«Детям не дал бы ничего». Как наследники создателя Natura Siberica делят компанию

У Андрея Трубникова четверо наследников, которые направили в суды уже десять исков. Фоном идет судебный процесс, который может обанкротить компанию и оставить детей и вдову без всего.

Родственники скончавшегося в январе 2021 г. Андрея Трубникова, основателя Natura Siberica, судятся с компанией в ожидании наследства. Они уверены, что назначенный после смерти бизнесмена доверительный управляющий работает против них. Одновременно идет судебный процесс о взыскании с компании более 4 млрд руб. В том, что происходит, разбирался The Bell.

Напомним, Андрей Трубников умер 7 января 2021 г., ему был 61 год. За несколько месяцев до смерти основателя компанию оценивали в 3-4 млрд руб., сообщает источник издания.

Принятие наследства должно произойти до 7 июля, сейчас в Картотеке арбитражных дел можно обнаружить десять определений судов по искам родственников Трубникова к юрлицам Natura Siberica. Содержательно иски почти не отличаются: истцы требуют признать недействительными решения недавних внеочередных собраний участников ООО, через которые работает Natura Siberica, и принять обеспечительные меры в виде запрета вносить изменения в учредительные документы и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Из определений судов следует, что в представлении истцов действия нынешнего доверительного управляющего Бориса Любошица вовсе «не соотносятся с интересами наследников, поскольку не направлены на сохранение наследственной массы». Члены семьи скончавшегося бизнесмена полагают, что истинная цель доверительного управляющего — «захват операционного контроля».

Больше всех исков — восемь — в апреле 2021 г. подала первая жена бизнесмена Ирина Трубникова, у которой есть доли в ООО «Первое решение», основном юрлице Natura Siberica (23%), и еще восьми компаниях, связанных с брендом (от 40 до 50%). По одному иску подали сын бизнесмена от Ирины Трубниковой Дмитрий Трубников (у него 15% «Первого решения») и вторая жена Оксана Трубникова — в интересах общей с покойным несовершеннолетней дочери Елизаветы Трубниковой. От вдовы Анастасии Трубниковой исков не обнаружено.

Всего у Андрея Трубникова четыре наследника, рассказали два человека, которые знакомы с ходом дела: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. С последней Трубников, по данным The Bell, был в процессе развода — ЗАГС не успел удовлетворить заявление. По словам нескольких собеседников The Bell, по условиям брачного контракта Анастасия Трубникова получила бы меньше, чем может получить сейчас.

Неизвестно, было ли у Трубникова завещание. Сам бизнесмен в одном из последних интервью заявил, что не хочет оставлять состояние детям:

Детям точно не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?

Сообщается, что подаче исков к юрлицам Natura Siberica предшествовали переговоры с нотариусом Айгуль Карнауховой о назначении управляющего долями Трубникова. По какой-то причине некоторых наследников не устроила кандидатура именно Бориса Любошица.

Ходом дела особенно недовольна первая жена бизнесмена Ирина Трубникова, котрая была рядом, когда Трубников делал первые (и не всегда удачные) шаги в бизнесе.

Валерий Зинченко, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, так комментирует происходящее:

Из открытых источников следует, что прямо сейчас развивается наследственно-корпоративный конфликт за активы умершего. Налицо явное желание одних наследников в той или иной мере попытаться обеспечить себе контроль над активами, а других — постараться сохранить status quo до распределения наследства. В таких ситуациях наследники достаточно часто не могут согласовать единую модель поведения, каждый подозревает друг друга и старается получить максимум. От этого очень часто серьезно страдает сам бизнес, вокруг которого разворачивается борьба.

Одновременно продолжается громкий судебный процесс, начавшийся еще при жизни Андрея Трубникова. Он связан с пожаром на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), где «Первое решение» арендовало помещения. Пожар уничтожил более 80% построек промзоны на площади 60 тысяч кв. м, среди возможных причин возгорания рассматривался поджог.

Как будто я Кремль сжег, а не сарай поганый. Они там понаписали на меня, что у них дорогостоящее оборудование было. На самом деле еще неизвестно, я же тоже встречный иск подал. Мы там арендовали склад. Старое здание 1937 года. Сами знаете, проводка, непонятно. Пришли с утра, а там какое-то замыкание короткое. И начался пожар, перекинулся на другие здания, — комментировал происходящее Андрей Трубников.

Сумма требований по этому иску составила 4,5 млрд руб. На 65 брендов (в их числе знаменитые «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop) и даже автомобили Natura Siberica наложены обеспечительные меры. Сейчас речь идет о почти 4,2 млрд руб.

Для сравнения, выручка «Первого решения» в 2020 году составила 6,6 млрд при чистом убытке в 387 млн рублей.

Если «Первое решение» проиграет суд, имущество, на которое были наложены обеспечительные меры, может быть реализовано. Если этого окажется недостаточно, будет инициирована процедура банкротства. Впрочем, «Первое решение» может и само обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом, чтобы «снять» все обеспечительные меры. Однако такого рода действия могут стать предметом внимательного изучения со стороны правоохранительных органов, — говорит Валерий Зинченко.

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