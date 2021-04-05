Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.04
76,07
89,59
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Мы руководствуемся законами». Стала известна сумма претензий H&M к «Гринвичу»

«Мы руководствуемся законами». Стала известна сумма претензий H&M к «Гринвичу»
Иллюстрация: wikipedia.org

Третий иск H&M к «Гринвич», если доводы компании примет суд, должен полностью компенсировать понесенные магазином убытки. Речь идет о десятках миллионов рублей, ТРЦ не дает комментариев.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Магазин H&M подал третий иск против ТРЦ «Гринвич» на сумму 33,3 млн руб. Эту сумму магазин хочет взыскать с крупнейшего торгового центра Екатеринбурга в качестве компенсации понесенных убытков.

Е1 сообщает, что подробности дела станут известны после первого заседания суда. Ранее H&M в суде заявлял о требованиях устранить препятствия к пользованию помещением и внести изменения в договор с ТРЦ. По словам магазина, торговый центр отключил на арендуемых площадях электроэнергию.

Для H&M прозрачное ведение бизнеса и корректное соблюдение договоренностей имеет принципиальное значение. В соответствии с условиями договора мы не можем разглашать детали внутренних процессов, но хотим отметить, что наша компания высоко ценит отношения со всеми деловыми партнерами и всегда стремится к максимально эффективному решению вопросов, руководствуясь ответственной практикой ведения бизнеса и соблюдением законов, — заявили в H&M журналистам.

«Гринвич» комментариев не дает, при этом представители ТРЦ говорят, что готовы провести совместный осмотр магазина, чтобы установить причины отключения электричества. Именно это предложил сделать арбитражный суд:

Сторонам провести совместный осмотр помещения и соответствующих электротехнических сетей и оборудования магазина и торгового центра, чтобы установить причины отсутствия электроснабжения в магазине истца, — говорится в определении Арбитражного суда. — Рассмотреть вопрос об урегулировании спора мирным путем или о целесообразности назначения по делу соответствующей экспертизы с учетом результатов данного осмотра.

Напомним, первый иск к «Гринвичу» H&M подал в конце 2020 года, тогда магазин просил устранить препятствия к пользованию помещением.

Позднее к «Гринвичу» подали иски Sunlight, DKNY, Timberland и New Balance (магазины перестали работать на площадях ТРЦ). В конце марта стало известно, что судебное разбирательство между ТРЦ «Гринвич» и ювелирным магазином Sunlight отложено. Сумма этого иска превышает 9,6 млн руб., которые магазин считает «необоснованным обогащением» ТРЦ за время вынужденного простоя из-за пандемии.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Три года без E96. Чем теперь занимаются его основатели Дмитрий Пивоваров и Борис ЛепинскихТри года без E96. Чем теперь занимаются его основатели Дмитрий Пивоваров и Борис Лепинских
  • КРСУ и собственники частной клиники не могут договориться о погашении долга в ₽89 млнКРСУ и собственники частной клиники не могут договориться о погашении долга в ₽89 млн
  • Арендный бизнес Игоря Ковпака заработал за «пандемийный» 2020 г. больше, чем годом ранееАрендный бизнес Игоря Ковпака заработал за «пандемийный» 2020 г. больше, чем годом ранее
  • Вклад с огромным процентом. Мошенники придумали новый способ выманить у россиян деньгиВклад с огромным процентом. Мошенники придумали новый способ выманить у россиян деньги
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.