«Писать завещание нужно уже сегодня, чтобы потом дети не переругались, а бизнес не умер»

Большинство успешных компаний разваливается в течение полугода после смерти собственника, потому что наследники заняты дележкой личного имущества и забывают о бизнесе, который им оставили.

В Екатеринбурге прошла встреча клуба VQ на тему «Преемственность: кому, когда и как передать по наследству свой бизнес». DK.RU публиковал первую часть дискуссии, в которой управляющий партнер HR-Лидер Ольга Чебыкина и учредитель и директор молодежной бизнес-школы JЛидер Вера Голенкова рассказывали, как воспитать наследника и нужно ли заставлять детей продолжать дело жизни родителей.

На этот раз управляющий партнер юридической компании ЮС «Когенс» и основатель фермы «Долина Коз» Светлана Корабель, а также учредитель и генеральный директор Аудиторско-консалтингового партнерства Маминой Ирина Мамина рассказывают об юридических аспектах наследования бизнеса.

Светлана Корабель, управляющий партнер юридической компании ЮС «Когенс»:

— Когда владелец бизнеса задумывается о продаже или передаче бизнеса, первое, что требуется сделать, — навести порядок. Понятно, что должны быть четко прописаны все бизнес-процессы, но если сузить, важно заняться наследственным планированием.

Если мы говорим о запланированной передаче бизнеса по наследству, то наследодатель еще при жизни должен решить, кому и в каких долях он оставит его. Проще говоря, он должен написать завещание.

Ко мне как к юристу чаще всего приходят с проблемами. Так вот, проблемой могут стать несовершеннолетние дети или родители-пенсионеры.

Например, вам кажется, что вы выбрали в качества наследника старшего ребенка, который несколько лет с вами в бизнесе, вы составили завещание и думаете, что все отлично, он обо всех позаботится, семья согласна, вопрос решен.

Но в наследственном праве есть такое понятие, как обязательная доля наследства для всех несовершеннолетних и нетрудоспособных. Она составляет половину от того, что могло бы отойти наследнику по закону. Если обязательные наследники есть, и им по завещанию ничего не оставили, то пересмотра завещания не избежать. На этой почве часто возникают конфликты между, например, пожилыми родителями наследодателя и одной из семей, которой по наследству переходит бизнес.

Чтобы таких сложностей не возникло, на этапе наследственного планирования нужно четко понимать, кто из круга наследников обладает правом на обязательную долю, потому что ее обойти никак нельзя, и наделить их имуществом, правом собственности или чем-то еще. Важно структурно прописать, что и в каком объеме переходит каждому из наследников.

Иначе после смерти владельца бизнеса на собрание собственников компании могут прийти дети, которым планировалось передать управление, пожилые родители, бывшая супруга, несовершеннолетние дети от другого брака и другие. И все они могут высказывать недовольство. А представьте, если бизнес был построен в партнерстве? Судов не избежать, а сможет ли бизнес пережить эти суды — большой вопрос.

Начинать думать о завещании нужно уже сегодня, просто этот план должен быть не столько временной, сколько ситуативный. Мы не знаем, сколько времени нам отведено, 5-10-20 лет. Но мы можем подумать о том, что будет, если владелец бизнеса выпадет из процесса управления на полгода, или что будет, если собственника не станет. Важно понять, какие механизмы включатся, если вдруг вы отойдете от дел. И задуматься об этом нужно прямо сейчас, не нужно полагать, что завещания пишутся после 70 лет.

И, конечно, не бывает такого, чтобы можно было и порядок в делах навести, и сохранить все преимущества по налогам.

Например, очень часто форма собственности ИП используется в группе компаний как некий легальный оптимизатор налогов. Часто спецтехнику, фуры, грузовые газели и прочий транспорт оформляют на ИП, это ИП сдает его в аренду компании. Так вот, если ИП умирает, транспорт минимум на шесть месяцев снимается с государственного учета и его невозможно использовать.

Пока собственник жив, использование ИП для оптимизации налогов — шикарно, но если вдруг человека не станет, на шесть месяцев транспорт выпадает.

Так что пока все хорошо, работа идет, у предпринимателей даже нет времени задуматься о таких моментах, им кажется, что все предусмотрено. Но если что-то произойдет, возможности отыграть назад уже не будет.

А что, если дети не хотят?

Бывает, что дети не имеют навыков ведения бизнеса, ничего не понимают в финансовом управлении и вообще категорически против того, чтобы продолжать дело, но компания имеет все шансы процветать и после вашей смерти. В этом случае стоит привлечь наемного топ-менеджера. Как это делается?

По завещанию назначается душеприказчик, например, нынешний управляющий, которому вы доверяете. Вы передаете ему все бразды правления и прописываете в завещании лишь порядок взаимодействия управленца с наследниками по особо важным вопросам: например, при продаже бизнеса, его дроблении и прочем.

В целом назначение душеприказчика или управленца — это некая панацея на тот период, пока все вступают в наследство. Ближайшие полгода после смерти собственника наследникам может быть не до бизнеса. А если никто не будет управлять бизнесом, он может развалиться. Избрать нового директора, одобрить сделку, подписать документы — все это может сделать топ-менеджер, которого укажут в завещании душеприказчиком на определенный период времени, например.

Но тут важно помнить: как бы вы ни доверяли назначаемому душеприказчику, в компании все равно должен вестись жесткий финансовый и управленческий учет. Должны быть аудиторы, которые будут проверять фирму в некоторых контрольных точках.

И бывает так, что наследник понимает, что топ-менеджер, которого назначили по завещанию, через какое-то время начинает проворовываться, но, тем не менее, на это закрывают глаза. Почему? Потому что, если уволить нынешнего управленца, придется искать нового. А раз дивиденды выплачиваются, компанию до банкротства не довели, то, может, и не надо ничего трогать? Кто сказал, что новый топ-менеджер не будет сильнее проворовываться? Мне кажется, это наш русский менталитет — игнорировать проблему и думать о том, что если что-то предпринять, то будет еще хуже.

И еще стоит добавить ложку дегтя: бывает ведь, что бизнес — это не подарок, а обуза и долги, и тут наследникам отказаться от наследства не получится. Если есть основания, то при банкротстве бизнеса наследников привлекут по субсидиарной ответственности. Причем банкротство может наступить, даже если ничего не предвещало. Ведь самое опасное время — первые шесть месяцев после смерти собственника: потому что возникают кассовые разрывы, никто не принимает решения, не рассчитывается с кредиторами и прочее. И это страшно.

Потому что, пока собственник жив, все более-менее держится на договоренностях, личных связях, а что будет после? Будут ли эти договоренности действовать, когда собственник отойдет от дел?

И защиты от передачи в наследство такого нежелательного актива нет. Как вариант — продать бизнес. Но это уже другой вопрос.

Ирина Мамина, генеральный директор Аудиторско-консалтингового партнерства Маминой:

— О передаче бизнеса, о завещании действительно нужно думать, даже если не хочется. Я знаю множество кейсов, когда отличная прибыльная компания, успешный завод сгорали за несколько месяцев после смерти собственника.

Когда первое лицо компании уходит, тут же возникает проблема с принятием решений. Наследники либо начинают переделывать процессы под себя, им кажется, все должно быть устроено иначе, либо вообще не приходят и полагают, что бизнес сам по себе продолжит работать.

Летом у нас был проект, когда к нам обратился собственник бизнеса, у которого множество детей от разных браков, и он поставил задачу все разделить между ними уже сейчас, пока он бодрствует, потому что не хочет никаких конфликтов между детьми в будущем.

Правда, была поставлена непосильная задача: он попросил все разделить, чтобы бизнес продолжал функционировать и при этом были оптимизированы все налоги. Так не бывает, все равно приходится чем-то жертвовать.

Отношение наследников к бизнесу, который им передают, бывает парадоксальным.

На моей памяти были случаи, когда мы по просьбе собственников-наследников, которые не участвуют в прямом управлении компанией, проводили финансовый аудит и выявляли обман со стороны того же исполнительного директора или управляющего. И самое интересное, что мы писали отчеты этим собственникам, говорили им, что их обманывают, но удивительное дело, дальше отчетов дело не шло. Собственники-наследники обычно указывали на то, что в компании есть руководитель, так что с ним и следует вести все переговоры.

Мы сейчас проводим аудит группы компаний и буквально на днях обсуждали с руководством итоги этого аудита — это один уровень и один тон обсуждений. А после этого итоги работы компании будут обсуждаться с собственником. И вы не представляете, как все руководство переживает. Мы видим, как управленцы стараются, устраняют ошибки — это здорово, но такое бывает нечасто.

В большинстве случаев мы проводим аудит, а потом отчитываемся перед управленцами или вообще перед главным бухгалтером: получается, кого проверяли, перед тем и отчитываемся. Собственникам почему-то неинтересно, что происходит в компаниях.

Конечно, чаще всего речь идет о наследниках, которые проживают не в Екатеринбурге, а в Москве или заграницей, они не слишком интересуются финансовой прозрачностью наследуемых компаний, уж не знаю, отчего, может быть у них и так есть хороший доход.

Читайте также на DK.RU: «Для папы карьер — дело всей жизни, а сыну это неинтересно». Как передать бизнес детям?