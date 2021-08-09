H&M вновь требует с «Гринвича» деньги, сумма ущерба выросла почти в четыре раза

Судебные тяжбы между известным брендом и крупнейшим ТРЦ города продолжаются. На этот раз арбитраж рассмотрит иск на 123,3 млн руб. Именно столько, считают в магазине, они потеряли за время простоя.

Спор ТРЦ «Гринвич» и H&M продолжается. Теперь магазин требует взыскать с торгового центра 123,3 млн руб., это в три с лишним раза больше заявленных ранее исковых требований.

H&M требует, чтобы «Гринвич» компенсировал простой магазина, который был закрыт в ТРЦ с 24 сентября 2020 г. Изначально речь шла о 33,2 млн руб., но новый иск, информация о котором есть в картотеке Свердловского арбитражного суда, предъявлен на сумму в 3,7 раза больше.

Напомним, магазин закрылся в «Гринвиче» прошлой осенью из-за того, что на торговой площади пропала электроэнергия. Возобновить работу H&M в крупнейшем ТРЦ города удалось только в апреле 2021-го. В администрации магазина подчеркивают, что несколько месяцев он был закрыт «в связи с прекращением подачи электроэнергии со стороны ТРЦ «Гринвич».

Напомним, ранее H&M подавал два иска об обязании устранить препятствия в пользовании арендованным помещением и об устранении нарушений права аренды. Они были поданы в декабре 2020 г., в итоге один иск арбитражный суд оставил без рассмотрения, по второму судебное производство было прекращено.

Одежду и другие товары шведской марки H&M в Екатеринбурге можно купить также в ТРЦ «Радуга Парк», «Мега», «Глобус» и «Парк Хаус».

Ранее DK.RU сообщал, что В ТРЦ «Гринвич» закрылись магазины одежды известных брендов DKNY, Timberland и New Balance. О причинах закрытия не сообщалось. Также у торгового центра были разногласия с ювелирной сетью Sunlight, но их уладили.