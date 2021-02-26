«Для папы карьер — дело всей жизни, а сыну это неинтересно». Как передать бизнес детям?

Многие предприниматели не задумываются о том, как, когда и кому будут передавать дела. Чаще всего они надеются, что дети подхватят семейное дело, но так бывает далеко не всегда.

В Екатеринбурге прошла встреча клуба VQ на тему «Преемственность: кому, когда и как передать по наследству свой бизнес». Участниками обсуждения стали управляющий партнер HR-Лидер Ольга Чебыкина, учредитель и директор молодежной бизнес-школы JЛидер Вера Голенкова, управляющий партнер юридической компании ЮС «Когенс» и основатель фермы «Долина Коз» Светлана Корабель, а также учредитель и генеральный директор Аудиторско-консалтингового партнерства Маминой Ирина Мамина.

Спикеры пытались договориться о том, что делать, если вы решили продать или передать по наследству свой бизнес? Каким должен быть бизнес, чтобы его можно было передать? В каких случаях лучше выбрать продажу бизнеса, а не передачу преемникам или наследникам? Как и когда выбрать наследника?

DK.RU публикует первую часть обсуждений, в которой спикеры отвечают на вопрос: как воспитать наследника и нужно ли заставлять детей продолжать дело жизни родителей.

Вера Голенкова, директор международной школы лидерства для молодежи JLIDER.RU:

— Рано или поздно у любого предпринимателя возникнет вопрос по поводу передачи бизнеса детям. Чем раньше эта идея вас посетит, тем лучше, поскольку преемника в любом случае нужно готовить, то есть на это требуется время.

Бизнесмены — это люди, которые ставят цель и идут к ней, решая очень сложные задачи. У них есть план, видение, понимание, каким путем будет достигнута цель.

Часто такой подход они переносят и на своего ребенка, изначально, чуть ли не с пеленок, предначертав ему свой сценарий жизни. Иногда даже не обращая внимания на его способности, желания и особенности характера. Будет ли он счастлив, если пойдет против своей воли? Вряд ли.

Главное со стороны родителей — это принятие того, что ребенок может выбрать другой сценарий, а не тот, который они ему определили. Будет ли он счастлив, если пойдет против своей воли? Вряд ли. Вообще родителям очень полезно быть готовыми к тому, что ребенок не захочет идти по их стопам.

Мы же понимаем, что бизнес, который родители начинали несколько лет назад, и мир, в котором сегодня живут наши дети, — это небо и земля. Захочет ли ребенок управлять карьером, который для отца является делом всей жизни? Где молодые люди, которые увлечены новыми технологиями, и где карьер? Может случиться так, что мнения детей и родителей по поводу продолжения бизнеса могут быть полярны.

Задача родителей — не «лепить» из детей нечто в соответствии со своими устремлениями, а с ранних лет увлекать своим делом, погружать в бизнес-среду.

Во многих компаниях преемники проходят весь путь — от самых низших должностей до самого верха, чтобы понять все процессы. Начните с 8-9 лет показывать ребенку свой бизнес, превратите это в игру, проведите экскурсии по своему предприятию. Рассказывайте, кто чем занимается, для чего это нужно, и давайте самые простые задания в зависимости от увлечений. И, конечно, разговаривайте!

Многие проблемы из серии «отцы и дети» возникают из-за отсутствия коммуникации между родителем и ребенком. В самой простой форме обсуждайте дела в бизнесе и спрашивайте: как бы он поступил, рассказывайте, как поступили вы. И ни в коем случае не отмахивайтесь, когда ребенок задает вопросы, хочет узнать больше, интересуется вашим бизнесом. Это гасит все желание ребенка включаться.

Если же вы преемник, то самое главное, разберитесь в ваших желаниях, чего вы хотите от жизни, оцените свои сильные стороны, готовы ли «взять» бизнес и в каком формате.

Если готовы, то так и скажите своему родителю: «Пригласи меня в свой бизнес», покажите, какую часть вы готовы взять. Ведь изначально можно реализоваться именно в том направлении, которое вам интересно. Если любите творчество, то необязательно заниматься коммерческими вопросами, попробуйте себя в креативном маркетинге, нравится создавать проекты с нуля — попробуйте организовать смежный бизнес.

Но бывает и так, что выросшие дети наотрез отказываются продолжать дело, по разным причинам. И это их желание нужно уважать. Самый главный совет для родителей — не будьте социопатами по отношению к своим детям!

Первые работы можно начинать в 12-15 лет. Именно в этом возрасте проявляется истинная личность ребенка. Если вам повезло с личностным потенциалом будущего преемника, то смело пишите для него план развития на 10-15 лет и приступайте к его реализации.

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Ольга Чебыкина, управляющий партнер «HR-Лидер»:

— С приходом в Россию свободных рыночных отношений появилось много предприимчивых людей, которые стали хорошо зарабатывать и накапливать капитал, не только в деньгах… С тех пор прошло около 30 лет. Основатели бизнесов, созданных тогда, не вечны. Вместе со старением человека приходит время продавать или передавать по наследству дело его жизни. А сделать это, как оказалось, не так просто.

Неоднократно за свою практику на вопрос: «Кому ты передашь свой бизнес?», я слышу от собственников: «Я даже говорить об этом не хочу!». И никто не хочет открыто обсуждать эту больную тему, но при этом владельцев семейных компаний очень волнует вопрос наследования.

Согласно недавнему исследованию проблем семейного бизнеса The Boston Consulting Group, выяснилось, что более 40% компаний не готовятся к передаче управления заранее. Также эксперты BCG выяснили, что прибыль компаний, не приготовившихся должным образом к передаче власти, вскоре оказалась на 14% ниже, чем у конкурентов, а при неожиданных изменениях в руководстве на 28% снижается капитализация и на 4% — показатель EBITDA.

Для того чтобы не допустить неразберихи в менеджменте и предотвратить катастрофу, важно заранее подготовиться к процессу передачи власти. В первую очередь необходимо принять решение, что вы действительно готовы передать управление своим бизнесом. Это сложный процесс.

Наймите себе коуча, психотерапевта или психолога. Они помогут вам разобраться со своими собственными желаниями, чувствами и укрепиться в своем намерении.

Как правило, большинство собственников считают бизнес своим «ребенком», которого они «родили», вырастили, поставили на ноги, сделали устойчивым и прибыльным. Для человеческой психики этот процесс очень похож на рождение и воспитание ребенка, хотя по сути он не имеет с этим ничего общего. Бизнес — неодушевленный предмет. В психологии этот феномен называется «переносом», а в жизни этому есть другое устоявшееся название «очеловечивать собаку».

Именно тогда формат отношений с настоящим ребенком переносится на бизнес. Как трудно всем родителям бывает отпустить ребенка в самостоятельную жизнь, так же трудно бывает и предпринимателю, основавшему бизнес, «разделиться» с ним и передать управление другому лицу, позволить своему детищу продолжать развиваться без личного участия.

Как показывает практика, самостоятельно справиться с этим «переносом» удается немногим. Слишком изощрен наш собственный разум. Чересчур часто он с нами играет в игры.

Второе, что потребуется — план преемственности. Его необходимо создать, четко обозначив мероприятия, сроки и ответственных лиц. Преемственность — сложный процесс, который требует планомерной, грамотной и многогранной подготовки. Удержать все тонкости этой работы в голове одного человека вряд ли получится, да и осуществить передачу мгновенно и без «крови» тоже.

Если вы хотите создать эволюционный переход — пишите план не менее чем на пять лет, а лучше на семь-десять. Столько времени требуется на качественное воспитание преемника или преемников, решение юридических, финансовых и управленческих вопросов передачи управления бизнесом.

Третье, без чего не обойтись при передаче бизнеса — выбрать преемника. Кому доверить бизнес? Родственнику или наемному управляющему? Ответить на этот вопрос непросто.

До революции 1917 г. в купеческих семьях количество детей доходило до 12-15. Генофонд наследников был достаточен по численности и многообразию, чтобы выбрать двух-трех потенциальных родственных преемников с подходящими личностными характеристиками и позитивной мотивацией к предпринимательской деятельности, которые при должном обучении и развитии смогут сохранить и преумножить бизнес — результаты основателя.

В настоящее время среднее количество детей в семье — 1,5 единицы. Выбор максимально ограничен, а точнее — отсутствует полностью. Где гарантия, что тот единственный наследник, родившийся в вашей семье, сможет и захочет заниматься бизнесом, который вы основали? В главных семьях мира эту проблему давно заметили и решают пока единственным возможным способом — рассматривают не только прямых родственных наследников, но и все родственные группы: двоюродных, троюродных и так далее. В ином случае — только наемный директор.

При этом важно правильно воспитать преемника. Современная школа практически перестала воспитывать детей. Теперь подрастающее поколение в школе только информируют — дают знания, а воспитанием рабочей этики, упорству в достижении целей, общего отношения к миру, людям и деньгам придется учить вам самим.

Еще один важный аспект при передаче бизнеса — это стратегическое управление компанией. Если внутри компании нет видения на несколько лет вперед, или же это видение только в голове у собственника и он никому об этом не рассказывает, если в бизнесе отсутствует инструмент управления организационным развитием в виде проектного офиса и системных сессий организационного развития или планирования, то такая компания обречена на «смерть» вместе с уходом из нее отца-основателя.

Очень скучная, но довольно важная функция — операционное управление компанией. Каждый день скрупулезно управлять фактами и деталями во всех двенадцати ключевых функциях бизнеса: маркетинг, продажи и закуп, технология, производство и обслуживание производства, финансы, персонал, IT, безопасность, юристы, стратегия.

Если вы уже знаете, как у вас все устроено внутри, и даже есть электронный документооборот как основа прозрачности и управляемости в компании, то ваши шансы передать бизнес преемникам, которые смогут его сохранить и преумножить, увеличиваются в разы.

Очень важна управленческая команда во время перехода. Те, кто работал с основателем, в очень редких случаях остаются работать с преемником. Что важно помнить и сделать: перемены понравятся не всем, и прежний коллектив с большим сопротивлением будет их переносить, если не провести предварительную подготовку.

С началом перемен все сотрудники (так часто бывает) разделятся на три ключевых лагеря: сторонники и союзники перемен, «ни рыба, ни мясо» (кому все равно, какая власть, будут работать при любом управлении) и сопротивление. Критически важно целенаправленно работать со всеми тремя лагерями. Для каждого необходимо разработать отдельные мероприятия.

И, конечно, важно определить личные планы за пределами бизнеса. Самое трудное для самого собственника — разделиться со своим бизнесом на эмоциональном уровне. В этом существенно помогает наличие других проектов, планов, мечты.

Возможно, всю жизнь строя металлургический завод и делая его прибыльным, во второй половине жизни вы захотите стать виноделом и так же качественно построить собственное производство вина из своего же собственного сырья? А это значит, что у вас появляется новый бизнес-проект, который вы делаете для души, не забывая при этом о прибыли. Но если текущий бизнес, который вы хотите передать в управление преемникам, — единственное ваше занятие и увлечение, то ваши планы обречены на провал.

Передав бизнес, в минуты, часы, дни, когда вам будет нечем заняться, вы будете вновь возвращаться на свое привычное рабочее место, вмешиваться в операционное и стратегическое управление, рушить планы, жалеть людей из своей прежней команды и так далее. Иногда это бывает полезно, но только иногда. В большинстве случаев ведет не только к нарушению планов, но и к разрушению компании в целом.

Так что если вы задумали выйти из управления и передать бизнес наследникам или преемникам — наймите себе коуча, который поможет разобраться со своими собственными мечтами, желаниями, целями и быть честным с самим собой.

О том, как юридически грамотно организовать передачу бизнеса и когда пора отписывать наследство — читайте в марте на DK.RU.