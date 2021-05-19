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«Все согласовали без экстраскидок». Sunlight и «Гринвич» помирились

«Все согласовали без экстраскидок». Sunlight и «Гринвич» помирились
Иллюстрация: yandex.maps

«Гринвич» уладил очередную проблему с арендатором. Ювелирная сеть, подавшая иск в суд этой весной, продолжит работать в ТРЦ. Условия примирения не разглашаются.

#ТОРГОВЛЯ#СУДЫ#НОВОСТИ

Ювелирный магазин Sunlight отказывается от иска к ТРЦ «Гринвич» и восстанавливает работу на торговой площади. Заседание по делу состоится в четверг, 20 мая.

Иск на сумму более 9,6 млн руб. был подан в январе 2021 г. Речь шла об уменьшении постоянной части арендной платы за период с 28 марта по 3 августа 2020 г. на 100%, это время, когда ТРЦ был закрыт из-за пандемии.

Илья Клюжин, представитель «Гринвича», не комментирует ситуацию, он лишь отметил, что «она абсолютно неинтересная». В комментарии «Коммерсанту» директор ТРЦ «Пассаж» и «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев уточнил, что магазин скоро возобновит свою работу.

Мы все согласовали, никаких экстраскидок там не предоставлено. Мы большой торговый центр, мы всегда исполняем договорные обязательства. Когда контрагент начинает что-то недоговорное, тогда вот есть суд — пусть он смотрит, — рассказал он 66.RU.

Напомним, в конце апреля Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу H&M и «Гринвича». ТРЦ обязали возместить магазину расходы в размере 6000 руб. H&M  не работал в крупнейшем ТРЦ города с сентября 2020 г. по апрель 2021 г., теперь он вновь открыт.

Ранее DK.RU писал, что в ТРЦ «Гринвич» закрылись магазины одежды известных брендов DKNY, Timberland и New Balance, они также подали иски к УК.

Между тем в городе готовится к открытию крупнейший после «Гринвича» торговый центр Veer Mall, построенный УГМК на Уралмаше. Его площадь составляет 167 тыс. кв.м, он возведен в первую очередь для закрытия потребностей жителей нового микрорайона «Изумрудный бор».

Автор: Александра Клименко
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