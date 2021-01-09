«Женщина должна быть обслужена как королева». Правила бизнеса Андрея Трубникова

«Все пишут, что я самодур, со мной нельзя договариваться. Потому что у меня каждые полчаса меняется мнение. Правда ведь». Как строил бизнес один из самых харизматичных бизнесменов России.

7 января умер создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников, ему был 61 год. Трубников был одним из ярких и самобытных российских предпринимателей и сумел с нуля построить популярную компанию по производству и продаже косметики. Собрали его главные правила, которыми он руководствовался в бизнесе.

«Все пишут, что я самодур, со мной нельзя договариваться. Потому что у меня каждые полчаса меняется мнение. Правда ведь».

«Не думайте о том, масштабировать ли бизнес. Другого пути нет — только расти. Тут и вопросов никаких нет. Нужно просто наладить работу предприятия. У нас, например, в какой-то момент товаров стало слишком много, их было сложно продавать, и пришлось уйти в собственную розницу. Там, конечно, уже совсем другая прибыль пошла».

«Мы придумываем сказку, а потом продаем ее женщинам. Потому что вся косметика, в общем-то, одинаковая».

«Что касается «Бабушки Агафьи», то я не скрываю, что я ее придумал. «Бабушка Агафья» — плод работы пятерых человек. Но это честные сказки — без всяких грибов».

«Мне в какой-то момент начало казаться, что я отстал от времени. И я передал управление. Но директор стал использовать формализованный подход, и он не сработал. У меня специфическая компания, она построена на креативе. Без него никак. В конце концов я понял, что мне пора возвращаться».

«Методы, которые попытался ввести директор, привели к падению продаж в 6 раз. Он действовал шаблонно — попытался ввести сокращение ассортимента за счет товаров, которые не дают большую прибыль. Но многие позиции необходимы, чтобы поддерживать другие товары. Например, ты производишь зубную пасту — паста хорошо продается, а на щетках теряешь деньги. Но если убрать щетки, пасту перестанут покупать».

«Витрина должна привлекать внимание, создавать чувство праздника и при этом быть бессмысленной. Например, повесить блестящие шары. Пусть они висят и сверкают».

«Однажды уволил весь магазин, от управляющего до кассира. Зашел туда, осмотрелся — и сразу уволил. Там на витрине лежали мандарины, рекламирующие органическую косметику, и они были сильно плесневелые. Хорошая реклама, да? И всем сотрудникам плевать. Это было под Новый Год, я понес убытки из-за перерыва в работе магазина, но иначе не мог».

«Конкуренция идет на тактильных ощущениях. Это на самом деле очень важно — женщине нравится чувствовать продукт. Например, она не любит жидкие средства — ей кажется, что ей что-то не то дали, что-то недоделали. Для этого, например, в жидкость для мытья посуды сыпят соль, чтобы она стала густая»

«Травы настоящие. Я даже иногда боюсь их. Это только кажется, что травка — невинное средство. Они очень сильно воздействуют на организм».

«Я стал иначе смотреть на молодежь: вот они поют странные песни, носят кроссовки, мажутся как зря. Но я смотрю на них и понимаю, что нужно стараться быть похожим на них. Я завел TikTok и нанял команду для рабочей группы по разработке новых брендов, им по 18–20 лет. С другой стороны, конечно, коронавирус и самоизоляция привели к тому, что я разленился и немного отупел — сижу дома, работаю только в WhatsApp, и в дальнейшем придется болезненно как-то перестраиваться. Да и люди вокруг медленнее соображают, у них стиль жизни стал самоизолированный, не хотят ходить на работу и мечтают, чтобы Собянин закрыл все предприятия».

(Цитаты по РБК и «Русские норм!»).