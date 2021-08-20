Массовые увольнения в Natura Siberica: сотрудники бегут от нового директора

Ситуация в Natura Siberica демонстрирует главную проблему «бизнеса основателя» — высокий шанс разрушения дела жизни, если основатель не смог отказаться от контроля в нем до своей смерти.

Сотрудники Naturа Siberica увольняются и берут отпуска целыми отделами, сообщил в интервью The Bell действующий президент компании Сергей Буйлов. Он назвал происходящее саботажем. За последние два дня 57 сотрудников центрального офиса Natura Siberica написали заявление об увольнении по собственному желанию, еще 101 сотрудник ушел в отпуск. Все они уволятся, если в ближайшее время корпоративный конфликт не разрешится в пользу Ирины Трубниковой — первой жены умершего основателя Natura Siberica Андрея Трубникова.

Работа офисов дезорганизована: среди уже уволившихся ключевые менеджеры — директор по технологиям Александр Стукалин, работавший с Трубниковым с самого создания компании, весь его отдел технологов, руководство и бренд-менеджеры отдела развития, директор по закупкам, начальник производства, руководитель аналитического отдела, финансовый контролер.

Вероятно, массовые увольнения связаны с заявлением Ирины Трубниковой. Она посоветовала сотрудникам брать отпуска, чтобы «переждать» и не переживать стресс. Уволившихся Трубникова пообещала вернуть, «как только все разрешится».

После смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе этого года нотариус назначила доверительным управляющим Бориса Любошица. Это решение спровоцировало битву за контроль над активом с оценкой порядка $100 млн. Вскоре менеджмент под руководством Ирины Трубниковой блокировал управление группой. В июле нотариус выбрала нового управляющего — Григория Жданова. Тот отдал пост гендиректора Дмитрию Ганзеру, который назначил президентом всех компаний экс-гендиректора при Трубникове Сергея Буйлова.

12 августа в аккаунте бренда в Instagram появилось открытое письмо от имени 185 сотрудников Natura Siberica с обвинением нового руководства в «рейдерском захвате». Они утверждали, что им аннулировали пропуска и доступ к базам данных, а рабочие места заняли неизвестные люди. В числе тех, кого таким образом отстранили от работы, — Ирина и ее сын Дмитрий Трубников, владеющие 55% акций Natura Siberica, сообщал DK.RU.

Буйлов признается, что такая реакция и последовавший саботаж стал для него неожиданным:

Мне сложно сказать, почему они так сделали и кто их отпустил. С этим сейчас разбираются юристы. Но фактически компания оказалась брошенной на произвол судьбы, часть функций пришлось отдавать на аутсорсинг. Разумеется, это саботирует деятельность компании. Когда я пришел, обнаружил пустые рабочие места в финансах, бухгалтерии, IT. Сейчас мы стабилизировали ситуацию через аутсорсинг, но все еще не могу назвать проблему решенной

Руководитель отдела развития Ирина Рыпа рассказала vc.ru, что Буйлов «оказывает психологическое давление, угрожает дисциплинарными взысканиями и даже уголовным преследованием». Источники в компании сообщают, что отгрузка косметики в регионы прерывается из-за неоплаченных счетов РЖД. Три магазина не получили поставку товара, которая происходит раз в две недели. Буйлов проблемы с оплатой подтвердил, объяснив их отсутствием сотрудников. Сообщения о том, что руководство блокировало доступ сотрудникам к 1С, Буйлов назвал очередной провокацией:

IT-отдел ушел в отпуск в полном составе. У компании не было информации по контрагентам: кому, сколько и в какой срок мы должны заплатить. Поэтому пока восстанавливали систему, были частичные перебои. Сейчас работа IT-системы восстановлена, все счета оплачены, отгрузки идут по графику.

Положение дел в Natura Siberica демонстрирует главную проблему «бизнеса основателя» — высокий шанс разрушения дела жизни, если основатель не смог отказаться от контроля в нем до своей смерти. В случае с косметической компанией Андрея Трубникова она усугубилась сложным разделом имущества: у основателя четыре наследника.

По статистике, большинство успешных компаний разваливается в течение полугода после смерти собственника, потому что наследники заняты дележкой личного имущества и забывают о предприятии, которое им оставили. Ранее DK.RU подробно рассказывал о преемственности в бизнесе: как воспитать наследника и нужно ли заставлять детей продолжать дело жизни родителей (читайте здесь), а также об юридических аспектах наследования бизнеса и правилах написания завещания (читайте здесь).