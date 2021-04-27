Суда не будет: производство по делу H&M и управляющей компании ТРЦ «Гринвич» прекращено

В сентябре 2020 г. шведский бренд закрыл бутик в ТРЦ из-за отключения электричества на арендуемых им площадях. Ритейлер планировал взыскать с торгового центра убыток в сумме 33,2 млн руб. через суд.

15 апреля 2021 г. магазин H&M возобновил работу в «Гринвиче» после перерыва в восемь месяцев. Тогда администрация назвала закрытие вынужденным и пояснила, что УК ТРЦ прекратила подачу электроэнергии на арендуемые бутиком площади. H&M подал в суд три иска, один — о взыскании компенсации с арендодателя за простой.

Однако Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу H&M (ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц») и управляющей компании торгового центра «Гринвич» (ООО «Управляющая компания Итс-групп»).

Как указано в материалах суда, на территории магазина (в зоне ответственности Н&М) произошло короткое замыкание, поэтому электрооборудование вышло из строя. После осмотра электротехнических сетей и оборудования электроснабжение в магазине было восстановлено.

Магазин отказался от иска. Суд прекратил производство по делу и взыскал с ООО «Управляющая компания Итс-групп» возмещение расходов по уплате государственной пошлины — 6 тыс. руб. Поскольку посчитал, что инициатором разбирательства должна была выступить УК торгового центра, но на решении этой проблемы настаивал магазин.

Указанные обстоятельства в их совокупности говорят о том, что в данном случае ответчик фактически уклонился от досудебного порядка урегулирования спора, поэтому суд относит на него судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в полном объеме, — говорится в материалах дела.

Ранее DK.RU сообщал о деталях затяжного конфликта между H&M и управляющей компании ТРЦ «Гринвич».

Напомним, что иски к «Гринвичу» также подали Sunlight, DKNY, Timberland и New Balance (магазины перестали работать на площадях ТРЦ). В конце марта стало известно, что судебное разбирательство между ТРЦ «Гринвич» и ювелирным магазином Sunlight отложено. Сумма этого иска превышает 9,6 млн руб., которые магазин считает «необоснованным обогащением» ТРЦ за время вынужденного простоя из-за пандемии.