Госпиталь им. В.В.Тетюхина прекратит эндопротезирование суставов с 1 августа

«Будет ли это прекращение временным приостановлением нашей деятельности или полной остановкой, покажет время». Руководство медицинского центра надеется, что власти помогут с проблемами учреждения.

Михаил Лавров, советник генерального директора Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В.В.Тетюхина, сообщил, что учреждение прекращает основную деятельность — эндопротезирование (замещение суставов сложной конструкцией из металла, керамики или особо прочной пластмассы), сообщает ЕАН.

Сегодня мы должны извиниться перед нашими пациентами – с 1 августа мы прекращаем оказание медицинской помощи по эндопротезированию. Это результат бездумного отказа Министерства здравоохранения Свердловской области от размещения в госпитале государственного заказа. Будет ли это прекращение временным приостановлением нашей деятельности или полной остановкой, покажет время», — говорится в письме Лаврова.

Алексей Щелкунов, руководитель «Тетюхинского госпиталь», надеется, что региональные власти смогут рассмотреть возможность скорого решения проблемы. Г-н Щелкунов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву и вице-губернатору Павлу Крекову, где рассказал, что на 2021 г. программой ОМС предусмотрено 678 эндопротезирований тазобедренного сустава в клинике, при том что на сегодняшний день уже госпитализировано 702 пациента. Эндопротезирование других видов суставов чиновники Минздрава не утвердили.

Ежегодно (вплоть до 2019 г.) доля УКЛРЦ им. Тетюхина в общих объемах эндопротезирований крупных суставов в Свердловской области составляла до 50%. Полное отсутствие в течение двух лет государственного задания привело к снижению доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи в части первичного эндопротезирования коленных суставов, ревизионного эндопротезирования и пластике крупных суставов. Лист ожидания УКЛРЦ им. Тетюхина только по этим направлениям составляет 1488 человек (со сроками ожидания 6 мес. – 1,5 г.) и продолжает увеличиваться, — рассказал Алексей Щелкунов в своем обращении.

Напомним, что в 2019 г., еще при жизни основателя госпиталя Владислава Тетюхина, Минздрав отказывал медицинскому центру в квотах на эндопротезирование коленных суставов, ревизионном эндопротезировании и пластике крупных суставов. Другие виды квот центра на операции по ОМС снизились на четверть, в результате центр был загружен меньше чем на половину, а его содержание обходилось владельцам в 1 млрд руб. в г.

Это ужасная реальность. Наш «горячо любимый» областной Минздрав на 2019 г. выделил нам на 22,4% меньше квот на госпитализацию по ОМС. Конечно, ТФОМС тут не виноват, он только оплачивает операции. Тон в данной ситуации задаёт Минздрав, а дирижёр всего этого — господин Цветков (министр здравоохранения Свердловской области. — Прим. ред.). Это чудовищно! Такое чувство, что нас планомерно уничтожают, — комментировал события Владислав Тетюхин, основатель клиники.

Добавим, что Корпорация развития Среднего Урала обратилась в суд, с требованием к госпиталю вернуть заемные средства, выданные 9 лет назад на строительство медицинского центра — 1,4 млрд руб. вместе с процентами. Ранее DK.RU сообщал, что «Тетюхинский госпиталь» подал встречный иск, с требованием выкупить 26,5% акций компании, т. к. по договору КРСУ должны были получить долг именно в виде акций.