В ТРЦ «Гринвич» закрылись три брендовых магазина одежды

По одной из версий, арендаторы не смогли договориться с представителями управляющей компании об условиях аренды. Ранее в суд на торговый центр подали две крупные сети.

В ТРЦ «Гринвич» закрылись магазины одежды известных брендов DKNY, Timberland и New Balance. Представитель торгового центра Илья Клюжин подтвердил эту информацию, однако не раскрыл причины.

Магазины закрыты. Но торговый центр «Гринвич» всегда заинтересован в том, чтобы арендаторы вели торговлю. <...> Условия договора между «Гринвичем» и магазинами разглашаться не будут, — отметил Клюжин (цитата по «Ура.ру»).

Все три магазина принадлежат компании «Джамилько» (ООО). В ней ситуацию также не комментируют. По версии, которую приводит портал 66.ru, арендаторы не смогли договориться с управляющей компанией об условиях аренды.

В начале марта стало известно, что сеть ювелирных магазинов Sunlight подала в суд на управляющую компанию ТРЦ «Гринвич». Ритейлер хочет вернуть деньги, выплаченные за аренду в период вынужденного простоя с конца марта по начало августа 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Сумма исковых требований превышает 9,5 млн руб. Судебное заседание назначено на конец этого месяца, сообщал DK.RU.

В этом же месяце должно состояться заседание по другому иску к ТРЦ — от шведской сети H&M. Магазин одежды приостановил работу в сентябре 2020 г. из-за отсутствия электричества на арендованных площадях. Сейчас H&M, как и Sunlight, уже съехал с площадей в ТРЦ «Гринвич». Сообщалось, что к разногласиям ритейлера и управляющей компании привел вопрос стоимости аренды.