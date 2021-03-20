Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.03
74,13
88,43
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В ТРЦ «Гринвич» закрылись три брендовых магазина одежды

В ТРЦ «Гринвич» закрылись три брендовых магазина одежды
Иллюстрация: портал Е1

По одной из версий, арендаторы не смогли договориться с представителями управляющей компании об условиях аренды. Ранее в суд на торговый центр подали две крупные сети.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В ТРЦ «Гринвич» закрылись магазины одежды известных брендов DKNY, Timberland и New Balance. Представитель торгового центра Илья Клюжин подтвердил эту информацию, однако не раскрыл причины.

Магазины закрыты. Но торговый центр «Гринвич» всегда заинтересован в том, чтобы арендаторы вели торговлю. <...> Условия договора между «Гринвичем» и магазинами разглашаться не будут, — отметил Клюжин (цитата по «Ура.ру»).

Все три магазина принадлежат компании «Джамилько» (ООО). В ней ситуацию также не комментируют. По версии, которую приводит портал 66.ru, арендаторы не смогли договориться с управляющей компанией об условиях аренды.

В начале марта стало известно, что сеть ювелирных магазинов Sunlight подала в суд на управляющую компанию ТРЦ «Гринвич». Ритейлер хочет вернуть деньги, выплаченные за аренду в период вынужденного простоя с конца марта по начало августа 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Сумма исковых требований превышает 9,5 млн руб. Судебное заседание назначено на конец этого месяца, сообщал DK.RU.

В этом же месяце должно состояться заседание по другому иску к ТРЦ — от шведской сети H&M. Магазин одежды приостановил работу в сентябре 2020 г. из-за отсутствия электричества на арендованных площадях. Сейчас H&M, как и Sunlight, уже съехал с площадей в ТРЦ «Гринвич». Сообщалось, что к разногласиям ритейлера и управляющей компании привел вопрос стоимости аренды.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Будут обманутые дольщики». Два девелопера судятся с мэрией из-за участка в центре города«Будут обманутые дольщики». Два девелопера судятся с мэрией из-за участка в центре города
  • В пандемию количество проверок свердловских предпринимателей сократилось почти в три разаВ пандемию количество проверок свердловских предпринимателей сократилось почти в три раза
  • Екатерина Кейльман: «Пока я в состоянии держать удар»Екатерина Кейльман: «Пока я в состоянии держать удар»
  • «Кто так обзывается, тот сам так называется». Реакция Путина на скандальные слова Байдена«Кто так обзывается, тот сам так называется». Реакция Путина на скандальные слова Байдена
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.