для этого заказов.

98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% — на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводится на коммерческой основе.

В июне 2021 года сотрудники госпиталя написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просили решить вопрос с государственным заданием для клиники на 2021 год.

Они сообщили, что операции за счет областного бюджета давно не производятся и квоты не выделяются, а Минздрав РФ до сих пор не принял решения по плановым объемам эндопротезирований и заявке центра на 2021 год. Хотя центр загружен не более чем на 40% (около 1800 при мощности 4500 эндопротезирований в год), в листе ожидания — около 2 тыс. пациентов, а длительность ожидания помощи составляет от 6 месяцев до 1,5 лет.

Начиная с июля 2021 г. медицинскому центру по доминирующему направлению работы грозит полная остановка, что неминуемо приведет к необратимым последствиям для функционирования всего медицинского комплекса и росту социальной напряженности, — говорится в письме.

Вопрос квот и финансирования начал подниматься еще до смерти основателя госпиталя Владислава Тетюхина. Он считал, что Минздрав намеренно «душит» проект, лишая его денег на проведение операций за счет бюджета. Чиновники в ответ давали понять, что клиника — проект коммерческий и преференций иметь не должна, иначе это ущемит интересы государственных медицинских учреждений.

Недавно свердловские чиновники усомнились в финансовой чистоте медучреждения. Они считают, что управленческая команда, которая пришла в клинику после смерти ее основателя Владислава Тетюхина, часть бюджетных средств вывела в офшоры.

На встрече с журналистами начальник юридического отдела госпиталя Елена Изотова прокомментировала эту информацию:

Учредителями АО «Госпиталь ВИТ» являются три зарегистрированные на Кипре компании: «Паренако Холдингз Лимитед», «Инвестстаут Лимитед» и «Стэншоу Лимитед». Однако Кипр не входит в так называемую офшорную зону. Между Россией и Кипром действует международное соглашение, которое было принято во избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы на капитал. И в любой момент Россия может запросить финансовую информацию у Кипра, — рассказала Елена Изотова.

Совладелец госпиталя Дмитрий Тетюхин отметил, что сейчас на счетах этих компаний ничего нет, поскольку все средства были вложены в госпиталь.

Конечный бенефициар этих компаний — это Владислав Валентинович. Это были его деньги, которые он получил от продажи акций ВСМПО. Я не знаю, почему он перевел эти деньги на Кипр. Может, так было удобно или ему, или Ростеху. Я не знаю! Но в итоге он вернул их в Россию, в Тагил, инвестировал в строительство медцентра, — приводил DK.RU слова Дмитрия Теюхина.

В свою очередь в КРСУ говорят, что будут следовать решению суда. Следующее заседание по делу состоится 8 июля.